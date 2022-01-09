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https://tr.sputniknews.com/20220109/cumhurbaskani-erdogan-hizli-treni-kullandi-1052539959.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan hızlı treni kullandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan hızlı treni kullandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı'nda düzenlenen ilk seferde makinist koltuğuna oturarak Yüksek Hızlı Treni kullandı. Erdoğan... 09.01.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
recep tayyip erdoğan
konya
binali yıldırım
karaman
hızlı tren
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karaman-Konya Hızlı Tren Hattı'nın açılış törenine katıldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışının ardından hızlı tren ile Karaman'a seyahat etti.Erdoğan, ilk seferde makinist koltuğuna oturarak Yüksek Hızlı Treni kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yolculukta Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da eşlik etti.Bir hafta boyunca seferler ücretsizAK Parti Karaman İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, burada Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı'nın bir hafta boyunca vatandaşlara ücretsiz hizmet vereceğini söyledi. Karaman-Konya arası hızlı tren ücretinin 35 TL olduğunu ifade etti.
türkiye
konya
karaman
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recep tayyip erdoğan, konya, binali yıldırım, karaman, hızlı tren

Cumhurbaşkanı Erdoğan hızlı treni kullandı

01:10 09.01.2022 (güncellendi: 01:15 09.01.2022)
© ALİ RIZA DAĞLI - ENVER FURKAN ÇELEBİOĞLU - MEHMET DAĞLI-AW512041Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karaman-Konya Hızlı Tren Hattı, TOKİ 736 Konut, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri ve yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış töreni için Konya’dan Yüksek Hızlı Tren ile Karaman’a geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karaman-Konya Hızlı Tren Hattı, TOKİ 736 Konut, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri ve yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış töreni için Konya’dan Yüksek Hızlı Tren ile Karaman’a geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2022
© ALİ RIZA DAĞLI - ENVER FURKAN ÇELEBİOĞLU - MEHMET DAĞLI-AW512041
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı'nda düzenlenen ilk seferde makinist koltuğuna oturarak Yüksek Hızlı Treni kullandı. Erdoğan, Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı'nın bir hafta boyunca ücretsiz kullanılabileceğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karaman-Konya Hızlı Tren Hattı'nın açılış törenine katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışının ardından hızlı tren ile Karaman'a seyahat etti.
Erdoğan, ilk seferde makinist koltuğuna oturarak Yüksek Hızlı Treni kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yolculukta Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da eşlik etti.


Bir hafta boyunca seferler ücretsiz

AK Parti Karaman İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, burada Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı'nın bir hafta boyunca vatandaşlara ücretsiz hizmet vereceğini söyledi. Karaman-Konya arası hızlı tren ücretinin 35 TL olduğunu ifade etti.
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