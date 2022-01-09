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Bakkallar zamlardan ve zincir marketlerden şikayetçi
Bakkallar zamlardan ve zincir marketlerden şikayetçi
Ankara Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası üyeleri yeni yönetimleri seçmek için toplandı. Genel kurula katılan Ankara’daki bakkallar, son dönemde yaşanan fiyat... 09.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-09T14:22+0300
2022-01-09T14:23+0300
türkiye
bendevi palandöken
türkiye tekel bayileri platformu
bakkal
özgür aybaş
türkiye bakkallar ve bayiler federasyonu
enflasyon
gıda fiyatları
zam
esnaf
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Ankara’da hizmet veren bakkallar, odalarının yeni başkan ve yönetimini seçmek için bir araya geldi. ATO Congresium'da düzenlenen genel kurulda 4 liste yarıştı. Yaklaşık 3 bin 700 delegenin olduğu genel kurul sonrasında Sputnik’e konuşan bakkallar sorunlarını anlattı.Mevcut Başkan Bendevi Palandöken’in yanı sıra Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Alpaslan Aydın, Ramazan Yalçın’ın aday olduğu genel kurulda faaliyet raporların okunmasının ardından, başkan adayları kendi hedeflerini anlattı. Konuşmalar sonrasında ise oy verme işlemi başladı. Oyunu kullanan bakkallar yaşadıkları sorunları şöyle anlattı:‘Bakkalların değeri yok’1978 yılından itibaren bakkal işlettiğini söyleyen Durak Arslan “Zincir marketleri destekliyorlar bizler değil. Bakkallar gecenin erken saatlerinden gece on ikilere kadar çalışıyor. Bakkaldan veresiye de alabilirsin, paran varsa ödeyebilirsin de. Ama zincir marketlerde bunu yapamazsın. Yine de bakkalların değeri ve kıymeti yok” dedi.‘Zincir marketler küçük esnafı zorladı’32 yıllık esnaf olan İsmail Erduran ise “Bu en son dönem hepsinden zor oldu. Fiyatları yakalamakta güçlük çektik. Bulamadığımız bazı ürünler oluyor. Fiyatlar değişik oluyor. Zincir marketler küçük esnafı baya zorladı” şeklinde konuştu.‘Son zamlar bizi çok etkiledi’33 yıllık esnaf Azizi Çelik de “Bakkallık mesleğine kesinlikle önem verilmiyor iyice küçülüyor. Hiçbir değeri kalmadı. Son zamlar bizi çok etkiledi. Her gelen soruyor gidiyor. 'Bu böyle nasıl olacak?' diyen bağıran çağıran hükümeti eleştiren geri gidiyor” ifadelerini kullandı.‘İki yıllık esnafım ama 15 yıllık esnaf gibiyim’Ankara’da bakkal işleten Halime Çakır da “Ben iki yıllık esnafım ama 15 yıllık esnaf gibiyim. Bakkallık bitti. Tamamen bitti. Neden bitti? Ülkenin enflasyonu değişti. Küçük esnafı bitirdiler. Bu groslardı, büyük marketlerdi, küçük esnafı bitirdi. İnşallah hakkımızda hayırlısı olur. Küçük esnafı düşünenler çıkar umarım. Çünkü bizim çok ekmek yiyenimiz var” dedi.‘Dükkanlarımız müze gibi oldu’Aday olan arkadaşını desteklemek için İstanbul’dan gelen Özemen Pencaroğulları “Ben 20 yıllık İstanbul’da bir esnafım. Son zamlarla birlikte iki bira bir sigara 100 TL oldu. Artık insanlar bunları alamıyor. Sadece alkole değil, benzin bugün aldı başını gitti. Peynirinden temel ihtiyaç malzemelerine, yüzde yüz zam geldi. Asgari ücret 4 bin 250 oldu diğer taraftan ev kiralarına baktığınızda 3 bin lira. Bu insanlar neyle geçinecek. Sadece alkol değil yüzde yüz zam gören. Artık müze gibi olduk. İnsanlar artık fiyatlara bakıp bakıp geri gidiyor” ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220108/tesk-baskani-palandoken-gida-urunlerinin-tamaminda-kdv-orani-yuzde-1e-indirilmeli-1052523625.html
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bendevi palandöken, türkiye tekel bayileri platformu, bakkal, özgür aybaş, türkiye bakkallar ve bayiler federasyonu , enflasyon, gıda fiyatları, zam, esnaf

Bakkallar zamlardan ve zincir marketlerden şikayetçi

14:22 09.01.2022 (güncellendi: 14:23 09.01.2022)
© Sputnik / Osman Nuri Ceritbakkallar odası
bakkallar odası - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2022
© Sputnik / Osman Nuri Cerit
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Osman Nuri Cerit - Sputnik Türkiye
Osman Nuri Cerit
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Ankara Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası üyeleri yeni yönetimleri seçmek için toplandı. Genel kurula katılan Ankara’daki bakkallar, son dönemde yaşanan fiyat artışları ve zincir marketlerle ilgili sorunları anlattı.
Ankara’da hizmet veren bakkallar, odalarının yeni başkan ve yönetimini seçmek için bir araya geldi. ATO Congresium'da düzenlenen genel kurulda 4 liste yarıştı. Yaklaşık 3 bin 700 delegenin olduğu genel kurul sonrasında Sputnik’e konuşan bakkallar sorunlarını anlattı.
Mevcut Başkan Bendevi Palandökenin yanı sıra Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Alpaslan Aydın, Ramazan Yalçın’ın aday olduğu genel kurulda faaliyet raporların okunmasının ardından, başkan adayları kendi hedeflerini anlattı. Konuşmalar sonrasında ise oy verme işlemi başladı. Oyunu kullanan bakkallar yaşadıkları sorunları şöyle anlattı:

‘Bakkalların değeri yok’

1978 yılından itibaren bakkal işlettiğini söyleyen Durak ArslanZincir marketleri destekliyorlar bizler değil. Bakkallar gecenin erken saatlerinden gece on ikilere kadar çalışıyor. Bakkaldan veresiye de alabilirsin, paran varsa ödeyebilirsin de. Ama zincir marketlerde bunu yapamazsın. Yine de bakkalların değeri ve kıymeti yok” dedi.

‘Zincir marketler küçük esnafı zorladı’

32 yıllık esnaf olan İsmail Erduran ise “Bu en son dönem hepsinden zor oldu. Fiyatları yakalamakta güçlük çektik. Bulamadığımız bazı ürünler oluyor. Fiyatlar değişik oluyor. Zincir marketler küçük esnafı baya zorladı” şeklinde konuştu.

‘Son zamlar bizi çok etkiledi’

33 yıllık esnaf Azizi Çelik de “Bakkallık mesleğine kesinlikle önem verilmiyor iyice küçülüyor. Hiçbir değeri kalmadı. Son zamlar bizi çok etkiledi. Her gelen soruyor gidiyor. 'Bu böyle nasıl olacak?' diyen bağıran çağıran hükümeti eleştiren geri gidiyor” ifadelerini kullandı.

‘İki yıllık esnafım ama 15 yıllık esnaf gibiyim’

Ankara’da bakkal işleten Halime Çakır da “Ben iki yıllık esnafım ama 15 yıllık esnaf gibiyim. Bakkallık bitti. Tamamen bitti. Neden bitti? Ülkenin enflasyonu değişti. Küçük esnafı bitirdiler. Bu groslardı, büyük marketlerdi, küçük esnafı bitirdi. İnşallah hakkımızda hayırlısı olur. Küçük esnafı düşünenler çıkar umarım. Çünkü bizim çok ekmek yiyenimiz var” dedi.

‘Dükkanlarımız müze gibi oldu’

Aday olan arkadaşını desteklemek için İstanbul’dan gelen Özemen Pencaroğulları “Ben 20 yıllık İstanbul’da bir esnafım. Son zamlarla birlikte iki bira bir sigara 100 TL oldu. Artık insanlar bunları alamıyor. Sadece alkole değil, benzin bugün aldı başını gitti. Peynirinden temel ihtiyaç malzemelerine, yüzde yüz zam geldi. Asgari ücret 4 bin 250 oldu diğer taraftan ev kiralarına baktığınızda 3 bin lira. Bu insanlar neyle geçinecek. Sadece alkol değil yüzde yüz zam gören. Artık müze gibi olduk. İnsanlar artık fiyatlara bakıp bakıp geri gidiyor” ifadelerini kullandı.
Bendevi Palandöken - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2022
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