https://tr.sputniknews.com/20220109/bakan-akar-cezalandirma-operasyonlari-devam-ediyor-12-terorist-etkisiz-hale-getirildi-1052548169.html
Bakan Akar: Cezalandırma operasyonları devam ediyor, 12 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Akar: Cezalandırma operasyonları devam ediyor, 12 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanı Akar, "Cezalandırma operasyonlarımız devam ediyor. İlk belirlemelere göre 12 terörist etkisiz hale getirildi" dedi. 09.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-09T13:28+0300
2022-01-09T13:28+0300
2022-01-09T13:41+0300
türkiye
milli savunma bakanlığı (msb)
türkiye
operasyon
asker
terör
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, hudut hattındaki terör saldırısının hemen ardından gerekli operasyonların başlatıldığını belirterek, "Cezalandırma operasyonlarımız devam ediyor. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar hainleri, teröristleri bulacağız. Hiçbir zaman şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmadık, bırakmayacağız" dedi.Akar, Sarıkamış Şehitlerini Anma Töreni'ndeki konuşmasında dün Akçakale-Şanlıurfa hudut hattındaki terör saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu."Hain saldırıda üç kahraman silah arkadaşımız şehit oldu" ifadesini kullanan Akar, şunları kaydetti:
https://tr.sputniknews.com/20220108/msb-sanliurfa-suriye-sinirinda-3-asker-sehit-oldu-1052534663.html
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milli savunma bakanlığı (msb), türkiye, operasyon, asker, terör
Bakan Akar: Cezalandırma operasyonları devam ediyor, 12 terörist etkisiz hale getirildi
13:28 09.01.2022 (güncellendi: 13:41 09.01.2022)
Milli Savunma Bakanı Akar, "Cezalandırma operasyonlarımız devam ediyor. İlk belirlemelere göre 12 terörist etkisiz hale getirildi" dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, hudut hattındaki terör saldırısının hemen ardından gerekli operasyonların başlatıldığını belirterek, "Cezalandırma operasyonlarımız devam ediyor. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar hainleri, teröristleri bulacağız. Hiçbir zaman şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmadık, bırakmayacağız" dedi.
Akar, Sarıkamış Şehitlerini Anma Töreni'ndeki konuşmasında dün Akçakale-Şanlıurfa hudut hattındaki terör saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu.
"Hain saldırıda üç kahraman silah arkadaşımız şehit oldu" ifadesini kullanan Akar, şunları kaydetti:
"Saldırının hemen ardından gerekli operasyonlar başlatıldı. PKK/YPG hedefleri güçlü bir şekilde vuruldu, vurulmakta. İlk belirlemelere göre, istihbarat kaynaklarından aldığımız bilgiye göre, 12 terörist etkisiz hale getirildi. Cezalandırma operasyonlarımız devam ediyor. Bu sayının artacağını değerlendiriyoruz. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar hainleri, teröristleri bulacağız. Hiçbir zaman şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmadık, bırakmayacağız."