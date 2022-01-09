CHP’den emekli zamlarının eşitlenmesi için kanun teklifi

"Memur emeklilerinin aylıkları her 6 ayda bir memur maaş artışı oranında artırılırken, işçi ve esnaf emeklilerinin aylıklarına Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranında artış yapılmaktadır. Özellikle son yıllarda bu nedenle emekli maaşlarındaki artışlarda farklılaşmalar olurken 2022 yılı için memur maaşlarına ilişkin zam oranlarında yapılan ek zam nedeniyle memur ve memur emeklilerinin aylıkları 2022 Ocak - Temmuz dönemi için yüzde 30.95 oranında artırılırken, memur emeklileri dışında kalan 11.2 milyon emekli, dul ve yetimin aylığı ise sadece geçmiş 6 aylık enflasyon kadar, yani yüzde 25,5 oranında zamlandı. Yıllık enflasyonun TÜFE'de yüzde 36.08'e, ÜFE'de yüzde 79.89'a çıktığı ve önümüzdeki aylarda da hızla yükseleceği bir dönemde, emekli aylıklarının sadece yüzde 25.5 oranında artırılması kabul edilemez."