https://tr.sputniknews.com/20220109/cumhurbaskani-erdogan-hizli-treni-kullandi-1052539959.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan hızlı treni kullandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan hızlı treni kullandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı'nda düzenlenen ilk seferde makinist koltuğuna oturarak Yüksek Hızlı Treni kullandı. Erdoğan... 09.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-09T01:10+0300

2022-01-09T01:10+0300

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türkiye

recep tayyip erdoğan

konya

binali yıldırım

karaman

hızlı tren

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karaman-Konya Hızlı Tren Hattı'nın açılış törenine katıldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışının ardından hızlı tren ile Karaman'a seyahat etti.Erdoğan, ilk seferde makinist koltuğuna oturarak Yüksek Hızlı Treni kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yolculukta Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da eşlik etti.Bir hafta boyunca seferler ücretsizAK Parti Karaman İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, burada Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı'nın bir hafta boyunca vatandaşlara ücretsiz hizmet vereceğini söyledi. Karaman-Konya arası hızlı tren ücretinin 35 TL olduğunu ifade etti.

türkiye

konya

karaman

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recep tayyip erdoğan, konya, binali yıldırım, karaman, hızlı tren