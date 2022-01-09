TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
Cumhurbaşkanı Erdoğan hızlı treni kullandı
01:10 09.01.2022 (güncellendi: 01:15 09.01.2022)
© ALİ RIZA DAĞLI - ENVER FURKAN ÇELEBİOĞLU - MEHMET DAĞLI-AW512041Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karaman-Konya Hızlı Tren Hattı, TOKİ 736 Konut, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri ve yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış töreni için Konya’dan Yüksek Hızlı Tren ile Karaman’a geldi.
© ALİ RIZA DAĞLI - ENVER FURKAN ÇELEBİOĞLU - MEHMET DAĞLI-AW512041
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı'nda düzenlenen ilk seferde makinist koltuğuna oturarak Yüksek Hızlı Treni kullandı. Erdoğan, Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı'nın bir hafta boyunca ücretsiz kullanılabileceğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karaman-Konya Hızlı Tren Hattı'nın açılış törenine katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışının ardından hızlı tren ile Karaman'a seyahat etti.
Erdoğan, ilk seferde makinist koltuğuna oturarak Yüksek Hızlı Treni kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yolculukta Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da eşlik etti.
Cumhurbaşkanı @RTErdogan, Konya Tren Garı Meram İstasyonu’nda halka hitap etti.— T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) January 8, 2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki konuşmasının ardından Konya ile Karaman arasındaki seyahat süresini kısaltacak hızlı tren ile Karaman’a hareket etti. pic.twitter.com/gUPPM3NGXN
Bir hafta boyunca seferler ücretsiz
AK Parti Karaman İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, burada Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı'nın bir hafta boyunca vatandaşlara ücretsiz hizmet vereceğini söyledi. Karaman-Konya arası hızlı tren ücretinin 35 TL olduğunu ifade etti.