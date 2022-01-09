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Çin ana karasında ilk kez Omicron varyantı taşıyan yayılma görüldü
Çin ana karasında ilk kez Omicron varyantı taşıyan yayılma görüldü
Tiencın şehrinde Omicron varyantı taşıyan 2 vakayla bağlantılı 18 enfeksiyon tespit edildi. Kış olimpiyatlarına ev sahipliği yapmaya hazırlanan Pekin'e... 09.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-09T09:03+0300
2022-01-09T09:12+0300
çin
koronavirüs
omicron
pekin olimpiyatları
koronavirüs
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Çin'in kuzeyindeki Tiencın şehrinde, Omicron varyantını taşıyan Kovid-19 vakaları görüldü.Tiencın Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Yardımcı Direktörü Cang Ying, yaptığı açıklamada, dün şehirde tespit edilen yerel kaynaklı vakalardan 2'sinden alınan numunelerde, Kovid-19'un 'BA.1 mutasyonu' olarak da bilinen Omicron varyantına rastlandığını belirtti. Dün tespit edilen vakalarla bağlantılı en az 3 yayılma zinciri içinde Omicron varyantı taşıyan 18 yeni enfeksiyona rastlandığını ifade eden Cang, varyantın daha önceden topluluk içinde yayılmaya başladığını tahmin ettiklerini kaydetti. Yerel basındaki haberlerde, enfeksiyon tespit edilen 18 kişinin 15'inin aynı okula ve etüt merkezine devam eden ilkokul öğrencileri olduğu açıklandı. Vakaların hastalık belirtisi gösterip göstermediği bilinmiyor. Çinli sağlık yetkilileri, Kovid-19 testi pozitif olduğu halde hastalık belirtisi göstermeyen vakaları genel vaka toplamına dahil etmiyor, 'asemptomatik vaka' olarak ayrı sınıflandırıyor. Tüm kentte toplu test uygulanacak Yerel kaynaklı vakalar nedeniyle yaklaşık 13.8 milyon nüfuslu kentte bugün saat 07.00'den itibaren toplu testler uygulanmaya başlanacak. Vatandaşların sağlık barkodlarındaki yeşil kodu, negatif test sonucu çıkana kadar turuncuya çevrildi. Yeşil kodun olmaması, vatandaşların metroya, kamu binalarına, alışveriş merkezlerine ve bazı restoran ve süper marketlere erişimini engelleyecek. Çin'in eyalet seviyesinde müstakil yerel yönetime sahip 5 büyük şehrinden biri olan Tiencın, şubat ayında 2022 Kış Olimpiyatları'na ev sahipliği yapmaya hazırlanan başkent Pekin'e yaklaşık 100 kilometre mesafede bulunuyor. Daha fazla vakanın tespit edilmesi halinde, kentte karantina ilan edilmesi olası görülüyor. Çin'de Şaanşi eyaletinin merkezi, 13 milyon nüfuslu Şian şehri 23 Aralık'tan bu yana karantina altında bulunuyor. 24 saatte 165 vaka Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında 24 saatte 92'si yurt içi kaynaklı 165 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi. Son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 73 vaka kaydedilirken, virüse bağlı can kaybı yaşanmadı. Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne dek 103 bin 619 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 392 hastanın tedavisi sürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20211218/cin-ciciang-eyaletindeki-koronavirus-salginini-durdurmaya-calisiyor-1051897218.html
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çin, koronavirüs, omicron, pekin olimpiyatları

Çin ana karasında ilk kez Omicron varyantı taşıyan yayılma görüldü

09:03 09.01.2022 (güncellendi: 09:12 09.01.2022)
© REUTERS / THOMAS PETERÇin- Pekin- Koronavirüs
Çin- Pekin- Koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2022
© REUTERS / THOMAS PETER
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Tiencın şehrinde Omicron varyantı taşıyan 2 vakayla bağlantılı 18 enfeksiyon tespit edildi. Kış olimpiyatlarına ev sahipliği yapmaya hazırlanan Pekin'e yaklaşık 100 kilometre mesafedeki kentte toplu testler uygulanmaya başlandı.
Çin'in kuzeyindeki Tiencın şehrinde, Omicron varyantını taşıyan Kovid-19 vakaları görüldü.
Tiencın Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Yardımcı Direktörü Cang Ying, yaptığı açıklamada, dün şehirde tespit edilen yerel kaynaklı vakalardan 2'sinden alınan numunelerde, Kovid-19'un 'BA.1 mutasyonu' olarak da bilinen Omicron varyantına rastlandığını belirtti.
Dün tespit edilen vakalarla bağlantılı en az 3 yayılma zinciri içinde Omicron varyantı taşıyan 18 yeni enfeksiyona rastlandığını ifade eden Cang, varyantın daha önceden topluluk içinde yayılmaya başladığını tahmin ettiklerini kaydetti.
Yerel basındaki haberlerde, enfeksiyon tespit edilen 18 kişinin 15'inin aynı okula ve etüt merkezine devam eden ilkokul öğrencileri olduğu açıklandı. Vakaların hastalık belirtisi gösterip göstermediği bilinmiyor.
Çinli sağlık yetkilileri, Kovid-19 testi pozitif olduğu halde hastalık belirtisi göstermeyen vakaları genel vaka toplamına dahil etmiyor, 'asemptomatik vaka' olarak ayrı sınıflandırıyor.

Tüm kentte toplu test uygulanacak

Yerel kaynaklı vakalar nedeniyle yaklaşık 13.8 milyon nüfuslu kentte bugün saat 07.00'den itibaren toplu testler uygulanmaya başlanacak. Vatandaşların sağlık barkodlarındaki yeşil kodu, negatif test sonucu çıkana kadar turuncuya çevrildi. Yeşil kodun olmaması, vatandaşların metroya, kamu binalarına, alışveriş merkezlerine ve bazı restoran ve süper marketlere erişimini engelleyecek.
Çin'in eyalet seviyesinde müstakil yerel yönetime sahip 5 büyük şehrinden biri olan Tiencın, şubat ayında 2022 Kış Olimpiyatları'na ev sahipliği yapmaya hazırlanan başkent Pekin'e yaklaşık 100 kilometre mesafede bulunuyor. Daha fazla vakanın tespit edilmesi halinde, kentte karantina ilan edilmesi olası görülüyor.
Çin'de Şaanşi eyaletinin merkezi, 13 milyon nüfuslu Şian şehri 23 Aralık'tan bu yana karantina altında bulunuyor.

24 saatte 165 vaka

Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında 24 saatte 92'si yurt içi kaynaklı 165 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi. Son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 73 vaka kaydedilirken, virüse bağlı can kaybı yaşanmadı. Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne dek 103 bin 619 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 392 hastanın tedavisi sürüyor.
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