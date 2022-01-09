Adalet Bakanı Gül: Türkiye'de artık darbe anayasasına son vermenin vakti gelmiştir

"Türkiye'deki tüm bu demokratik kazanımların bir anayasal güvence altına alınmasının ihtiyacı vardır. Türkiye'de halkların ve özgürlüklerin genişletilmesi anlamında son 19 yılda çok önemli mesafeler alındı. Türkiye'de herkesin 'evet bu benim anayasam' diyebileceği bir anayasaya ihtiyaç var. Milletimiz siyasete bu ödevi vermiştir ve siyasetin bu ödevi yerine getirmesini beklemektedir. Şu anda demokrasiye, özgürlüklere inanan bir hükümet var. Ve bu haklar uygulanıyor. Dolayısıyla haklar bir anayasal teminata kavuşmak zorundadır. Bu çerçevede Türkiye'de özellikle toplumun her kesiminin anayasa anlamında 'bu benim haklarımı koruyor. Özgürlüklerimi teminat altına alıyor. Daha iyi bir Türkiye'ye bakmamı sağlıyor' düşüncesine kavuşacağı bir anayasaya ihtiyacı var. Özellikle Türkiye'de bir toplumsal sözleşmeye ihtiyaç var. Toplumsal sözleşme derken de 'ey toplum, sana bu sözleşmeyi layık görüyorum al ve imzala' diye buyurgan, hazırlanmış, şablon bir sözleşme değil. Devletin hazırlayıp 'ey toplum sana bu sözleşmeyi layık görüyorum' demesi değil. Toplum bir araya gelir, bireyler bir araya gelir. 'Böyle bir sözleşmeye imza atıyorum' der, işte o zaman toplumsal sözleşme olur."