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Batman'da yakıt alan otomobil alev aldı
Batman'da yakıt alan otomobil alev aldı
Batman'da bir akaryakıt istasyonundan yakıt alan araç, bir anda alev topuna döndü. Sürücü, yanındaki vatandaşla birlikte alevlerin sardığı otomobilden son anda... 09.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-09T12:06+0300
2022-01-09T12:06+0300
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benzin
yangın
benzinci
otomobil
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Batman kent merkezinde kimliği öğrenilemeyen otomobil sürücüsü akaryakıt almak için istasyona girdi. Sürücü, akaryakıtını aldıktan sonra aracına binip kontağı çevirmesiyle araç bir anda alev topuna döndü.Alevler içindeki otomobilin kapısını açarak araçtan inmeyi başaran sürücü ve yanındaki kişi panikle araçtan uzaklaşarak canlarını kurtardı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.Olay sırasında vücudunda yanıklar oluşan sürücü ve yanındaki kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Olayla ilgili inceleme sürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220103/fatihteki-bir-otelde-yangin-dumandan-etkilenen-10-kisi-hastaneye-kaldirildi-1052335836.html
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batman, benzin, yangın, benzinci, otomobil

Batman'da yakıt alan otomobil alev aldı

12:06 09.01.2022
© İHAAlev alan araçtan son anda çıkabildiler
Alev alan araçtan son anda çıkabildiler - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2022
© İHA
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Batman'da bir akaryakıt istasyonundan yakıt alan araç, bir anda alev topuna döndü. Sürücü, yanındaki vatandaşla birlikte alevlerin sardığı otomobilden son anda inmeyi başardı.
Batman kent merkezinde kimliği öğrenilemeyen otomobil sürücüsü akaryakıt almak için istasyona girdi. Sürücü, akaryakıtını aldıktan sonra aracına binip kontağı çevirmesiyle araç bir anda alev topuna döndü.
Alevler içindeki otomobilin kapısını açarak araçtan inmeyi başaran sürücü ve yanındaki kişi panikle araçtan uzaklaşarak canlarını kurtardı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Olay sırasında vücudunda yanıklar oluşan sürücü ve yanındaki kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.
İstanbul Fatih'te 5 katlı otelin ikinci katında yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm katlara sıçrarken, binada mahsur kalan 10 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2022
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