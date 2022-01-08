https://tr.sputniknews.com/20220108/yogun-bakim-uzmani-prof-cinel-vaka-sayisi-su-anki-rakamlarin-2-3-kati-vatandas-pcrdan-kaciyor-1052531531.html

Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Cinel: Vaka sayısı şu anki rakamların 2-3 katı, vatandaş PCR'dan kaçıyor

Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Cinel: Vaka sayısı şu anki rakamların 2-3 katı, vatandaş PCR'dan kaçıyor

Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. İsmail Cinel, Koronavirüs vaka sayısının, tabloya yansıyandan 2-3 kat fazla olduğunu, vatandaşların PCR'den kaçtığını söyledi... 08.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-08T18:37+0300

2022-01-08T18:37+0300

2022-01-08T18:37+0300

koronavirüs

yoğun bakım

koronavirüs

türkiye

vaka sayısı

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Cinel, NTV'de katıldığı canlı yayında, Omicron varyantına ilişkin konuştu. Cinel, "Şu anki rakamların en az 2 3 katı olduğunu düşünüyorum. PCR'dan kaçıyor vatandaşımız. Bu tehlikeli bir boyuta vermeden önlem alınmalı. Virüs hastalık yapma gücünü kaybetti belki ama yeni silah olarak hızlı bulaşma gücünü kazandı" ifadesini kullandı.Cinel, şöyle devam etti:"Daha az hastamız hastaneye yatıyor ve yoğun bakımlara düşüyor olsa da yoğun bakımlar tıka basa dolu olma riskiyle karşı karşıyaya. Covid dışı hasta da çok ve doluyor yoğun bakımları...Yeni silah geliştirdi virüs ve aşılılara da hastalık bulaşıyor. Ama bu aşı karşıtlarının elini güçlendirecek bir şey değil. Aşıyla hafif geçiriyorsunuz, yoğun bakıma düşme riskini çok çok az. Karantina süreleri kısalabiliyor.Trend yukarı gidiyorsa gazdan ayağımızı çekmemiz lazım frene basamıyorsak da.İstanbul'da toplu taşıma ile ilgili bir çözüm yok. Üniversite öğrencilerinin sınavları online yapılamıyor. Genel karar gerekli. Şu anda sağanak yağmur var İstanbul'da. Yazı tura atar gibi hayatlarımızı riske atmak istemiyoruz.Bir an önce şubat tatili erkene çekilebilir, üniversiteler online sınav sistemine geçilebilir. Bunlar yapıldıkça bu yukarı giden ivmede korkutucu artış hızları olmaz. Ekonomi çarkı işlemeye devam etsin fakat gerekirse vardiyalı sistem... Kapalı alanlara girişte yüzde 50 giriş sınırı olabilir, bunların önlemleri alınsın."

https://tr.sputniknews.com/20220108/bakan-kocadan-omicron-uyarisi-1052528624.html

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yoğun bakım, koronavirüs, türkiye, vaka sayısı