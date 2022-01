https://tr.sputniknews.com/20220109/bakan-kurum-ak-kadrolar-olarak-asil-kimligine-kavusturdugumuz-istanbulda-bugun-90lara-donus-var-1052550748.html

Bakan Kurum: AK kadrolar olarak asıl kimliğine kavuşturduğumuz İstanbul'da bugün 90'lara dönüş var

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde bir otelde gerçekleşen AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Meclis Üyeleri İstişare ve Değerlendirme Kampı'na katıldı.Düzenlenen programda konuşan Bakan Kurum, dünyanın son 200 yıllık hikayesine bakıldığında özellikle sanayi devriminin getirdiği çevre kirliliğinin dünyanın doğal dengesini bozduğunu belirterek, “Bizim için dünya, bütün insanlığın ortak evidir. Dünyanın kirlenmesinde ülke olarak baktığınızda tarihi hiçbir mesuliyetimiz yok. Buna rağmen ulusal ve uluslararası arenada her zaman aksiyon alıyoruz. Her zaman ülkemizi temsil ediyoruz. Sorumluluk derecesine göre herkesin elini taşın altına koyması için istişareler yürütüyoruz, bu noktada diplomasiler yürütüyoruz” diye konuştu.İklim değişikliğine uyum için Paris İklim Anlaşması’nın küresel bir milat olduğunu aktaran Kurum, “Türkiye’nin kendine olan güveni tam. Tarihsel birikimden insan kaynağına, dinamik bürokrasiden ekonomik imkânlarımıza kadar her alanda çok güçlü bir yapıya sahibiz. Bu objektif fırsatlarla Türkiye, yeşil kalkınma devri diye tarif ettiğimiz ülkemiz ve şehirlerimiz adına fırsat gördüğümüz bu anlamda inşallah üstün bir başarı hikâyesi yazacaktır” ifadelerini kullandı.‘225 istasyonda yaklaşık 2 milyon aracın egzoz gazı emisyonunu ölçmek suretiyle hava kirliliğini takip ediyoruz’3 milyar 157 milyon avroluk finansmanın çevre, doğa ve vatandaşlar yararına kullanılmaya başlandığını kaydeden Bakan Kurum, iklim kriziyle mücadele kapsamında çok daha hızlı, etkin ve kararlı adımlar atılması gerektiğinin altını çizdi:En büyük, en özel projelerden birinin Atatürk Havalimanı’nda yapılan olacak millet bahçesi olduğunu söyleyen Bakan Kurum, burasının tamamlandığında dünyada örnek gösterilen şehir parkları arasında ilk sıralarda yer alacağını vurguladı.'Kanal İstanbul’u bahane ediyorlar, kullanıyorlar'Bakan Kurum, Kanal İstanbul üzerinden yöneltilen eleştirilere yanıt verdi:‘İstanbul ne yazık ki yatırımlarla değil, mağduriyet edebiyatıyla gündeme gelmektedir’İstanbul’da yeniden susuzluğun, çöp sorunlarının, birikmiş problemlerin konuşulmaya başlandığına dikkati çeken Bakan Kurum, “Bizim AK kadrolar olarak medeniyet tecrübesine ve asıl kimliğine kavuşturduğumuz İstanbul’da bugün maalesef 90’lı yıllara geri dönüş vardır. Bugün İstanbul ne yazık ki yatırımlarla değil, İstanbul’la hiçbir alakası olmayan pek çok suni gündemle, mağduriyet edebiyatıyla gündeme gelmektedir. Buna hiç kimsenin hakkı yoktur” dedi.‘Trafiği bitireceklerini söylediler, metrobüs yolunda dahi yeni bir trafik türüne sebep oldular’“Bu aziz İstanbul için mücadele ediyoruz, onlar ise yaptıklarımızı yıkıyor” diyen Bakan Kurum şunları söyledi:

