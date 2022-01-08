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https://tr.sputniknews.com/20220108/yazlik-fiyatlari-yuzde-40-artti-gunluk-kiralama-bedelleri-1000-liradan-baslayacak-1052524230.html
Yazlık fiyatları yüzde 40 arttı, günlük kiralama bedelleri 1000 liradan başlayacak
Yazlık fiyatları yüzde 40 arttı, günlük kiralama bedelleri 1000 liradan başlayacak
Yeni tip Koronavirüs pandemisiyle birlikte öne çıkan yazlık evlerde fiyatlar geçen yıla göre yüzde 40 arttı. Yabancı talebinin güçlü olduğunu belirten sektör... 08.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-08T12:03+0300
2022-01-08T12:03+0300
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tatil
yazlık
haberler
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Kovid-19 salgınına rağmen turizm sektörü bu yıl, turizmde rekorlar yılı olarak adlandırılan 2019'u yakalamayı hedefliyor. Bu dönemde yerli turist için en güçlü alternatiflerden biri olan yazlıklarda da kontrat dönemi başladı. Hem yazlık kiralama platformları hem de emlakçılar ocak ayı içinde yazlık sahipleriyle yeni kontratlar için masaya oturuyor.Sabah gazetesinden Betül Alakent'in haberine göre sektör temsilcilerinin verdiği bilgilere göre bu yıl yerli turistin yanı sıra yabancı turistin de yoğun bir yazlık kiralama talebinin olacağı öngörülüyor.Geçen yıla göre fiyatların ortalama yüzde 40 daha yüksek olduğunu belirten sektör temsilcileri, bu fiyatların yaz dönemine yakın iki kata çıkabileceğine dikkat çekerek, "Yabancı turist şubat-mart gibi yazlık kiralaması yapıyor ancak yerli turist mayıs gibi arıyor. Bu dönemde fiyatlar daha da artmış olacak. Aynı zamanda da yer bulmakta da zorluk yaşanabilir. Yazlık kiralamak isteyen yerli turist bu yıl kış döneminden planlama yapmalı" dedi.Kaş-Kalkan bölgesinde geçen yıl denize uzak, standart bir apartman dairesindeki 2+1 bir dairenin günlük fiyatının 600 TL olduğunu anlatan Patıroğlu, "Bu yıl böyle bir dairenin günlük kirası 1.000 TL'den başlayacak. Yaz sezonunda 1.300 liraya kadar yükselebilir. Yine 3+1 bir daire 2.200 TL iken bu yıl günlük 3 bin TL'den başlayacak. 4+1 bir villa 4 bin TL iken bu yıl 5.5-6 bin TL'den başlayacak" diye konuştu.Bu dönemde sahil hattındaki birçok ev sahibinin 12 aylık kiralamayı tercih etmemeye başladığını anlatan Patıroğlu, "Aylık 4 bin TL kiradan vermek yerine yaz sezonunda günlük o parayı almak istiyorlar. Kış döneminde ise daha çok eve tadilat vs. gibi işlemler yapmaya başladılar. Bu bölgede aylık kiralık ev bulmak zorlaştı" ifadelerini kullandı.Ev sahiplerinin önceki yıllarda fiyatı dolar ve euro üzerinden belirleyip TL ile kira aldığını anlatan Patıroğlu, şöyle devam etti: "Ancak bazı ev sahipleri bu yıl direkt dolar ya da euro ile kiralama yapmak istiyor. Yabancıyı önceliklendiriyorlar."
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tatil, yazlık, haberler, koronavirüs

Yazlık fiyatları yüzde 40 arttı, günlük kiralama bedelleri 1000 liradan başlayacak

12:03 08.01.2022
© İHABodrum - tatil - turist
Bodrum - tatil - turist - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2022
© İHA
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Yeni tip Koronavirüs pandemisiyle birlikte öne çıkan yazlık evlerde fiyatlar geçen yıla göre yüzde 40 arttı. Yabancı talebinin güçlü olduğunu belirten sektör temsilcileri, "Yerli turist elini çabuk tutsun. Fiyatlar yaza daha da artacak" dedi.
Kovid-19 salgınına rağmen turizm sektörü bu yıl, turizmde rekorlar yılı olarak adlandırılan 2019'u yakalamayı hedefliyor. Bu dönemde yerli turist için en güçlü alternatiflerden biri olan yazlıklarda da kontrat dönemi başladı. Hem yazlık kiralama platformları hem de emlakçılar ocak ayı içinde yazlık sahipleriyle yeni kontratlar için masaya oturuyor.
Sabah gazetesinden Betül Alakent'in haberine göre sektör temsilcilerinin verdiği bilgilere göre bu yıl yerli turistin yanı sıra yabancı turistin de yoğun bir yazlık kiralama talebinin olacağı öngörülüyor.
Geçen yıla göre fiyatların ortalama yüzde 40 daha yüksek olduğunu belirten sektör temsilcileri, bu fiyatların yaz dönemine yakın iki kata çıkabileceğine dikkat çekerek, "Yabancı turist şubat-mart gibi yazlık kiralaması yapıyor ancak yerli turist mayıs gibi arıyor. Bu dönemde fiyatlar daha da artmış olacak. Aynı zamanda da yer bulmakta da zorluk yaşanabilir. Yazlık kiralamak isteyen yerli turist bu yıl kış döneminden planlama yapmalı" dedi.
Kaş-Kalkan bölgesinde geçen yıl denize uzak, standart bir apartman dairesindeki 2+1 bir dairenin günlük fiyatının 600 TL olduğunu anlatan Patıroğlu, "Bu yıl böyle bir dairenin günlük kirası 1.000 TL'den başlayacak. Yaz sezonunda 1.300 liraya kadar yükselebilir. Yine 3+1 bir daire 2.200 TL iken bu yıl günlük 3 bin TL'den başlayacak. 4+1 bir villa 4 bin TL iken bu yıl 5.5-6 bin TL'den başlayacak" diye konuştu.
Bu dönemde sahil hattındaki birçok ev sahibinin 12 aylık kiralamayı tercih etmemeye başladığını anlatan Patıroğlu, "Aylık 4 bin TL kiradan vermek yerine yaz sezonunda günlük o parayı almak istiyorlar. Kış döneminde ise daha çok eve tadilat vs. gibi işlemler yapmaya başladılar. Bu bölgede aylık kiralık ev bulmak zorlaştı" ifadelerini kullandı.

Ev sahiplerinin önceki yıllarda fiyatı dolar ve euro üzerinden belirleyip TL ile kira aldığını anlatan Patıroğlu, şöyle devam etti: "Ancak bazı ev sahipleri bu yıl direkt dolar ya da euro ile kiralama yapmak istiyor. Yabancıyı önceliklendiriyorlar."
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