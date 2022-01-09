Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220109/8kattan-dusen-kadin-zemine-10-metre-kala-hayata-tutundu-1052555506.html
8.kattan düşen kadın zemine 10 metre kala hayata tutundu
8.kattan düşen kadın zemine 10 metre kala hayata tutundu
Bursa'da bir apartmanın 8. katındaki balkonunda dengesini kaybederek düşen genç kadın, zemine çakılmaya 10 metre kala bir balkonun çatısına takılı kalarak... 09.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-09T18:45+0300
2022-01-09T18:45+0300
türkiye
bursa
apartman
düşmek
balkon
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/09/1052555481_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_87739c3b5aaff339d04233a01df6bd95.jpg
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Doğanbey Toplu Konutları'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 8. kattaki evinin balkonunda dengesini kaybeden Ç.Y. (37), balkon demirlerinden boşluğa doğru düşmeye başladı. Hızla aşağıya hareket eden Ç.Y., zemine çakılmaya 10 metre kala, apartmanın 3.katındaki balkonun çatısına düşerek yaralandı. Durumu fark eden vatandaşlar sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri, merdivenli araç ile 3. kattaki balkona çıkarak sağlık ekipleri ile birlikte Ç.Y.'ye müdahale etti. Bir apartman sakininin evine alınan Ç.Y.'ye ilk müdahale burada yapıldı. Daha sonra sedye ile sokağa çıkartılan Ç.Y., Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadının inanılmaz kurtuluşu vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Öte yandan, olay esnasında evde bulunan Ç.Y.'nin eşi Y.Y., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
türkiye
bursa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/09/1052555481_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_a3be8c2579b56a2eb45f8e77e34b0a8f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
bursa, apartman, düşmek, balkon

8.kattan düşen kadın zemine 10 metre kala hayata tutundu

18:45 09.01.2022
© İHA / BERKTUĞ ÖNCÜ - HAKAN GÖNÜLBursa'da bir apartmanın 8. katındaki balkonunda dengesini kaybederek düşen genç kadın, zemine çakılmaya 10 metre kala bir balkonun çatısına takılı kalarak hayata tutundu.
Bursa'da bir apartmanın 8. katındaki balkonunda dengesini kaybederek düşen genç kadın, zemine çakılmaya 10 metre kala bir balkonun çatısına takılı kalarak hayata tutundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2022
© İHA / BERKTUĞ ÖNCÜ - HAKAN GÖNÜL
Abone ol
Bursa'da bir apartmanın 8. katındaki balkonunda dengesini kaybederek düşen genç kadın, zemine çakılmaya 10 metre kala bir balkonun çatısına takılı kalarak hayata tutundu.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Doğanbey Toplu Konutları'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 8. kattaki evinin balkonunda dengesini kaybeden Ç.Y. (37), balkon demirlerinden boşluğa doğru düşmeye başladı. Hızla aşağıya hareket eden Ç.Y., zemine çakılmaya 10 metre kala, apartmanın 3.katındaki balkonun çatısına düşerek yaralandı.
Durumu fark eden vatandaşlar sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri, merdivenli araç ile 3. kattaki balkona çıkarak sağlık ekipleri ile birlikte Ç.Y.'ye müdahale etti.
Bir apartman sakininin evine alınan Ç.Y.'ye ilk müdahale burada yapıldı. Daha sonra sedye ile sokağa çıkartılan Ç.Y., Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadının inanılmaz kurtuluşu vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla karşılandı.
Öte yandan, olay esnasında evde bulunan Ç.Y.'nin eşi Y.Y., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
19:18Mısır ve ABD’den Kızıldeniz’de ortak deniz tatbikatı
19:06Prens Andrew'a 'askeri unvanlarını elinden alınmasını beklemeden kendiliğinden bırak' çağrısı
18:59TESK Başkanı Bendevi Palandöken: Zincir marketler ekmek ve sigara satamayacak
18:54Sağlık Bakanı Koca'dan TURKOVAC teşekkürü
18:49935 kilogram sahte bal ve pekmez ele geçirildi
18:458.kattan düşen kadın zemine 10 metre kala hayata tutundu
18:40Muğla'da sağanak ve dolu etkili oldu: Bodrum'da 50, Marmaris'te 71 su baskını meydana geldi
18:23CHP’li Ağbaba: Basın, darbe dönemlerinde bile bu baskıları görmedi
18:10Elektrik faturasını 150 kilovatsaatin altında tutmak mümkün mü?
17:53İran lideri Hamaney: ABD hesap hatalarına devam ediyor
17:33Törenden önce öğrencilere şarkı söyleyen öğretmen, müdüre yakalandı
17:29HDP Eş Genel Başkanı Buldan: Yeni bir yaşamı Türkiye halklarıyla birlikte kuracağız
17:07Kimliğe e-imza yükleme işlemleri 50 ilde başlıyor
16:56Hakaret davasında karar: Rasim Ozan Kütahyalı, CHP'li Tanal'a tazminatı faiziyle ödeyecek
16:49Kıbrıs'ın güneyinde cumhurbaşkanlığı yarışı: Hristodulidis dışişleri bakanlığından istifa etti
16:46Bakan Karaismailoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na 250 bin TL'lik manevi tazminat davası
16:43Kuyumcu kendini soydurmak için hırsız kiraladı
16:35Suudi Arabistan'da 3 yıldır tutuklu bulunan Prenses Besme serbest bırakıldı
16:33Hidayet Türkoğlu: Kobe Bryant'a blok yaptığımda herkes çok şaşırmıştı
16:31Hayvanseverler Kadıköy'de sokak hayvanları için toplandı