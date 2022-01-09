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Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2022
Kazakistan’da hükümet karşıtı protestolar
Kazakistan'da doğalgaz zammının ardından başlayan protesto gösterileri, kısa sürede şiddet ve yağma eylemlerine dönüştü. Kazakistan yönetimi, eylemleri 'terör faaliyeti' olarak nitelendirirken, Kolektif Güvenlik Anlaşma Örgütü (KGAÖ) de ülkeye barış gücü konuşlandırma kararı aldı.
https://tr.sputniknews.com/20220109/cavusoglu-temennimiz-bir-an-once-kazakistanin-istikrara-huzura-barisa-kavusmasidir-1052547711.html
Çavuşoğlu: Temennimiz bir an önce Kazakistan'ın istikrara, huzura, barışa kavuşmasıdır
Çavuşoğlu: Temennimiz bir an önce Kazakistan'ın istikrara, huzura, barışa kavuşmasıdır
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kazakistan'ın bir an önce istikrara, huzura ve barışa kavuşmasını temenni ettiklerini belirterek, "Bunun için Türkiye ve Türk... 09.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-09T13:23+0300
2022-01-09T13:25+0300
kazakistan’da hükümet karşıtı protestolar
kazakistan
ak parti
mevlüt çavuşoğlu
antalya
türk devletleri teşkilatı
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen AK Parti Ankara İl Başkanlığı İstişare Kampı'nda konuşma yaptı.Türkiye'nin dış politikada bir davasının olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, her yerdeki soydaş ve akraba toplulukların derdini kendi dertleri gördüklerini dile getirdi. Kuzey Kıbrıs'ın haklarının da kendi dertleri olduğunu ifade eden Çavuşoğlu şöyle devam etti: "Türk dünyasının geleceği bizim derdimiz. İşte Kazakistan'daki gelişmelerle dertleniyoruz, yakından takip ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, Türk Devletleri Teşkilatı'nın dönem başkanı olarak Kazakistan Cumhurbaşkanı başta olmak üzere üye ülkelerin devlet başkanlarıyla görüştü. Ben de dışişleri bakanlarıyla görüştüm, gözlemci Macaristan dahil. Salı günü Dışişleri Bakanları Toplantısı'nı gerçekleştireceğiz. Açıklamalarımızı Türkiye ve Türk Devletleri Teşkilatı olarak yaptık. Bazıları diyor ki 'Bu toplantıyı daha önce niye yapmadınız?' İlk gün de yapmak isterdik ama Kazakistan, Türk Devletleri Teşkilatı'nın üyesi değil mi? Üyesi. Kazakistan'ın olmadığı bir toplantıyı gerçekleştirmek doğru olur mu? Olmaz. Bir açıklama yapmak olur mu? Olmaz. Onlarla da istişare ettik." Çavuşoğlu, Kazakistan Dışişleri Bakanı Mukhtar Tleuberdi'nin, yaptıkları görüşmede "Benim bu toplantıda size bir sunum yapmam lazım. Bu sunumu yapabilmem için de zamana ihtiyacım var" dediğini aktardı. O nedenle toplantıyı salı günü yapmayı kararlaştırdıklarını dile getiren Çavuşoğlu, "Biz de gayet anlayışla karşıladık. Kazakistan'ın da tavsiye ile salı günü sabah toplantımızı gerçekleştireceğiz" ifadesini kullandı. Çavuşoğlu, "Temennimiz bir an önce Kazakistan'ın istikrara, huzura, barışa kavuşmasıdır. Bunun için Türkiye olarak, Türk Devletleri Teşkilatı olarak her türlü desteği vereceğiz. Diğer üye ülkelerin, yani Türk dünyasının derdi bizim derdimizdir. Bunu tüm dünya Karabağ zaferinde gördü" sözlerini sarf etti.
https://tr.sputniknews.com/20220107/turk-devletleri-teskilati-disisleri-bakanlari-olaganustu-toplanti-duzenleyecek-1052498966.html
https://tr.sputniknews.com/20220106/erdogan-kazakistan-hakkinda-turk-devletleri-teskilati-uyesi-ulkelerin-liderleriyle-gorustu-1052476103.html
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kazakistan, ak parti, mevlüt çavuşoğlu, antalya, türk devletleri teşkilatı

Çavuşoğlu: Temennimiz bir an önce Kazakistan'ın istikrara, huzura, barışa kavuşmasıdır

13:23 09.01.2022 (güncellendi: 13:25 09.01.2022)
© AAMevlüt Çavuşoğlu
Mevlüt Çavuşoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2022
© AA
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kazakistan'ın bir an önce istikrara, huzura ve barışa kavuşmasını temenni ettiklerini belirterek, "Bunun için Türkiye ve Türk Devletleri Teşkilatı olarak her türlü desteği vereceğiz" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen AK Parti Ankara İl Başkanlığı İstişare Kampı'nda konuşma yaptı.
Türkiye'nin dış politikada bir davasının olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, her yerdeki soydaş ve akraba toplulukların derdini kendi dertleri gördüklerini dile getirdi.
Kuzey Kıbrıs'ın haklarının da kendi dertleri olduğunu ifade eden Çavuşoğlu şöyle devam etti: "Türk dünyasının geleceği bizim derdimiz. İşte Kazakistan'daki gelişmelerle dertleniyoruz, yakından takip ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, Türk Devletleri Teşkilatı'nın dönem başkanı olarak Kazakistan Cumhurbaşkanı başta olmak üzere üye ülkelerin devlet başkanlarıyla görüştü. Ben de dışişleri bakanlarıyla görüştüm, gözlemci Macaristan dahil. Salı günü Dışişleri Bakanları Toplantısı'nı gerçekleştireceğiz. Açıklamalarımızı Türkiye ve Türk Devletleri Teşkilatı olarak yaptık. Bazıları diyor ki 'Bu toplantıyı daha önce niye yapmadınız?' İlk gün de yapmak isterdik ama Kazakistan, Türk Devletleri Teşkilatı'nın üyesi değil mi? Üyesi. Kazakistan'ın olmadığı bir toplantıyı gerçekleştirmek doğru olur mu? Olmaz. Bir açıklama yapmak olur mu? Olmaz. Onlarla da istişare ettik."
Kazakistan'daki protestolar - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2022
Kazakistan’da hükümet karşıtı protestolar
Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları, olağanüstü toplanacak
7 Ocak, 13:12
Çavuşoğlu, Kazakistan Dışişleri Bakanı Mukhtar Tleuberdi'nin, yaptıkları görüşmede "Benim bu toplantıda size bir sunum yapmam lazım. Bu sunumu yapabilmem için de zamana ihtiyacım var" dediğini aktardı. O nedenle toplantıyı salı günü yapmayı kararlaştırdıklarını dile getiren Çavuşoğlu, "Biz de gayet anlayışla karşıladık. Kazakistan'ın da tavsiye ile salı günü sabah toplantımızı gerçekleştireceğiz" ifadesini kullandı.
Çavuşoğlu, "Temennimiz bir an önce Kazakistan'ın istikrara, huzura, barışa kavuşmasıdır. Bunun için Türkiye olarak, Türk Devletleri Teşkilatı olarak her türlü desteği vereceğiz. Diğer üye ülkelerin, yani Türk dünyasının derdi bizim derdimizdir. Bunu tüm dünya Karabağ zaferinde gördü" sözlerini sarf etti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2022
DÜNYA
Erdoğan, Kazakistan hakkında Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerin liderleriyle görüştü
6 Ocak, 18:06
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