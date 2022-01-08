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Türkiye'den Mısır'a taziye mesajı
Türkiye'den Mısır'a taziye mesajı
Dışişleri Bakanlığı, Mısır'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. 08.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-08T22:25+0300
2022-01-08T22:25+0300
2022-01-08T22:26+0300
mısır
dışişleri bakanlığı
taziye
türkiye
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Mısır'da bugün El-Tor kentinden Süveyş'e giden otobüsün minibüsle çarpışması sonucu çok sayıda ölü ve yaralı olduğunun üzüntüyle öğrenildiği bildirildi.Açıklamada, "Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifa, Mısır'a başsağlığı diliyoruz" ifadesi kullanıldı.Mısır İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Süveyş ve Sina kentlerini birleştiren otoyolda meydana gelen kazada 16 kişinin yaşamını yitirdiği, 18 kişinin yaralandığı kaydedilmişti.
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mısır, dışişleri bakanlığı, taziye
Türkiye'den Mısır'a taziye mesajı 22:25 08.01.2022 (güncellendi: 22:26 08.01.2022)
Dışişleri Bakanlığı, Mısır'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Mısır'da bugün
El-Tor kentinden Süveyş'e giden otobüsün minibüsle çarpışması sonucu çok sayıda ölü ve yaralı olduğunun üzüntüyle öğrenildiği bildirildi.
Açıklamada,
"Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifa, Mısır'a başsağlığı diliyoruz" ifadesi kullanıldı. Mısır İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Süveyş ve Sina kentlerini birleştiren otoyolda meydana gelen kazada 16 kişinin yaşamını yitirdiği, 18 kişinin yaralandığı kaydedilmişti.