Brezilya'da turist teknelerinin üzerine kaya düştü: 5 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi kayıp

Brezilya'da yayın yapan G1 adlı internet portalında yer alan habere göre, Minas Gerais İtfaiyesi, eyalete bağlı Capitolio kentinde büyük bir kaya parçasının turistleri taşıyan teknelerin üzerine düşmesi sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.Reuters haber ajansı olayda 20 kişinin kayıp durumunda olduğu ve hafif yaralanan 23 kişinin tedavisinin ise tamamlandığı bilgisini paylaştı.Brezilya donanması, olaya ilişkin soruşturma başlatılacağını duyurdu.Olaya ilişkin görüntüler sosyal medyada yayılırken kayanın, üzerinde oluşan bir su hortumu sebebiyle düştüğü tahmin ediliyor.
Brezilya'nın güneydoğusundaki Minas Gerais eyaletinde, turistlerin gezinti yaptığı teknelerin üzerine büyük bir kaya parçası devrildi. Olayda 5 kişi hayatını kaybetti. Kayıp 20 kişi için arama çalışmalarının yürütüldüğü belirtildi.
Brezilya'da yayın yapan G1 adlı internet portalında yer alan habere göre, Minas Gerais İtfaiyesi, eyalete bağlı Capitolio kentinde büyük bir kaya parçasının turistleri taşıyan teknelerin üzerine düşmesi sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Reuters haber ajansı olayda 20 kişinin kayıp durumunda olduğu ve hafif yaralanan 23 kişinin tedavisinin ise tamamlandığı bilgisini paylaştı.