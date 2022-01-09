https://tr.sputniknews.com/20220109/arnavutlukta-gostericilere-goz-yasartici-gazla-mudahale-1052541723.html

Arnavutluk'ta göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale

Arnavutluk'ta göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale

Arnavutluk’un başkenti Tiran'da, Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) Genel Başkanı Lulzim Başa'nın görevden ayrılması talebiyle düzenlenen protestolarda... 09.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-09T04:00+0300

2022-01-09T04:00+0300

2022-01-09T04:04+0300

dünya

arnavutluk

protesto

gösteri

göz yaşartıcı gaz

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Arnavutluk'un eski Başbakanı Sali Berişa'nın çağrısıyla PD Genel Merkezi önünde toplanan göstericiler, binanın kapı ve pencerelerini kırarak içeri girdi.Polis, göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.Göstericilerden bazıları yaralandı, bazıları ise gazdan etkilendi.Başa'nın görevden ayrılmasını talep eden göstericiler, PD Genel Merkezi önünden Başbakanlık binası önüne gelerek protestolarını burada da sürdürdü.Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta, olaylarla ilgili sosyal medyaya yaptığı paylaşımda, huzurun korunması ve şiddet, provokasyon ve gereksiz eylemlerden uzak durulması çağırısında bulundu.PD tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bugün Demokratik Partiye karşı yapılan şiddet eylemleri Sali Berişa'nın nihai yalnızlaşmasına ve siyasi arenadan utanç içinde ayrılmasına işaret ediyor" ifadesine yer verildi.ABD'nin Mayıs 2021'de Berişa'yı ABD'ye giriş için istenmeyen kişi ilan etmesinin ardından ülkedeki en büyük muhalefet partisi olan PD içinde fikir ayrılıkları yaşanmaya başladı.Bu kararın ardından, PD Genel Başkanı Lulzim Başa, Berişa'yı partinin parlamento grubundan çıkarılması kararı aldı. Bu karar, parti içinde gruplaşmalara neden oldu.Berişa ve destekçileri geçen yıl 11 Aralık'ta, Başa ve destekçileri ise 18 Aralık'ta genel kurul toplantısı düzenledi. Her iki grup birbirinin kararlarını tanımıyor.

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arnavutluk, protesto, gösteri, göz yaşartıcı gaz