https://tr.sputniknews.com/20220109/bakan-varanktan-ali-babacana-ah-fren-ali-ah-1052558851.html

Varank'tan Babacan'a: Belli ki otomotiv endüstrisindeki hızlı dönüşümün de cahili, ah Fren Ali ah

Varank'tan Babacan'a: Belli ki otomotiv endüstrisindeki hızlı dönüşümün de cahili, ah Fren Ali ah

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, DEVA Partisi lideri Ali Babacan için sosyal medyadan "Ah Fren Ali ah" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım yaptı. 09.01.2022, Sputnik Türkiye

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2022-01-09T22:41+0300

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, DEVA Partisi'nin bit Twitter paylaşımını alıntılayarak "Bu arkadaş geçmişte, tersane ve tekstilcileri toplayıp 'Bu sektörlerde gelecek yok, bırakın' diyordu. Bugün dünyanın en teknolojik gemilerini üretiyor, 20 Milyar Dolar tekstil ihracatı yapıyoruz. Belli ki otomotiv endüstrisindeki hızlı dönüşümün de cahili… Ah Fren Ali ah!" paylaşımında bulundu.Bakan Varank tarafından alıntılanan DEVA Partisi'nin resmi Twitter hesabından partinin genel başkanı Ali Babacan'ın "Gerçekten yerli üretim istiyorsak bunun yöntemi tasarımını, pil ve motor teknolojisini başka bir ülkeden almak değil. O zaman TOGG millî ve yerli bir otomobil olmuyor” açıklamasının bulunduğu bir paylaşım yapılmıştı.

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ali babacan, mustafa varank, twitter , fren, togg