Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20220108/yogun-bakim-uzmani-prof-cinel-vaka-sayisi-su-anki-rakamlarin-2-3-kati-vatandas-pcrdan-kaciyor-1052531531.html
Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Cinel: Vaka sayısı şu anki rakamların 2-3 katı, vatandaş PCR'dan kaçıyor
Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Cinel: Vaka sayısı şu anki rakamların 2-3 katı, vatandaş PCR'dan kaçıyor
Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. İsmail Cinel, Koronavirüs vaka sayısının, tabloya yansıyandan 2-3 kat fazla olduğunu, vatandaşların PCR'den kaçtığını söyledi... 08.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-08T18:37+0300
2022-01-08T18:37+0300
koronavirüs
yoğun bakım
koronavirüs
türkiye
vaka sayısı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1f/1050344385_0:15:640:375_1920x0_80_0_0_3dab3e4da44631bc052175b577f1fca2.jpg
Cinel, NTV'de katıldığı canlı yayında, Omicron varyantına ilişkin konuştu. Cinel, "Şu anki rakamların en az 2 3 katı olduğunu düşünüyorum. PCR'dan kaçıyor vatandaşımız. Bu tehlikeli bir boyuta vermeden önlem alınmalı. Virüs hastalık yapma gücünü kaybetti belki ama yeni silah olarak hızlı bulaşma gücünü kazandı" ifadesini kullandı.Cinel, şöyle devam etti:"Daha az hastamız hastaneye yatıyor ve yoğun bakımlara düşüyor olsa da yoğun bakımlar tıka basa dolu olma riskiyle karşı karşıyaya. Covid dışı hasta da çok ve doluyor yoğun bakımları...Yeni silah geliştirdi virüs ve aşılılara da hastalık bulaşıyor. Ama bu aşı karşıtlarının elini güçlendirecek bir şey değil. Aşıyla hafif geçiriyorsunuz, yoğun bakıma düşme riskini çok çok az. Karantina süreleri kısalabiliyor.Trend yukarı gidiyorsa gazdan ayağımızı çekmemiz lazım frene basamıyorsak da.İstanbul'da toplu taşıma ile ilgili bir çözüm yok. Üniversite öğrencilerinin sınavları online yapılamıyor. Genel karar gerekli. Şu anda sağanak yağmur var İstanbul'da. Yazı tura atar gibi hayatlarımızı riske atmak istemiyoruz.Bir an önce şubat tatili erkene çekilebilir, üniversiteler online sınav sistemine geçilebilir. Bunlar yapıldıkça bu yukarı giden ivmede korkutucu artış hızları olmaz. Ekonomi çarkı işlemeye devam etsin fakat gerekirse vardiyalı sistem... Kapalı alanlara girişte yüzde 50 giriş sınırı olabilir, bunların önlemleri alınsın."
https://tr.sputniknews.com/20220108/bakan-kocadan-omicron-uyarisi-1052528624.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1f/1050344385_62:0:579:388_1920x0_80_0_0_93a11c2f63894f7d74f0ed2e7569f35c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
yoğun bakım, koronavirüs, türkiye, vaka sayısı

Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Cinel: Vaka sayısı şu anki rakamların 2-3 katı, vatandaş PCR'dan kaçıyor

18:37 08.01.2022
© DHAYoğun bakımda koronavirüs hastalarına kameralı takip
Yoğun bakımda koronavirüs hastalarına kameralı takip - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2022
© DHA
Abone ol
Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. İsmail Cinel, Koronavirüs vaka sayısının, tabloya yansıyandan 2-3 kat fazla olduğunu, vatandaşların PCR'den kaçtığını söyledi. Önlemlere daha sıkı uyulması gerektiğini söyleyen Cinel "Frene basamıyorsak bile gazdan ayağımızı çekmemiz gerek" dedi.
Cinel, NTV'de katıldığı canlı yayında, Omicron varyantına ilişkin konuştu. Cinel, "Şu anki rakamların en az 2 3 katı olduğunu düşünüyorum. PCR'dan kaçıyor vatandaşımız. Bu tehlikeli bir boyuta vermeden önlem alınmalı. Virüs hastalık yapma gücünü kaybetti belki ama yeni silah olarak hızlı bulaşma gücünü kazandı" ifadesini kullandı.
Cinel, şöyle devam etti:
"Daha az hastamız hastaneye yatıyor ve yoğun bakımlara düşüyor olsa da yoğun bakımlar tıka basa dolu olma riskiyle karşı karşıyaya. Covid dışı hasta da çok ve doluyor yoğun bakımları...
Yeni silah geliştirdi virüs ve aşılılara da hastalık bulaşıyor. Ama bu aşı karşıtlarının elini güçlendirecek bir şey değil. Aşıyla hafif geçiriyorsunuz, yoğun bakıma düşme riskini çok çok az. Karantina süreleri kısalabiliyor.
Trend yukarı gidiyorsa gazdan ayağımızı çekmemiz lazım frene basamıyorsak da.
İstanbul'da toplu taşıma ile ilgili bir çözüm yok. Üniversite öğrencilerinin sınavları online yapılamıyor. Genel karar gerekli. Şu anda sağanak yağmur var İstanbul'da. Yazı tura atar gibi hayatlarımızı riske atmak istemiyoruz.
Bir an önce şubat tatili erkene çekilebilir, üniversiteler online sınav sistemine geçilebilir. Bunlar yapıldıkça bu yukarı giden ivmede korkutucu artış hızları olmaz. Ekonomi çarkı işlemeye devam etsin fakat gerekirse vardiyalı sistem... Kapalı alanlara girişte yüzde 50 giriş sınırı olabilir, bunların önlemleri alınsın."
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2022
KORONAVİRÜS
Bakan Koca'dan 'Omicron' uyarısı
16:15
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
18:46İran, ABD Genelkurmay Başkanı dahil 51 Amerikalıyı yaptırım listesine aldı
18:37Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Cinel: Vaka sayısı şu anki rakamların 2-3 katı, vatandaş PCR'dan kaçıyor
18:19Tüketici Konfederasyonu, elektrik zamlarını yargıya taşıdı
18:15Erdoğan: Dinimize, diyanetimize saldıracak olanların haddini bildiririz
18:06Yunanistan ve ABD, Girit açıklarında ortak tatbikat yaptı
17:59AK Partili Dağ: CHP herkese mavi boncuk dağıtır, HDP ise Kürtleri sömüren bir yapıdır
17:49Adıyla sosyal medyada viral oldu: Benim adım Kovid ve ben bir virüs değilim
17:25Almanya'da iklim aktivistleri Köln Katedrali'ni bastı: 2 yaralı
17:06Bedelli askerlik ücreti 55 bin 194 lira oldu
16:45Erdoğan: Fahiş fiyat artışlarıyla insanımızın alım gücünü düşürenlerin gözünün yaşına bakmayacağız
16:32Osmangazi Köprüsü'nden yılbaşı gecesi geçenlere ücret iadesi yapıldı
16:18Avustralya vizesi iptal edilen Djokovic'e destek gösterileri devam ediyor
16:15Bakan Koca'dan 'Omicron' uyarısı
16:00İki sevgilinin tartışmasında 17 yaşındaki Edanur hayatını kaybetti
15:51AK Partili Dağ: 'Barınamıyoruz' diyen öğrencileri Allah'a şükür görmüyoruz
15:38Minibüs şoförü ile yolcu arasında 'Beni götüreceksin' tartışması yumruklu kavgaya dönüştü
15:27ABD'nin yeni büyükelçisi Flake, eşiyle kebap yedi: 'Çok lezzetli ve harika'
15:26Macron: Türkiye AB üyesi olamaz, Erdoğan'ın politikası Avrupa değerlerine uymuyor
15:17Bakan Nebati, iş dünyasının kadın temsilcileriyle İstanbul'da buluştu
15:11Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaret ettiği barınaktaki köpek Maylo'yu sahiplenecek