Diş hekimi kliniğinin yanında stüdyo kurdu: Türk motifli giysilerle Elvis Presley şarkıları söylüyor

© AA Şengül, ’Kral’ olarak adlandırdığı Elvis Presley'den önce, müziğin çok da gençlere hitap etmediğini ve Elvis'in bunu değiştirdiğini belirterek, şöyle devam etti: "Beni çok motive eden bir şey Elvis ve müziği. Elvis ve müziğinin şöyle bir önemi var aslında. Sanki Elvis'ten önce çok fazla bir şey yokmuş popüler müzik anlamında. O, gençlere hitap eden, dinamizm veren biri. Onun bıraktığı etki hala devam ediyor. Çünkü Elvis'ten önce müzik, belki sadece yetişkinler için olan bir eğlence diyebiliriz. Ancak Elvis ile beraber yeni jenerasyonların, gençlerin popüler yaptığı ve dünyada çığ gibi büyüyen o Rock'n Roll, pop kültürünün başlangıcı oldu."