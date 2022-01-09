Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20220109/bakan-kurum-ak-kadrolar-olarak-asil-kimligine-kavusturdugumuz-istanbulda-bugun-90lara-donus-var-1052550748.html
Bakan Kurum: AK kadrolar olarak asıl kimliğine kavuşturduğumuz İstanbul'da bugün 90'lara dönüş var
Bakan Kurum: AK kadrolar olarak asıl kimliğine kavuşturduğumuz İstanbul'da bugün 90'lara dönüş var
Bakan Kurum, “İstanbul’da bugün maalesef 90’lı yıllara geri dönüş vardır. Bugün İstanbul ne yazık ki yatırımlarla değil, İstanbul’la hiçbir alakası olmayan pek... 09.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-09T15:10+0300
2022-01-09T15:29+0300
murat kurum
politika
istanbul
ak parti
kanal istanbul
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/09/1052550606_0:0:2049:1153_1920x0_80_0_0_fe530f29f8565ba70254cf70f8c3ec5a.jpg
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde bir otelde gerçekleşen AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Meclis Üyeleri İstişare ve Değerlendirme Kampı'na katıldı.Düzenlenen programda konuşan Bakan Kurum, dünyanın son 200 yıllık hikayesine bakıldığında özellikle sanayi devriminin getirdiği çevre kirliliğinin dünyanın doğal dengesini bozduğunu belirterek, “Bizim için dünya, bütün insanlığın ortak evidir. Dünyanın kirlenmesinde ülke olarak baktığınızda tarihi hiçbir mesuliyetimiz yok. Buna rağmen ulusal ve uluslararası arenada her zaman aksiyon alıyoruz. Her zaman ülkemizi temsil ediyoruz. Sorumluluk derecesine göre herkesin elini taşın altına koyması için istişareler yürütüyoruz, bu noktada diplomasiler yürütüyoruz” diye konuştu.İklim değişikliğine uyum için Paris İklim Anlaşması’nın küresel bir milat olduğunu aktaran Kurum, “Türkiye’nin kendine olan güveni tam. Tarihsel birikimden insan kaynağına, dinamik bürokrasiden ekonomik imkânlarımıza kadar her alanda çok güçlü bir yapıya sahibiz. Bu objektif fırsatlarla Türkiye, yeşil kalkınma devri diye tarif ettiğimiz ülkemiz ve şehirlerimiz adına fırsat gördüğümüz bu anlamda inşallah üstün bir başarı hikâyesi yazacaktır” ifadelerini kullandı.‘225 istasyonda yaklaşık 2 milyon aracın egzoz gazı emisyonunu ölçmek suretiyle hava kirliliğini takip ediyoruz’3 milyar 157 milyon avroluk finansmanın çevre, doğa ve vatandaşlar yararına kullanılmaya başlandığını kaydeden Bakan Kurum, iklim kriziyle mücadele kapsamında çok daha hızlı, etkin ve kararlı adımlar atılması gerektiğinin altını çizdi:En büyük, en özel projelerden birinin Atatürk Havalimanı’nda yapılan olacak millet bahçesi olduğunu söyleyen Bakan Kurum, burasının tamamlandığında dünyada örnek gösterilen şehir parkları arasında ilk sıralarda yer alacağını vurguladı.'Kanal İstanbul’u bahane ediyorlar, kullanıyorlar'Bakan Kurum, Kanal İstanbul üzerinden yöneltilen eleştirilere yanıt verdi:‘İstanbul ne yazık ki yatırımlarla değil, mağduriyet edebiyatıyla gündeme gelmektedir’İstanbul’da yeniden susuzluğun, çöp sorunlarının, birikmiş problemlerin konuşulmaya başlandığına dikkati çeken Bakan Kurum, “Bizim AK kadrolar olarak medeniyet tecrübesine ve asıl kimliğine kavuşturduğumuz İstanbul’da bugün maalesef 90’lı yıllara geri dönüş vardır. Bugün İstanbul ne yazık ki yatırımlarla değil, İstanbul’la hiçbir alakası olmayan pek çok suni gündemle, mağduriyet edebiyatıyla gündeme gelmektedir. Buna hiç kimsenin hakkı yoktur” dedi.‘Trafiği bitireceklerini söylediler, metrobüs yolunda dahi yeni bir trafik türüne sebep oldular’“Bu aziz İstanbul için mücadele ediyoruz, onlar ise yaptıklarımızı yıkıyor” diyen Bakan Kurum şunları söyledi:
https://tr.sputniknews.com/20220103/ulastirma-bakani-karaismailoglu-istanbulu-birilerinin-keyfine-birakamazdik-1052351192.html
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/09/1052550606_16:0:1923:1430_1920x0_80_0_0_1556105e7d5a1435e2ca340fa060df72.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
murat kurum, istanbul, ak parti, kanal istanbul

Bakan Kurum: AK kadrolar olarak asıl kimliğine kavuşturduğumuz İstanbul'da bugün 90'lara dönüş var

15:10 09.01.2022 (güncellendi: 15:29 09.01.2022)
© İHAÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2022
© İHA
Abone ol
Bakan Kurum, “İstanbul’da bugün maalesef 90’lı yıllara geri dönüş vardır. Bugün İstanbul ne yazık ki yatırımlarla değil, İstanbul’la hiçbir alakası olmayan pek çok suni gündemle, mağduriyet edebiyatıyla gündeme gelmektedir. Buna hiç kimsenin hakkı yoktur” dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde bir otelde gerçekleşen AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Meclis Üyeleri İstişare ve Değerlendirme Kampı'na katıldı.
Düzenlenen programda konuşan Bakan Kurum, dünyanın son 200 yıllık hikayesine bakıldığında özellikle sanayi devriminin getirdiği çevre kirliliğinin dünyanın doğal dengesini bozduğunu belirterek, “Bizim için dünya, bütün insanlığın ortak evidir. Dünyanın kirlenmesinde ülke olarak baktığınızda tarihi hiçbir mesuliyetimiz yok. Buna rağmen ulusal ve uluslararası arenada her zaman aksiyon alıyoruz. Her zaman ülkemizi temsil ediyoruz. Sorumluluk derecesine göre herkesin elini taşın altına koyması için istişareler yürütüyoruz, bu noktada diplomasiler yürütüyoruz” diye konuştu.
İklim değişikliğine uyum için Paris İklim Anlaşması’nın küresel bir milat olduğunu aktaran Kurum, “Türkiye’nin kendine olan güveni tam. Tarihsel birikimden insan kaynağına, dinamik bürokrasiden ekonomik imkânlarımıza kadar her alanda çok güçlü bir yapıya sahibiz. Bu objektif fırsatlarla Türkiye, yeşil kalkınma devri diye tarif ettiğimiz ülkemiz ve şehirlerimiz adına fırsat gördüğümüz bu anlamda inşallah üstün bir başarı hikâyesi yazacaktır” ifadelerini kullandı.

‘225 istasyonda yaklaşık 2 milyon aracın egzoz gazı emisyonunu ölçmek suretiyle hava kirliliğini takip ediyoruz’

3 milyar 157 milyon avroluk finansmanın çevre, doğa ve vatandaşlar yararına kullanılmaya başlandığını kaydeden Bakan Kurum, iklim kriziyle mücadele kapsamında çok daha hızlı, etkin ve kararlı adımlar atılması gerektiğinin altını çizdi:
“Bu çerçevede 122 bin kurum ve kuruluş sıfır atık sistemine geçiş yaptı. İstanbul’umuzda şu anda 22 bin kamu binasında sıfır atık sistemine geçtik. Şu ana dek 159 belediyemizde oluşturulan sıfır atık ve iklim değişikliği birimlerini kurdular. Sayısını bütün şehirlerimize yaymak istiyoruz. Bu noktada belediyelerin sıfır atık birimlerini eğer kurmadılarsa bir an evvel oluşturmalarını bekliyoruz. Bugün İstanbul’umuzda hava kalitesini 39 istasyondan sürekli izliyoruz. Yine 225 istasyonda da egzoz emisyon ölçüm istasyonunda yaklaşık 2 milyon aracın egzoz gazı emisyonunu ölçmek suretiyle hava kirliliğini takip ediyoruz. Yüzme suyu noktasında da 90 noktayı online izlemeye devam ediyoruz.”
En büyük, en özel projelerden birinin Atatürk Havalimanı’nda yapılan olacak millet bahçesi olduğunu söyleyen Bakan Kurum, burasının tamamlandığında dünyada örnek gösterilen şehir parkları arasında ilk sıralarda yer alacağını vurguladı.

'Kanal İstanbul’u bahane ediyorlar, kullanıyorlar'

Bakan Kurum, Kanal İstanbul üzerinden yöneltilen eleştirilere yanıt verdi:
“Maalesef istemezükçü zihniyet aslında bu ülkenin AK Parti eliyle büyümesine, kalkınmasına karşı duruşlarını gizlemek için Kanal İstanbul’u bahane ediyorlar, kullanıyorlar. Bir bakıyorsunuz müteahhitlerimiz, bir bakıyorsunuz kurumlarımız, vatandaşlarımız tehdit ediliyor. Bu tehdit dilini kullananlar şunu çok iyi bilmelidir ki bizim milletimiz tehditlere kulak asmamıştır, bundan sonra da asmayacaktır. Biz her projeyi yaptığımız gibi vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri tutacağız.”

‘İstanbul ne yazık ki yatırımlarla değil, mağduriyet edebiyatıyla gündeme gelmektedir’

İstanbul’da yeniden susuzluğun, çöp sorunlarının, birikmiş problemlerin konuşulmaya başlandığına dikkati çeken Bakan Kurum, “Bizim AK kadrolar olarak medeniyet tecrübesine ve asıl kimliğine kavuşturduğumuz İstanbul’da bugün maalesef 90’lı yıllara geri dönüş vardır. Bugün İstanbul ne yazık ki yatırımlarla değil, İstanbul’la hiçbir alakası olmayan pek çok suni gündemle, mağduriyet edebiyatıyla gündeme gelmektedir. Buna hiç kimsenin hakkı yoktur” dedi.

‘Trafiği bitireceklerini söylediler, metrobüs yolunda dahi yeni bir trafik türüne sebep oldular’

“Bu aziz İstanbul için mücadele ediyoruz, onlar ise yaptıklarımızı yıkıyor” diyen Bakan Kurum şunları söyledi:
“Trafiği bitireceklerini söylediler, metrobüs yolunda dahi yeni bir trafik türüne sebep oldular. Ulaşım rahatlayacaktı, bozulan, yanan otobüslerle şehri yolda bıraktılar. 2.5 yılda belediyeleri borç batağına soktular. Kısacası başta İstanbul olmak üzere bizim aziz şehirlerimizi mağdur ettiler. Vakti geldiğinde bu iş bilmezlere, algıyla süreç yönetenlere, sosyal medya kurnazlarına, mağduriyet edebiyatıyla işleri yoluna koymayanlara gereken cevabı verecektir. Evelallah bugün bu salondaki ruh bu gidişi durduracak, önce 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı’nı zirveye taşıyacak, akabinde de 2024’te Fatih’in emaneti İstanbul’u teslim alacaktır.”
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2022
TÜRKİYE
Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: İstanbul'u birilerinin keyfine bırakamazdık
3 Ocak, 13:28
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
16:00'Mıknatıs adam' sadece metal değil ağacı da çekiyor: 'Tıp bunu açıklasın'
15:56Kucağına çocuğunu alıp eşine 12 el ateş eden koca tutuklandı
15:50İstanbul'da babasından şiddet gören kız 4. kattan atladı
15:36Maç öncesi statta aşı çadırı kurdular: Kayserispor müsabakaya da TURKOVAC yazılı formayla çıkacak
15:27Sanayi ihracatı 2021'de 170 milyar doları aştı
15:2540 yaşına basan Cambridge Düşesi Middleton'dan yeni fotoğraflar
15:15Afganistan'dan tahliye kaosu sırasında kaybolan bebek, ailesine kavuşuyor
15:10Bakan Kurum: AK kadrolar olarak asıl kimliğine kavuşturduğumuz İstanbul'da bugün 90'lara dönüş var
15:01Türk bilim insanlarının kansere karşı geliştirdiği ilaç klinik aşamaya geçti
14:56İş mahkemesine dava açtı: 10 bin euroluk ilacı SGK ödeyecek
14:40Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Bu kadar kişiyi araya sokmana gerek yok, çekinme ara
14:36Arda Turan'dan 'fazla kilo' tepkisi: Bunun böyle olmadığını çok çalışarak yeniden hatırlatacağım
14:22Bakkallar zamlardan ve zincir marketlerden şikayetçi
14:17Ömer Faruk Yurtseven'den NBA tarihine geçen ribaunt rekoru
14:10Rus heyet, ABD ile güvenlik garantisi müzakereleri için Cenevre’de
14:04Lisede Atatürk posterine zarar verilmesine soruşturma
13:56Basın danışmanından açıklama: Nazarbayev, Güvenlik Konseyi Başkanlığı'nı kendisi devretti
13:49Tunceli'de Kovid-19 nedeniyle eylem ve etkinlikler 15 gün yasaklandı
13:38Sürücü kendini araçtan attı, geri geri kayan otomobil markete girdi
13:33Yaslandığı merdiven boşluğuna kafası sıkıştı