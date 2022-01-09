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https://tr.sputniknews.com/20220109/40-yillik-iliskinin-ardindan-abdli-kadin-pembe-rengiyle-evlendi--1052546358.html
'40 yıllık ilişkinin' ardından: ABD'li kadın, pembe rengiyle 'evlendi'
'40 yıllık ilişkinin' ardından: ABD'li kadın, pembe rengiyle 'evlendi'
Kendisiyle, bir ağaçla ya da robotla 'evlenenlerin' ilginç düğün hikayelerine bir yenisi eklendi. 09.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-09T12:26+0300
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yaşam
abd
kaliforniya
düğün
evlilik
pasta
pembe
kitty kay sera
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ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan Kitten Kay Sera adlı bir kadın 40 yıldan uzun bir süredir devam eden 'flörtlerinin' ardından pembe renkle 'dünya evine girdi.' 2018'de tüm evi ve gardırobunu baştan aşağı pembeye boğduğu için haberlere konu olan ve 'dünyanın en pembe kişisi' olarak nitelendirilen Kitten, konuştuğu bir çocuktan aldığı ilham üzerine pembe sevdasını bir adım ileriye taşıdı ve geçen hafta pembe rengiyle 'evlendi.' 'Hayatımın en büyük günü' dediği 'düğün törenine' de pembe Chevrolet aracıyla giden Kitten kendine pembe yüzük taktı. Üstünde pembe bir kuğu süsünün oturtulduğu pembe pastasını Instagram hesabından paylaşan Kitten, KVVU-TV'ye verdiği demeçte, 40 yılı aşkı süredir pembe rengiyle 'flört ettiğini' ama artık 'bu ilişkiye bir ad takmanın vaktinin geldiğini' söyledi. Kitten daha önceki röportajlarında pembe renge olan aşkının 20. doğum gününde giydiği kıyafetler nedeniyle başladığını anlatmış, "Kendimi harika hissettim. Düşündüm ki, aynı anda bu kadar pembe kıyafet giymek bana bu kadar şahane hissettirdiyse neden her gün pembe giymemeyim? Yeniden kot pantolon- beyaz tişört ikilisine dönmek bana saçma geldi" demişti. Pembe uğruna arabasını satan ve Houston şehrindeki evinden pembe parlak ışıkları görebileceği Hollywood'a taşınan Kitten, "Güvercinlerle dolu bir dünyada flamingo gibiyim. Sabah işe gidiş saatinde sokakta yürürken herkesin gri ve siyah giyindiğini görüyorum. Hiçbirinde kendine özgü bir şey yok. Sonra gelip bana deli diyorlar" diye dert yanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211123/kendisiyle-evlenen-brezilyali-model-simdi-de-bosaniyor-ozel-biriyle-tanistim-1051058361.html
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abd, kaliforniya, düğün, evlilik, pasta, pembe, kitty kay sera

'40 yıllık ilişkinin' ardından: ABD'li kadın, pembe rengiyle 'evlendi'

12:26 09.01.2022 (güncellendi: 12:29 09.01.2022)
© AP Photo / Jacquelyn MartinPembe çiçek
Pembe çiçek - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2022
© AP Photo / Jacquelyn Martin
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Kendisiyle, bir ağaçla ya da robotla 'evlenenlerin' ilginç düğün hikayelerine bir yenisi eklendi.
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan Kitten Kay Sera adlı bir kadın 40 yıldan uzun bir süredir devam eden 'flörtlerinin' ardından pembe renkle 'dünya evine girdi.'
2018'de tüm evi ve gardırobunu baştan aşağı pembeye boğduğu için haberlere konu olan ve 'dünyanın en pembe kişisi' olarak nitelendirilen Kitten, konuştuğu bir çocuktan aldığı ilham üzerine pembe sevdasını bir adım ileriye taşıdı ve geçen hafta pembe rengiyle 'evlendi.'
'Hayatımın en büyük günü' dediği 'düğün törenine' de pembe Chevrolet aracıyla giden Kitten kendine pembe yüzük taktı. Üstünde pembe bir kuğu süsünün oturtulduğu pembe pastasını Instagram hesabından paylaşan Kitten, KVVU-TV'ye verdiği demeçte, 40 yılı aşkı süredir pembe rengiyle 'flört ettiğini' ama artık 'bu ilişkiye bir ad takmanın vaktinin geldiğini' söyledi.
Kitten daha önceki röportajlarında pembe renge olan aşkının 20. doğum gününde giydiği kıyafetler nedeniyle başladığını anlatmış, "Kendimi harika hissettim. Düşündüm ki, aynı anda bu kadar pembe kıyafet giymek bana bu kadar şahane hissettirdiyse neden her gün pembe giymemeyim? Yeniden kot pantolon- beyaz tişört ikilisine dönmek bana saçma geldi" demişti.
Pembe uğruna arabasını satan ve Houston şehrindeki evinden pembe parlak ışıkları görebileceği Hollywood'a taşınan Kitten, "Güvercinlerle dolu bir dünyada flamingo gibiyim. Sabah işe gidiş saatinde sokakta yürürken herkesin gri ve siyah giyindiğini görüyorum. Hiçbirinde kendine özgü bir şey yok. Sonra gelip bana deli diyorlar" diye dert yanmıştı.
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