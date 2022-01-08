Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20220108/zafer-partisi-icisleri-bakanligi-10-milyon-imza-kampanyasini-yasakladi-1052538318.html
Zafer Partisi: Suriyelilerin dönmesi için başlayan imza kampanyamızı İçişleri Bakanlığı yasakladı
Zafer Partisi: Suriyelilerin dönmesi için başlayan imza kampanyamızı İçişleri Bakanlığı yasakladı
Zafer Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla, 'Suriyelilerin Suriye'ye dönmesi için partinin başlattığı imza kampanyasının İçişleri... 08.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-08T23:53+0300
2022-01-08T23:57+0300
imza kampanyası
suriyeliler
zafer partisi
politika
içişleri bakanlığı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103976/65/1039766549_0:53:1201:728_1920x0_80_0_0_03a4251381bd16c35acd30a98da75c7e.jpg
Zafer Partisi resmi Twitter hesabından yapılan videolu paylaşımda "Zafer Partisi'nin Suriyelilerin Suriye’ye dönmesi için başlattığı "10 Milyon İmza Kampanyası"nı İçişleri Bakanlığı yasakladı. Başvurumuz üzerine Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi yasağı iptal etti. Halk imza vermeye koşunca valilik 1 hafta süreyle tüm etkinlikleri yasakladı" ifadeleri yer aldı. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, daha önce İzmir'de Suriyeli kökenli bir kuyumcuya kimlik ve dükkanın ruhsatını sormuştu. Özdağ, söz konusu anlara ait videoyu da sosyal medya hesabından paylaşmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211228/umit-ozdag-suriye-kokenli-kuyumcuya-girip-kimlik-ve-ruhsat-sordu-1052198258.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103976/65/1039766549_80:0:1119:779_1920x0_80_0_0_4687aebbff1dc0757023c2b6f64a361a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
imza kampanyası, suriyeliler, zafer partisi, içişleri bakanlığı

Zafer Partisi: Suriyelilerin dönmesi için başlayan imza kampanyamızı İçişleri Bakanlığı yasakladı

23:53 08.01.2022 (güncellendi: 23:57 08.01.2022)
© AA / İzzet Mazi Suriyeliler bayram için ülkelerine gidiyor
 Suriyeliler bayram için ülkelerine gidiyor - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2022
© AA / İzzet Mazi
Abone ol
Zafer Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla, 'Suriyelilerin Suriye'ye dönmesi için partinin başlattığı imza kampanyasının İçişleri Bakanlığı'nca yasaklandığı' belirtildi.
Zafer Partisi resmi Twitter hesabından yapılan videolu paylaşımda "Zafer Partisi'nin Suriyelilerin Suriye’ye dönmesi için başlattığı "10 Milyon İmza Kampanyası"nı İçişleri Bakanlığı yasakladı. Başvurumuz üzerine Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi yasağı iptal etti. Halk imza vermeye koşunca valilik 1 hafta süreyle tüm etkinlikleri yasakladı" ifadeleri yer aldı.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, daha önce İzmir'de Suriyeli kökenli bir kuyumcuya kimlik ve dükkanın ruhsatını sormuştu. Özdağ, söz konusu anlara ait videoyu da sosyal medya hesabından paylaşmıştı.
Ümit Özdağ - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2021
TÜRKİYE
Ümit Özdağ, Suriye kökenli kuyumcuya girip, kimlik ve ruhsat sordu
28 Aralık 2021, 19:25
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
00:00Zaharova: ABD, Kazakistan'daki durumu değerlendirirken artık yalan söyleyemeyecek
Dünİran'da akaryakıt tankerinin devrilmesi nedeniyle patlama meydana geldi
DünZafer Partisi: Suriyelilerin dönmesi için başlayan imza kampanyamızı İçişleri Bakanlığı yasakladı
DünErzurum Belediye Başkanı: Ben ekonomistim, Maliye Bakanımıza öneriyi getirenlerden biri de benim
Dünİstanbul Boğazı'nda arızalanan gemiye müdahale edildi
DünFatih Terim: Hem olaylara hem de mağlubiyete üzgünüm
DünEPDK'dan 22 enerji şirketine lisans
Dünİngiliz aile, çalınan köpeklerine 8 yıl sonra kavuştu
DünTürkiye'den Mısır'a taziye mesajı
DünDolandırıcılıktan tutuklanan sosyal medya fenomenleri serbest bırakıldı
DünErbaş, Sarıkamış Şehitleri anmasında konuştu: Çarık parçalarını kızartarak açlıklarını gidermişler
DünKılıçdaroğlu: İktidar olduğumuzda okula giden bütün Roman çocuklara burs vereceğiz
DünKılıçdaroğlu: Önümüzdeki Eylül ayında seçim bekliyorum
Dün‘Renkli devrim kavramı tek kutuplu düzene ait, Avrasya’da bu yolla rejimlerin değişmesi sona erdi’
Dün'Tabutta röveşata': Eski futbolcunun cenaze töreninde tabuta sarılarak golü kutladılar
DünMSB: 3 silah arkadaşımızın şehit düştüğü saldırısı sonrası 12 terörist etkisiz hale getirildi
DünBakan Nebati: Güçlü bir dayanışma ile hareket etmeye devam edeceğiz
DünSelteyev: Kazakistan’daki olaylar, Ulusal Güvenlik Komitesi’nin de rol aldığı bir darbe girişimidir
DünSMA hastası çocuğun bağış kumbarasını çaldı
DünFatih Terim: Projemize sadık kalacağız