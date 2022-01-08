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https://tr.sputniknews.com/20220108/yeni-hizli-tren-hatti-ile-konya-ile-karaman-arasi-40-dakikaya-dusecek-1052525483.html
Yeni hızlı tren hattı ile Konya ile Karaman arası 40 dakikaya düşecek
Yeni hızlı tren hattı ile Konya ile Karaman arası 40 dakikaya düşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Karaismailoğlu tarafından hizmete alınacak Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı, Konya ile Karaman arasındaki seyahat süresini 40... 08.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-08T13:12+0300
2022-01-08T13:12+0300
türkiye
konya
karaman
hızlı tren
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı'nın prestijli projeler arasında yer aldığını belirterek, hatta, altyapı ve üstyapı iyileştirmesi yaparak hız ve kapasite artışı sağladıklarını söyledi."Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla düzenlenecek törenle hizmete açılacak Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı'nda hem yük hem yolcu taşımacılığı yapılacak." diyen Karaismailoğlu, 102 kilometre uzunluğundaki hat kapsamında 74 köprü ve menfez, 39 alt-üst geçit ve 17 yaya alt ve üst geçidinin inşa edildiğini dile getirdi.'Yıllık 63 milyon lira tasarruf sağlanacak'Mevcut durumda 26 çift tren olan hat kapasitesini, proje sonrasında 60 çift trene çıkardıklarını belirten Karaismailoğlu, "Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı'nın hizmete girmesiyle iki il arasındaki seyahat süresini 1 saat 20 dakikadan ilk etapta 50 dakikaya, nihayetinde de 40 dakikaya düşüreceğiz. Ankara-Konya-Karaman seyahat süresi de 3 saat 10 dakikadan 2 saat 40 dakikaya inecek." diye konuştu.Bu sayede zamandan 10 milyon lira, enerjiden 39.6 milyon lira, kazaların önlenmesinden 3.9 milyon lira, emisyon tasarrufundan 4.5 milyon lira ve bakım tasarrufundan 5 milyon lira olmak üzere yıllık 63 milyon lira tasarruf sağlanacağına dikkati çeken Karaismailoğlu, ayrıca 25 bin 340 ton daha az karbon salımı gerçekleşeceğini kaydetti.'Karaman-Ulukışla kesiminde de çalışmalar sürüyor'Karaismailoğlu, Karaman-Ulukışla kesiminde de çalışmaların devam ettiğini, proje kapsamında 135 kilometre uzunluğunda yeni demir yolu hattının yapımıyla 2 tünel, 12 köprü, 44 alt-üst geçit ve 141 menfezin yapımını planladıklarını bildirdi.Şu ana kadar altyapı ve üstyapı işlerinde yüzde 89 fiziki ilerleme sağlandığını ifade eden Karaismailoğlu, sinyalizasyona yönelik tasarım çalışmalarının da sürdürüldüğünü belirtti.Bakan Karaismailoğlu, elektrifikasyon yapım işleri ihalesine çıkılması için de ihale hazırlıklarının sürdüğünü dile getirdi. Karaismailoğlu, Karaman-Ulukışla kesiminin tamamlanmasıyla buralar arasındaki seyahat süresinin 3 saat 40 dakikadan 1 saat 35 dakikaya ineceğini söyledi.
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konya, karaman, hızlı tren

Yeni hızlı tren hattı ile Konya ile Karaman arası 40 dakikaya düşecek

13:12 08.01.2022
© AAKonya ile Karaman arasını 40 dakikaya düşürecek hızlı tren hattı açılıyor
Konya ile Karaman arasını 40 dakikaya düşürecek hızlı tren hattı açılıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Karaismailoğlu tarafından hizmete alınacak Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı, Konya ile Karaman arasındaki seyahat süresini 40 dakikaya, Ankara-Konya-Karaman seyahat süresini de 2 saat 40 dakikaya indirecek.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı'nın prestijli projeler arasında yer aldığını belirterek, hatta, altyapı ve üstyapı iyileştirmesi yaparak hız ve kapasite artışı sağladıklarını söyledi.
"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla düzenlenecek törenle hizmete açılacak Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı'nda hem yük hem yolcu taşımacılığı yapılacak." diyen Karaismailoğlu, 102 kilometre uzunluğundaki hat kapsamında 74 köprü ve menfez, 39 alt-üst geçit ve 17 yaya alt ve üst geçidinin inşa edildiğini dile getirdi.

'Yıllık 63 milyon lira tasarruf sağlanacak'

Mevcut durumda 26 çift tren olan hat kapasitesini, proje sonrasında 60 çift trene çıkardıklarını belirten Karaismailoğlu, "Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı'nın hizmete girmesiyle iki il arasındaki seyahat süresini 1 saat 20 dakikadan ilk etapta 50 dakikaya, nihayetinde de 40 dakikaya düşüreceğiz. Ankara-Konya-Karaman seyahat süresi de 3 saat 10 dakikadan 2 saat 40 dakikaya inecek." diye konuştu.
Bu sayede zamandan 10 milyon lira, enerjiden 39.6 milyon lira, kazaların önlenmesinden 3.9 milyon lira, emisyon tasarrufundan 4.5 milyon lira ve bakım tasarrufundan 5 milyon lira olmak üzere yıllık 63 milyon lira tasarruf sağlanacağına dikkati çeken Karaismailoğlu, ayrıca 25 bin 340 ton daha az karbon salımı gerçekleşeceğini kaydetti.

'Karaman-Ulukışla kesiminde de çalışmalar sürüyor'

Karaismailoğlu, Karaman-Ulukışla kesiminde de çalışmaların devam ettiğini, proje kapsamında 135 kilometre uzunluğunda yeni demir yolu hattının yapımıyla 2 tünel, 12 köprü, 44 alt-üst geçit ve 141 menfezin yapımını planladıklarını bildirdi.
Şu ana kadar altyapı ve üstyapı işlerinde yüzde 89 fiziki ilerleme sağlandığını ifade eden Karaismailoğlu, sinyalizasyona yönelik tasarım çalışmalarının da sürdürüldüğünü belirtti.
Bakan Karaismailoğlu, elektrifikasyon yapım işleri ihalesine çıkılması için de ihale hazırlıklarının sürdüğünü dile getirdi. Karaismailoğlu, Karaman-Ulukışla kesiminin tamamlanmasıyla buralar arasındaki seyahat süresinin 3 saat 40 dakikadan 1 saat 35 dakikaya ineceğini söyledi.
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