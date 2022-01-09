https://tr.sputniknews.com/20220109/asili-olmayanlarin-canini-cok-sikmak-istedigini-soyleyen-macron-hakkinda-suc-duyurusu-1052558012.html

'Aşılı olmayanların canını çok sıkmak istediğini' söyleyen Macron hakkında suç duyurusu

'Aşılı olmayanların canını çok sıkmak istediğini' söyleyen Macron hakkında suç duyurusu

Fransa'da Kovid-19 aşısı olmayan 63 yaşındaki kişi, aşılı olmayanların canını çok sıkmak istediğine yönelik açıklaması nedeniyle Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron... 09.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-09T21:48+0300

2022-01-09T21:48+0300

2022-01-09T21:48+0300

dünya

fransa

emmanuel macron

ayrımcılık

suç duyurusu

koronavirüs

koronavirüs aşısı

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Fransız basınındaki haberlere göre, ülkenin güneyindeki Rosiers-d'Egletons semtinde yaşayan emekli Didier Lalande, Macron'un söz konusu açıklamasını 'ayrımcılık' olarak nitelendirdi."(Aşılı olmayanlara yönelik) Kısıtlamalar getiriliyor, buna saygı duyuyorum ancak aşısızların vatandaşlığının sorgulanmasını tahammül edilemez buluyorum." diyen Lalande, Macron hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirtti.Lalande, bu suç duyurusunun sonuçlanmayacağını bildiğini, bunun sembolik eylem olduğunu ifade etti.Macron, Le Parisien gazetesine verdiği ve 4 Ocak akşamı yayımlanan demeçte, aşılı olmayanlar üzerinde sosyal hayatı kısıtlayarak baskı kurduklarını belirtmişti.Yetişkinlerin yüzde 90'dan fazlasının aşılandığı bilgisini paylaşan Macron, "(Kovid-19) Aşısını yaptırmayanların canını çok sıkmak istiyorum. Bunu sonuna kadar yapmaya devam edeceğiz. Strateji bu. Onları cezaevine göndermeyeceğim, zorla aşılamayacağım. Ancak 15 Ocak'tan itibaren restorana gidemeyeceksiniz, (kafede) kahve içemeyeceksiniz, tiyatro ve sinemaya gidemeyeceksiniz." ifadelerini kullanmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220107/asisini-yaptirmayanlarin-canini-cok-sikmak-istiyorum-diyen-macron-sozlerimin-arkasindayim-1052504882.html

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fransa, emmanuel macron, ayrımcılık, suç duyurusu, koronavirüs, koronavirüs aşısı