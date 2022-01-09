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YAŞAM
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İstanbul güne sisle uyandı
İstanbul güne sisle uyandı
İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı. 09.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-09T09:43+0300
2022-01-09T09:43+0300
2022-01-09T09:43+0300
yaşam
istanbul
hava durumu
sis
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фото, istanbul, hava durumu, sis
İstanbul güne sisle uyandı
İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.
İstanbul’da sabah saatlerine yoğun sis etkili oldu.
İstanbul’da sabah saatlerine yoğun sis etkili oldu.
Kent genelinde etkili olan yoğun sis nedeniyle sürücüler sis farlarını yakarak kontrollü şekilde trafikte ilerlemeye çalıştı.
Kent genelinde etkili olan yoğun sis nedeniyle sürücüler sis farlarını yakarak kontrollü şekilde trafikte ilerlemeye çalıştı.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü neredeyse görünmez hale gelirken araç trafiğinde ise görüş mesafesi düştü.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü neredeyse görünmez hale gelirken araç trafiğinde ise görüş mesafesi düştü.
İstanbul’un birçok noktasında etkili olan sisin boğaz trafiğine bir etkisi bulunmuyor.
İstanbul’un birçok noktasında etkili olan sisin boğaz trafiğine bir etkisi bulunmuyor.
© ABDULLAH ALTUNBAŞ - ÖMER FARUK YILDIZ-AW512160
İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre, saat 07.50 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 11 olarak ölçüldü.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre, saat 07.50 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 11 olarak ölçüldü.