https://tr.sputniknews.com/20220109/dovusturulen-pitbull-cop-konteynerine-baglanarak-olume-terk-edildi-1052544698.html

Dövüştürülen pitbull, çöp konteynerine bağlanarak ölüme terk edildi

Dövüştürülen pitbull, çöp konteynerine bağlanarak ölüme terk edildi

Dövüştürülen bir pitbull, İstanbul Fatih’teki bir çöp konteynerine bağlanmış halde bulundu. Günlerce aç- susuz kalan ve muhabirler tarafından kurtarılan köpeğe... 09.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-09T10:51+0300

2022-01-09T10:51+0300

2022-01-09T10:51+0300

türkiye

istanbul

fatih

pitbull

haytap

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Temmuz 2021'de yürürlüğe giren Hayvanları Koruma Kanunu ile ‘Pitbull, Pitbull Terrier, Fila Brasileiro, Japanese Tosa, Dogo Argentino, American Staffordshire Terrier ve American Bully’ ırk köpekleri üreten, sergileyen, takas eden, ülkeye girişini, satışını, bu hayvanların ticaretini yapanlara para cezası getirildi. Bu ırklara sahip olanların köpekleri 14 Ocak 2022’ye kadar kayıt altına aldırmaları ve kısırlaştırmaları şart koşuldu. Bunun üzerine birçok köpek ormana ya da yol kenarlarına bırakıldı.Pitbull cinsi bir köpek de Fatih’in Vefa semtinde bir çöp konteynerine halatla bağlanarak ölüme terk edildi. Hürriyet'ten Aydemir Kadıoğlu'nun haberine göre dövüştürüldüğü için yüzünde yaralar olan köpek günlerce aç ve susuz bekledi, halsizlikten baygınlık geçirdiği sırada bir haber için mahalleye giden muhabirler tarafından bulundu. Yedikule Hayvan Barınağı’na götürülen köpeğe ‘Vefa’ adı verildi. HAYTAP Başkanı Avukat Ahmet Kemal Şenpolat, kısırlaştırma ve mikroçip işleminin en az bin TL tuttuğunu, köpeklerin bu nedenle terk edildiğini söyledi. Şenpolat terk edilmelerin önüne geçilmesi için iki çözüm önerileri olduğunu belirtti: “Hayvanları kısırlaştırmak için ne yeteri kadar ekip var ne de kayıt altına alabilecek bir yazılım sistemi var. Hayvanlarını kısırlaştırmak isteyenler bunu yapacak yer bulamıyor. Bir de en az bin TL tutan masrafları ödemek istemeyenler var. İşte bu kesim hayvanları serbest bırakıyor ya da terk ediyor. Bu iş vahim bir duruma doğru gitmeye başladı. HAYTAP’ın çözüm önerisi, 14 Ocak’ta dolacak olan süreyi 1 Nisan’a kadar uzatmak. Bu arada altyapı tamamlanmış olur. Sahipli hayvanları belediye ekipleri kısırlaştıramıyor. Mutlaka özel bir veterinerde yapılması gerekiyor. Bunun için yasal bir düzenlemeye gidilebilir. Belediyeler Birliği de bu hayvanların masrafı için fon ayırabilir. Bu hayvanların bakımları, kısırlaştırılması yapılırsa sahipleri tarafından terk edilmezler. En azından kontrol altında tutulmuş olurlar. Tehlikeli ırklar sokağa bırakılıyor. Tehlikeli durumlar oluşabilir. Saldırabilirler. Hayvan barınağına alınsa bile bir daha sahip bulma şansı yok. Bu kadar hayvan ölene kadar orada kalacak demektir.”

https://tr.sputniknews.com/20220104/istanbul-veteriner-hekimler-odasi-yasakli-irklarin-kayit-suresi-en-az-6-ay-uzatilmali-1052385442.html

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