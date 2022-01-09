https://tr.sputniknews.com/20220109/avustralya-vizesi-iptal-edilen-djokovicin-avukatlari-yazili-savunmalarini-mahkemeye-sundu-1052545500.html

Avustralya vizesi iptal edilen Djokovic'in avukatları yazılı savunmalarını mahkemeye sundu

Avustralya vizesi iptal edilen Djokovic'in avukatları yazılı savunmalarını mahkemeye sundu

Avustralya Açık'a katılmak için gittiği Melbourne'de vizesi iptal edilen ve bir otele yerleştirilen tek erkekler dünya 1 numarası Novak Djokovic'in avukatları... 09.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-09T11:33+0300

2022-01-09T11:33+0300

2022-01-09T11:33+0300

spor

avustralya

sırbistan

novak djokovic

tenis

koronavirüs aşısı

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Avustralya Federal Devre ve Aile Mahkemesi'nin resmi internet sitesinde, 10 Ocak Pazartesi günü gerçekleştirilecek duruşma öncesi Sırp raket Novak Djokovic'in avukatlarının sunduğu yazılı savunmaya yer verildi. Belgede Djokovic'in, 16 Aralık'ta koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve 14 gün sonrasında herhangi bir semptom göstermediği gerekçesiyle Avustralya Tenis Birliği'nin verdiği 'Kovid-19 aşısından tıbbi muafiyet' kararıyla geçici vize aldığı öne sürüldü. Aşı muafiyetinin ilk olarak birliğin, sonrasında da Victoria Eyalet Hükümeti'nin bağımsız uzmanlardan oluşan kurulları tarafından onaylanarak verildiği kaydedildi. Muafiyet kararının ardından Djokovic'in, ülkeye giriş koşullarını sağladığına ve karantinaya girmeden Avustralya'ya gidebileceğine dair resmi belge aldığı da ifade edildi. Kovid-19 aşısı olup olmadığını açıklamayan Djokovic, Avustralya Açık'a tıbbi muafiyet kararıyla katılacağını duyurmuştu. Melbourne'e ulaştıktan sonra muafiyet kararı kabul görmeyen ve ülkeye giriş vizesi iptal edilen Djokovic bir otele gönderilmişti. Avustralya Açık'ta 9, kariyerinde 20 Grand Slam şampiyonluğu bulunan Djokovic, itiraz ederek kararı federal mahkemeye taşımıştı. Oyuncuların 17-30 Ocak'ta düzenlenecek turnuvaya katılabilmesi için Kovid-19 aşısı zorunluluğu getirilmişti. Aşı olmayı reddeden tenisçilerden bağımsız uzmanlardan oluşan kuruldan tıbbi muafiyet alınması talep edilmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220107/avustralyada-siginmaci-gozalti-merkezi-olarak-kullanilan-otelde-tutulan-djokovic-sessizligini-bozdu-1052509140.html

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avustralya, sırbistan, novak djokovic, tenis, koronavirüs aşısı