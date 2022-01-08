https://tr.sputniknews.com/20220108/turkovaci-gelistiren-ozdarendeli-acil-kullanim-onayi-bagimsiz-komisyonlar-tarafindan-verildi-1052522284.html
Turkovac’ı geliştiren Özdarendeli: Acil kullanım onayı bağımsız komisyonlar tarafından verildi
Turkovac’ı geliştiren Özdarendeli: Acil kullanım onayı bağımsız komisyonlar tarafından verildi
Turkovac’ı geliştiren Prof. Aykut Özdarendeli “Turkovac’a acil kullanım onayı bağımsız komisyonlar tarafından verildi. Hiçbir tereddüte gerek yok. Gayet... 08.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-08T09:30+0300
2022-01-08T09:30+0300
2022-01-08T09:30+0300
koronavirüs
koronavirüs
aykut özdarendeli
koronavirüs aşısı
turkovac
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Covid-19’a karşı yerli Aşı Turkovac'ı geliştiren Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, aşıya ilişkin eleştirilere yanıt verdi.'Faz-3 çalışmaları devam ediyor'Hürriyet’ten Musa Kesler’e konuşan Özdarendeli, “Turkovac’a acil kullanım onayı bağımsız komisyonlar tarafından verildi. Hiçbir tereddüte gerek yok. Gayet başarılı bir çalışma. Faz-1, Faz-2 çalışmalarıyla ilgili veriler elimizde. En kısa zamanda onları da bir dergiye gönderip zaten sonuçlarını paylaşacağız. Faz-3 çalışmaları Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda devam ediyor” dedi. Prof. Dr. Özdarendeli, Turkovac’a ilişkin eleştiri ve ithamlara şöyle yanıt verdi:“Sosyal medyayı çok takip etmiyorum. Paylaşım da yapmıyorum. Ama söylenenleri biliyoruz, kulağımıza geliyor. Aşının gelişim sürecinin başından beri ben işin içindeyim. Faz-1, Faz-2 çalışmalarının yürütücülüğünü yaptım. Onunla ilgili verileri Sağlık Bakanlığı’na sunduk. Klinik öncesi çalışmalarla ilgili yayınımızı da kasım ayında Vaccine dergisinde yayınladık. Faz-1, Faz-2 çalışmalarıyla ilgili veriler elimizde. En kısa zamanda onları da bir dergiye gönderip zaten sonuçlarını paylaşacağız.Faz-3 çalışmaları hakkında bilgi veren Özdarendeli, "Türkiye’nin en büyük klinik çalışmaları bunlar. 28 ilde 44 merkezde yürütülüyor. Onunla ilgili verileri de zaten Sağlık Bakanlığı ve TÜSEB gerekli noktalarda açıklıyor. Burada herhangi bir tereddüde gerek yok. Çünkü Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) çok ciddi ve güçlü bir kurum. Onun bir aşıya ‘acil kullanım onayı’ vermesi için aşının gerçekten birçok komisyondan geçebilmesi lazım. Burası çok önemli. Ben o süreçlerin hiçbirine müdahil değilim. Bunlar uzman hocalardan oluşan bağımsız komisyonlar. Ayrıca üniversitede faz çalışmalarının yürütüldüğü merkez, dünya çapında bir merkez. Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa İlaç Ajansı, ABD ve Kanada ilaç ajansları tarafından tanınan akredite bir merkez. Sağlık Bakanlığı koordinesinde çok kaliteli bir çalışma yürütüldü.” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211225/prof-dr-ozdarendeli-turkovaci-anlatti-tum-dunyaya-sifa-olacak-1052113720.html
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koronavirüs, aykut özdarendeli, koronavirüs aşısı, turkovac
Turkovac’ı geliştiren Özdarendeli: Acil kullanım onayı bağımsız komisyonlar tarafından verildi
Turkovac’ı geliştiren Prof. Aykut Özdarendeli “Turkovac’a acil kullanım onayı bağımsız komisyonlar tarafından verildi. Hiçbir tereddüte gerek yok. Gayet başarılı bir çalışma” dedi.
Covid-19’a karşı yerli Aşı Turkovac'ı geliştiren Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, aşıya ilişkin eleştirilere yanıt verdi.
'Faz-3 çalışmaları devam ediyor'
Hürriyet’ten Musa Kesler
’e konuşan Özdarendeli, “Turkovac’a acil kullanım onayı bağımsız komisyonlar tarafından verildi. Hiçbir tereddüte gerek yok. Gayet başarılı bir çalışma. Faz-1, Faz-2 çalışmalarıyla ilgili veriler elimizde. En kısa zamanda onları da bir dergiye gönderip zaten sonuçlarını paylaşacağız. Faz-3 çalışmaları Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda devam ediyor” dedi.
Prof. Dr. Özdarendeli, Turkovac’a ilişkin eleştiri ve ithamlara şöyle yanıt verdi:
“Sosyal medyayı çok takip etmiyorum. Paylaşım da yapmıyorum. Ama söylenenleri biliyoruz, kulağımıza geliyor. Aşının gelişim sürecinin başından beri ben işin içindeyim. Faz-1, Faz-2 çalışmalarının yürütücülüğünü yaptım. Onunla ilgili verileri Sağlık Bakanlığı’na sunduk. Klinik öncesi çalışmalarla ilgili yayınımızı da kasım ayında Vaccine dergisinde yayınladık. Faz-1, Faz-2 çalışmalarıyla ilgili veriler elimizde. En kısa zamanda onları da bir dergiye gönderip zaten sonuçlarını paylaşacağız.
Faz-3 çalışmaları hakkında bilgi veren Özdarendeli, "Türkiye’nin en büyük klinik çalışmaları bunlar. 28 ilde 44 merkezde yürütülüyor. Onunla ilgili verileri de zaten Sağlık Bakanlığı ve TÜSEB gerekli noktalarda açıklıyor. Burada herhangi bir tereddüde gerek yok. Çünkü Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) çok ciddi ve güçlü bir kurum. Onun bir aşıya ‘acil kullanım onayı’ vermesi için aşının gerçekten birçok komisyondan geçebilmesi lazım. Burası çok önemli. Ben o süreçlerin hiçbirine müdahil değilim. Bunlar uzman hocalardan oluşan bağımsız komisyonlar. Ayrıca üniversitede faz çalışmalarının yürütüldüğü merkez, dünya çapında bir merkez. Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa İlaç Ajansı, ABD ve Kanada ilaç ajansları tarafından tanınan akredite bir merkez. Sağlık Bakanlığı koordinesinde çok kaliteli bir çalışma yürütüldü.” dedi.