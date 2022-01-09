https://tr.sputniknews.com/20220109/ankara-buyuksehir-belediyesinden-umut-bir-yurt-hikayesi-belgeseli--1052559010.html

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 'Umut: Bir Yurt Hikayesi' belgeseli

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 'Umut: Bir Yurt Hikayesi' belgeseli

Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, sosyal medyadan büyükşehir belediyesinin 'Umut: Bir... 09.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-09T22:58+0300

2022-01-09T22:58+0300

2022-01-09T23:00+0300

ankara büyükşehir belediyesi

öğrenci

genç

türkiye

mansur yavaş

yurt

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Volkan Memduh Gültekin, “Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak halen bin 881 üniversite öğrencisine ücretsiz barınma imkanı sağlıyor, geleceğe umutla bakıyoruz” ifadeleriyle 'Umut: Bir Yurt Hikayesi' adli belgeseli Twitter hesabından paylaştı.Gültekin paylaşımında şunları belirtti:Gültekin "Hepimiz için heyecan, umut ve mutluluk veren süreci anlatan ‘Umut: Bir Yurt Meselesi’ kısa belgesel filmini https://youtu.be/0X0MQSmeyQc linkinden izleyebilirsiniz” notunu da iletti.

türkiye

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ankara büyükşehir belediyesi, öğrenci, genç, mansur yavaş, yurt