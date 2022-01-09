https://tr.sputniknews.com/20220109/batmanda-yakit-alan-otomobil-alev-aldi-1052546241.html

Batman'da yakıt alan otomobil alev aldı

Batman'da yakıt alan otomobil alev aldı

Batman'da bir akaryakıt istasyonundan yakıt alan araç, bir anda alev topuna döndü. Sürücü, yanındaki vatandaşla birlikte alevlerin sardığı otomobilden son anda... 09.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-09T12:06+0300

2022-01-09T12:06+0300

2022-01-09T12:06+0300

türkiye

batman

benzin

yangın

benzinci

otomobil

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Batman kent merkezinde kimliği öğrenilemeyen otomobil sürücüsü akaryakıt almak için istasyona girdi. Sürücü, akaryakıtını aldıktan sonra aracına binip kontağı çevirmesiyle araç bir anda alev topuna döndü.Alevler içindeki otomobilin kapısını açarak araçtan inmeyi başaran sürücü ve yanındaki kişi panikle araçtan uzaklaşarak canlarını kurtardı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.Olay sırasında vücudunda yanıklar oluşan sürücü ve yanındaki kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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batman, benzin, yangın, benzinci, otomobil