Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220109/chpli-agbaba-basin-darbe-donemlerinde-bile-bu-baskilari-gormedi-1052555135.html
CHP’li Ağbaba: Basın, darbe dönemlerinde bile bu baskıları görmedi
CHP’li Ağbaba: Basın, darbe dönemlerinde bile bu baskıları görmedi
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, “Türkiye basını darbe dönemlerinde bile bugünkü baskıların... 09.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-09T18:23+0300
2022-01-09T18:23+0300
türkiye
chp
veli ağbaba
politika
gazeteci
basın
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/04/1044660220_0:76:1200:751_1920x0_80_0_0_a6116502ce0549d02c5b6261c636fc69.jpg
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı. Gazetecilik mesleğinin demokrasinin olmazsa olmaz yapı taşlarından biri olduğunu belirten Ağbaba, “Basın, toplumun bilincini artırmak, kamuoyu oluşturmak, bilgilendirilmesini sağlamak ve gerçekleri araştırmak gibi çok önemli görevleri yerine getirmektedir. Toplumun gelişmişlik düzeylerini belirleyen farklı kriterler vardır. Bu kriterlerden hiç kuşkusuz biri de ülkedeki basının tarafsız, ilkeli ve özgür olabilmesidir. Türkiye'de, son yıllarda en çok özlem duyulan şeylerin başında tarafsız ve bağımsız haber ve yayınlar gelmektedir. Ekonomik krizin tüm yurttaşları olumsuz etkilediği, hayatın her alanında haksızlıkların ve hukuksuzlukların olduğu ülkemizde basın çok önemli bir rol üstlenmektedir. Yıllar sonra bu dönem konuşulurken basının halkı aydınlatmak ve gerçekleri aktarmak için ne yaptığı/ ne yapmadığı da mutlaka konuşulacaktır” dedi.'Ulusal medyanın yüzde 95'i iktidar kontrolünde'2021 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi'nde 180 ülke arasında 153'üncü, Uluslararası Hukukun Üstünlüğü Endeksi'nde139 ülke arasında 117'nci, dünyada cezaevinde en fazla gazetecinin olduğu ülkeler sıralamasında, 6'ncı, Dünya Demokrasi Endeksi'nde 167 ülke arasında 110'uncu sırada hibrit rejimler kategorisinde yer aldığını hatırlatan Ağbaba, “19 Yıllık AKP İktidarları döneminde Türkiye'nin gazeteciler için açık cezaevi haline getirildiğini belirtti. Ağbaba, “Sansürün, baskıların, gözaltıların ve tutuklamaların hız kesmeden devam ettiği ülkemizde, iktidara muhalif yayın organları ya RTÜK tarafından cezalandırılarak veya Basın İlan Kurumu eliyle ilan kesme cezaları ile susturulmaya çalışılmıştır. Geldiğimiz noktada tek adam rejimi tek sesli medya yaratmaya devam etmektedir. Basın Konseyi raporuna göre kamu gücü kullanan iktidar ulusal medyanın yüzde 95'ini tam kontrolüne almış durumdadır. Türkiye basını darbe dönemlerinde bile bugünkü baskıların bazılarını görmemiştir” ifadelerini kullandı.'Kalemi kırılan gazetecilere saygıyla'Ağbaba, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününde Hasan Fehmi Bey'den Uğur Mumcu'ya Sebahattin Ali'den Abdi İpekçi'ye, Hrant Dink'e kalemi kırılan tüm gazetecileri saygıyla anıyor, tüm baskı ve sindirme uygulamalarına rağmen görevini layığı ile yapmaya devam eden gazetecilerin 10 Ocak Çalışan gazeteciler günlerini kutluyorum” dedi.'Ekonomik kriz basın emekçilerini vurdu'Ağbaba, açıklamasında kapanmak zorunda kalan basın kuruluşlarını da hatırlattı ve şunları ifade etti:
https://tr.sputniknews.com/20220108/trt-haberde-5-aydir-bos-olan-koltugun-yeni-sahibi-belli-oldu-1052526029.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/04/1044660220_50:0:1151:826_1920x0_80_0_0_599f17ee92478ddbf0bf16d242731953.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
chp, veli ağbaba, politika, gazeteci, basın

CHP’li Ağbaba: Basın, darbe dönemlerinde bile bu baskıları görmedi

18:23 09.01.2022
© AACHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2022
© AA
Abone ol
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, “Türkiye basını darbe dönemlerinde bile bugünkü baskıların bazılarını görmemiştir” dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı. Gazetecilik mesleğinin demokrasinin olmazsa olmaz yapı taşlarından biri olduğunu belirten Ağbaba, “Basın, toplumun bilincini artırmak, kamuoyu oluşturmak, bilgilendirilmesini sağlamak ve gerçekleri araştırmak gibi çok önemli görevleri yerine getirmektedir. Toplumun gelişmişlik düzeylerini belirleyen farklı kriterler vardır. Bu kriterlerden hiç kuşkusuz biri de ülkedeki basının tarafsız, ilkeli ve özgür olabilmesidir. Türkiye'de, son yıllarda en çok özlem duyulan şeylerin başında tarafsız ve bağımsız haber ve yayınlar gelmektedir. Ekonomik krizin tüm yurttaşları olumsuz etkilediği, hayatın her alanında haksızlıkların ve hukuksuzlukların olduğu ülkemizde basın çok önemli bir rol üstlenmektedir. Yıllar sonra bu dönem konuşulurken basının halkı aydınlatmak ve gerçekleri aktarmak için ne yaptığı/ ne yapmadığı da mutlaka konuşulacaktır” dedi.

'Ulusal medyanın yüzde 95'i iktidar kontrolünde'

2021 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi'nde 180 ülke arasında 153'üncü, Uluslararası Hukukun Üstünlüğü Endeksi'nde139 ülke arasında 117'nci, dünyada cezaevinde en fazla gazetecinin olduğu ülkeler sıralamasında, 6'ncı, Dünya Demokrasi Endeksi'nde 167 ülke arasında 110'uncu sırada hibrit rejimler kategorisinde yer aldığını hatırlatan Ağbaba, “19 Yıllık AKP İktidarları döneminde Türkiye'nin gazeteciler için açık cezaevi haline getirildiğini belirtti. Ağbaba, “Sansürün, baskıların, gözaltıların ve tutuklamaların hız kesmeden devam ettiği ülkemizde, iktidara muhalif yayın organları ya RTÜK tarafından cezalandırılarak veya Basın İlan Kurumu eliyle ilan kesme cezaları ile susturulmaya çalışılmıştır. Geldiğimiz noktada tek adam rejimi tek sesli medya yaratmaya devam etmektedir. Basın Konseyi raporuna göre kamu gücü kullanan iktidar ulusal medyanın yüzde 95'ini tam kontrolüne almış durumdadır. Türkiye basını darbe dönemlerinde bile bugünkü baskıların bazılarını görmemiştir” ifadelerini kullandı.

'Kalemi kırılan gazetecilere saygıyla'

Ağbaba, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününde Hasan Fehmi Bey'den Uğur Mumcu'ya Sebahattin Ali'den Abdi İpekçi'ye, Hrant Dink'e kalemi kırılan tüm gazetecileri saygıyla anıyor, tüm baskı ve sindirme uygulamalarına rağmen görevini layığı ile yapmaya devam eden gazetecilerin 10 Ocak Çalışan gazeteciler günlerini kutluyorum” dedi.

'Ekonomik kriz basın emekçilerini vurdu'

Ağbaba, açıklamasında kapanmak zorunda kalan basın kuruluşlarını da hatırlattı ve şunları ifade etti:
"Döviz kurunda yaşanan yükseliş ve artan girdi maliyetleri nedeniyle özellikle son iki yıldır başta yerel gazeteler olmak üzere birçok basın ve yayın kuruluşu kapanmak zorunda kaldı. Son bir yılda çeşitli yazılı ve görsel basın sayısı bir önceki yıla göre yarı yarıya azaldı. Bu nedenle basım ve yayım organlarının çeşitli sektörlerinde çalışan 12 binden fazla basın ve yayın emekçisi işsiz kaldı."
TRT - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2022
TÜRKİYE
TRT Haber'de 5 aydır boş olan koltuğun yeni sahibi belli oldu
Dün, 13:46
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
19:18Mısır ve ABD’den Kızıldeniz’de ortak deniz tatbikatı
19:06Prens Andrew'a 'askeri unvanlarını elinden alınmasını beklemeden kendiliğinden bırak' çağrısı
18:59TESK Başkanı Bendevi Palandöken: Zincir marketler ekmek ve sigara satamayacak
18:54Sağlık Bakanı Koca'dan TURKOVAC teşekkürü
18:49935 kilogram sahte bal ve pekmez ele geçirildi
18:458.kattan düşen kadın zemine 10 metre kala hayata tutundu
18:40Muğla'da sağanak ve dolu etkili oldu: Bodrum'da 50, Marmaris'te 71 su baskını meydana geldi
18:23CHP’li Ağbaba: Basın, darbe dönemlerinde bile bu baskıları görmedi
18:10Elektrik faturasını 150 kilovatsaatin altında tutmak mümkün mü?
17:53İran lideri Hamaney: ABD hesap hatalarına devam ediyor
17:33Törenden önce öğrencilere şarkı söyleyen öğretmen, müdüre yakalandı
17:29HDP Eş Genel Başkanı Buldan: Yeni bir yaşamı Türkiye halklarıyla birlikte kuracağız
17:07Kimliğe e-imza yükleme işlemleri 50 ilde başlıyor
16:56Hakaret davasında karar: Rasim Ozan Kütahyalı, CHP'li Tanal'a tazminatı faiziyle ödeyecek
16:49Kıbrıs'ın güneyinde cumhurbaşkanlığı yarışı: Hristodulidis dışişleri bakanlığından istifa etti
16:46Bakan Karaismailoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na 250 bin TL'lik manevi tazminat davası
16:43Kuyumcu kendini soydurmak için hırsız kiraladı
16:35Suudi Arabistan'da 3 yıldır tutuklu bulunan Prenses Besme serbest bırakıldı
16:33Hidayet Türkoğlu: Kobe Bryant'a blok yaptığımda herkes çok şaşırmıştı
16:31Hayvanseverler Kadıköy'de sokak hayvanları için toplandı