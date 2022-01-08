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Yolcu otobüsü kamyonetle çarpıştı: 2 ölü, 19 yaralı
Yolcu otobüsü kamyonetle çarpıştı: 2 ölü, 19 yaralı
Sivas'ın İmranlı ilçesinde yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 19 kişi yaralandı. 08.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-08T09:39+0300
2022-01-08T10:27+0300
türkiye
sivas
trafik kazası
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Sivas'taki kaza, saat 05.00 sıralarında Sivas-Erzincan karayolu İmranlı ilçesi Kemreli köyü yakınlarında meydana geldi.Gaziantep'ten Trabzon'a giden Kadir Ç. yönetimindeki yolcu otobüsü, henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen kamyonetle çarpıştı. Savrulan otobüs yolun sol tarafındaki şarampole inip, ağaçlara çarparak durabildi.Kazada, kamyonet şoförü ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Hasan Hüseyin Taşkıran (31) yaşamını yitirdi.Şarampole inen otobüsün sürücüsü Kadir Çam, muavin Mustafa Gürbüz ile yolcular Sibel Kaya, Zehra Yozoğulları, Talat Büyük, Damla Büyük, Mehmet Fatih Köroğlu, Ömer Aydın, Burak Yoksul, İrem Taştekin, Ahmet Mete Emiroğlu, Fatma Tuğçe Koçakütük, Soner Özdemir, Bakiye Yıldız ile otobüste bulunan Afgan yolcular Belkıs Rezai, Gholam Rasul, Fereshte, Omid ve Reyhan Hosseini yaralandı.İmranlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan 3'ü Sivas'a sevk edildi.Ölen 2 kişinin cenazesi ise İmranlı Devlet Hastanesi’nin morguna konuldu.
türkiye
sivas
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sivas, trafik kazası

Yolcu otobüsü kamyonetle çarpıştı: 2 ölü, 19 yaralı

09:39 08.01.2022 (güncellendi: 10:27 08.01.2022)
© DHASivas İmranlı'da yolcu otobüsü kamyonetle çarpıştı:
Sivas İmranlı'da yolcu otobüsü kamyonetle çarpıştı: - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2022
© DHA
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Sivas'ın İmranlı ilçesinde yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 19 kişi yaralandı.
Sivas'taki kaza, saat 05.00 sıralarında Sivas-Erzincan karayolu İmranlı ilçesi Kemreli köyü yakınlarında meydana geldi.
Gaziantep'ten Trabzon'a giden Kadir Ç. yönetimindeki yolcu otobüsü, henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen kamyonetle çarpıştı. Savrulan otobüs yolun sol tarafındaki şarampole inip, ağaçlara çarparak durabildi.
Kazada, kamyonet şoförü ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Hasan Hüseyin Taşkıran (31) yaşamını yitirdi.
Şarampole inen otobüsün sürücüsü Kadir Çam, muavin Mustafa Gürbüz ile yolcular Sibel Kaya, Zehra Yozoğulları, Talat Büyük, Damla Büyük, Mehmet Fatih Köroğlu, Ömer Aydın, Burak Yoksul, İrem Taştekin, Ahmet Mete Emiroğlu, Fatma Tuğçe Koçakütük, Soner Özdemir, Bakiye Yıldız ile otobüste bulunan Afgan yolcular Belkıs Rezai, Gholam Rasul, Fereshte, Omid ve Reyhan Hosseini yaralandı.
İmranlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan 3'ü Sivas'a sevk edildi.
Ölen 2 kişinin cenazesi ise İmranlı Devlet Hastanesi’nin morguna konuldu.
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