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https://tr.sputniknews.com/20220109/chpden-emekli-zamlarinin-esitlenmesi-icin-kanun-teklifi-1052547275.html
CHP’den emekli zamlarının eşitlenmesi için kanun teklifi
CHP’den emekli zamlarının eşitlenmesi için kanun teklifi
CHP, emeklilerin zam oranında, memurlar ile işçi ve esnaf emeklileri arasındaki farkın giderilmesi için kanun teklifi hazırladı. Teklif ile 2022’nin ilk 6 ayı... 09.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-09T13:09+0300
2022-01-09T13:09+0300
ekonomi
chp
türkiye
memur
zam
kanun teklifi
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CHP Grup başkanvekilleri, memur, işçi ve esnaf emeklileri aylıkları arasındaki zam oranlarının eşitlenmesi için kanun teklifi verdi.CHP Grup başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç tarafından hazırlanarak TBMM Başkanlığına sunulan kanun teklifi, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda değişiklik öngörüyor.Teklifle, işçi, esnaf ve çiftçi emeklileri, aylık ve gelir artışlarında enflasyon oranının yanı sıra milli gelirdeki artıştan da pay alabilecek.İşçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin aylık ve gelirleri de memur emeklileri gibi yüzde 30.95 oranında artırılacak.Teklifin gerekçesinde, emeklilerin son yıllarda satın alma gücünün iyice düştüğü, emekli aylıklarını düzenleyen yasalarda öngörülen artış yöntemlerinin farklılığı nedeniyle de ayrıca mağduriyet ortaya çıktığı belirtildi.Gerekçede, şu ifadelere yer verildi:
https://tr.sputniknews.com/20220107/memur-ve-emekliye-ek-zammi-da-iceren-kanun-teklifi-tbmm-plan-ve-butce-komisyonunda-kabul-edildi-1052517744.html
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chp, türkiye, memur, zam, kanun teklifi

CHP’den emekli zamlarının eşitlenmesi için kanun teklifi

13:09 09.01.2022
© REUTERS / Murad SezerTürk Lirası, TL, para
Türk Lirası, TL, para - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2022
© REUTERS / Murad Sezer
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CHP, emeklilerin zam oranında, memurlar ile işçi ve esnaf emeklileri arasındaki farkın giderilmesi için kanun teklifi hazırladı. Teklif ile 2022’nin ilk 6 ayı için yüzde 25.5 olarak belirlenen işçi ve esnaf emekli zam oranının, memurlarda olduğu gibi yüzde 30.95’e yükseltilmesi hedefleniyor.
CHP Grup başkanvekilleri, memur, işçi ve esnaf emeklileri aylıkları arasındaki zam oranlarının eşitlenmesi için kanun teklifi verdi.
CHP Grup başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç tarafından hazırlanarak TBMM Başkanlığına sunulan kanun teklifi, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda değişiklik öngörüyor.
Teklifle, işçi, esnaf ve çiftçi emeklileri, aylık ve gelir artışlarında enflasyon oranının yanı sıra milli gelirdeki artıştan da pay alabilecek.
İşçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin aylık ve gelirleri de memur emeklileri gibi yüzde 30.95 oranında artırılacak.
Teklifin gerekçesinde, emeklilerin son yıllarda satın alma gücünün iyice düştüğü, emekli aylıklarını düzenleyen yasalarda öngörülen artış yöntemlerinin farklılığı nedeniyle de ayrıca mağduriyet ortaya çıktığı belirtildi.
Gerekçede, şu ifadelere yer verildi:

"Memur emeklilerinin aylıkları her 6 ayda bir memur maaş artışı oranında artırılırken, işçi ve esnaf emeklilerinin aylıklarına Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranında artış yapılmaktadır. Özellikle son yıllarda bu nedenle emekli maaşlarındaki artışlarda farklılaşmalar olurken 2022 yılı için memur maaşlarına ilişkin zam oranlarında yapılan ek zam nedeniyle memur ve memur emeklilerinin aylıkları 2022 Ocak - Temmuz dönemi için yüzde 30.95 oranında artırılırken, memur emeklileri dışında kalan 11.2 milyon emekli, dul ve yetimin aylığı ise sadece geçmiş 6 aylık enflasyon kadar, yani yüzde 25,5 oranında zamlandı. Yıllık enflasyonun TÜFE'de yüzde 36.08'e, ÜFE'de yüzde 79.89'a çıktığı ve önümüzdeki aylarda da hızla yükseleceği bir dönemde, emekli aylıklarının sadece yüzde 25.5 oranında artırılması kabul edilemez."

TBMM - TBMM Genel Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2022
TÜRKİYE
Memur ve emekliye ek zammı da içeren kanun teklifi Komisyon'da kabul edildi
7 Ocak, 23:50
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