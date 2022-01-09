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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 'Umut: Bir Yurt Hikayesi' belgeseli
22:58 09.01.2022 (güncellendi: 23:00 09.01.2022)
© Fotoğraf : Ankara Büyükşehir BelediyesiMansur Yavaş
© Fotoğraf : Ankara Büyükşehir Belediyesi
Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, sosyal medyadan büyükşehir belediyesinin 'Umut: Bir Yurt Hikayesi' isimli kısa belgesel yapımını paylaştı.
Volkan Memduh Gültekin, “Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak halen bin 881 üniversite öğrencisine ücretsiz barınma imkanı sağlıyor, geleceğe umutla bakıyoruz” ifadeleriyle 'Umut: Bir Yurt Hikayesi' adli belgeseli Twitter hesabından paylaştı.
Gültekin paylaşımında şunları belirtti:
“Ülkemizin onca derdi varken bu dertlerin tek çözümü olan gençlerin çaresizce eğitimlerinden vazgeçip memleketlerine dönmelerine seyirci kalamazdık. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak halen bin 881 üniversite öğrencisine ücretsiz barınma imkânı sağlıyor, geleceğe umutla bakıyoruz."
Ülkemizin onca derdi varken bu dertlerin tek çözümü olan gençlerin çaresizce eğitimlerinden vazgeçip memleketlerine dönmelerine seyirci kalamazdık.— Volkan Memduh Gültekin (@volkan_gultekin) January 9, 2022
Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak halen 1881 üniversite öğrencisine ücretsiz barınma imkânı sağlıyor, geleceğe umutla bakıyoruz. pic.twitter.com/ukAvn6CfiS
Gültekin "Hepimiz için heyecan, umut ve mutluluk veren süreci anlatan ‘Umut: Bir Yurt Meselesi’ kısa belgesel filmini https://youtu.be/0X0MQSmeyQc linkinden izleyebilirsiniz” notunu da iletti.