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Fethiye'de denizde yaklaşık 2 dakika süren hortum oluştu
Fethiye'de denizde yaklaşık 2 dakika süren hortum oluştu
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, sağanağın ardından denizde yaklaşık 2 dakika süren hortum oluştu. O anlar kameraya da yansıdı. 09.01.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
fethiye
deniz
hortum
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Fethiye'de akşam saatlerinde sağanak sonrası Kızılada'nın yarım mil kadar açıklarında oluşan hortum meydana geldi.Hortumun görüldüğü anda bölgeden geçenler, o anları cep telefonu ile görüntüledi. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler ilgi gördü.
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fethiye, deniz, hortum

Fethiye'de denizde yaklaşık 2 dakika süren hortum oluştu

00:30 09.01.2022 (güncellendi: 00:35 09.01.2022)
© İHA / FERİT SAVAŞHatay'da hortum
Hatay'da hortum - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2022
© İHA / FERİT SAVAŞ
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde, sağanağın ardından denizde yaklaşık 2 dakika süren hortum oluştu. O anlar kameraya da yansıdı.
Fethiye'de akşam saatlerinde sağanak sonrası Kızılada'nın yarım mil kadar açıklarında oluşan hortum meydana geldi.
Hortumun görüldüğü anda bölgeden geçenler, o anları cep telefonu ile görüntüledi. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler ilgi gördü.
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