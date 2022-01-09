https://tr.sputniknews.com/20220109/cin-ana-karasinda-ilk-kez-omicron-varyanti-tasiyan-yayilma-goruldu-1052542742.html

Çin ana karasında ilk kez Omicron varyantı taşıyan yayılma görüldü

Çin ana karasında ilk kez Omicron varyantı taşıyan yayılma görüldü

Tiencın şehrinde Omicron varyantı taşıyan 2 vakayla bağlantılı 18 enfeksiyon tespit edildi. Kış olimpiyatlarına ev sahipliği yapmaya hazırlanan Pekin'e... 09.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-09T09:03+0300

2022-01-09T09:03+0300

2022-01-09T09:12+0300

çin

koronavirüs

omicron

pekin olimpiyatları

koronavirüs

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/09/1052542855_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_5e4e4999943bba89381b1c8de3f3c856.jpg

Çin'in kuzeyindeki Tiencın şehrinde, Omicron varyantını taşıyan Kovid-19 vakaları görüldü.Tiencın Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Yardımcı Direktörü Cang Ying, yaptığı açıklamada, dün şehirde tespit edilen yerel kaynaklı vakalardan 2'sinden alınan numunelerde, Kovid-19'un 'BA.1 mutasyonu' olarak da bilinen Omicron varyantına rastlandığını belirtti. Dün tespit edilen vakalarla bağlantılı en az 3 yayılma zinciri içinde Omicron varyantı taşıyan 18 yeni enfeksiyona rastlandığını ifade eden Cang, varyantın daha önceden topluluk içinde yayılmaya başladığını tahmin ettiklerini kaydetti. Yerel basındaki haberlerde, enfeksiyon tespit edilen 18 kişinin 15'inin aynı okula ve etüt merkezine devam eden ilkokul öğrencileri olduğu açıklandı. Vakaların hastalık belirtisi gösterip göstermediği bilinmiyor. Çinli sağlık yetkilileri, Kovid-19 testi pozitif olduğu halde hastalık belirtisi göstermeyen vakaları genel vaka toplamına dahil etmiyor, 'asemptomatik vaka' olarak ayrı sınıflandırıyor. Tüm kentte toplu test uygulanacak Yerel kaynaklı vakalar nedeniyle yaklaşık 13.8 milyon nüfuslu kentte bugün saat 07.00'den itibaren toplu testler uygulanmaya başlanacak. Vatandaşların sağlık barkodlarındaki yeşil kodu, negatif test sonucu çıkana kadar turuncuya çevrildi. Yeşil kodun olmaması, vatandaşların metroya, kamu binalarına, alışveriş merkezlerine ve bazı restoran ve süper marketlere erişimini engelleyecek. Çin'in eyalet seviyesinde müstakil yerel yönetime sahip 5 büyük şehrinden biri olan Tiencın, şubat ayında 2022 Kış Olimpiyatları'na ev sahipliği yapmaya hazırlanan başkent Pekin'e yaklaşık 100 kilometre mesafede bulunuyor. Daha fazla vakanın tespit edilmesi halinde, kentte karantina ilan edilmesi olası görülüyor. Çin'de Şaanşi eyaletinin merkezi, 13 milyon nüfuslu Şian şehri 23 Aralık'tan bu yana karantina altında bulunuyor. 24 saatte 165 vaka Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında 24 saatte 92'si yurt içi kaynaklı 165 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi. Son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 73 vaka kaydedilirken, virüse bağlı can kaybı yaşanmadı. Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne dek 103 bin 619 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 392 hastanın tedavisi sürüyor.

https://tr.sputniknews.com/20211218/cin-ciciang-eyaletindeki-koronavirus-salginini-durdurmaya-calisiyor-1051897218.html

çin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

çin, koronavirüs, omicron, pekin olimpiyatları