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Fethiye'de denizde yaklaşık 2 dakika süren hortum oluştu
Fethiye'de denizde yaklaşık 2 dakika süren hortum oluştu
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, sağanağın ardından denizde yaklaşık 2 dakika süren hortum oluştu. O anlar kameraya da yansıdı. 09.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-09T00:30+0300
2022-01-09T00:30+0300
2022-01-09T00:35+0300
türkiye
fethiye
deniz
hortum
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Fethiye'de akşam saatlerinde sağanak sonrası Kızılada'nın yarım mil kadar açıklarında oluşan hortum meydana geldi.Hortumun görüldüğü anda bölgeden geçenler, o anları cep telefonu ile görüntüledi. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler ilgi gördü.
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fethiye, deniz, hortum
Fethiye'de denizde yaklaşık 2 dakika süren hortum oluştu 00:30 09.01.2022 (güncellendi: 00:35 09.01.2022)
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, sağanağın ardından denizde yaklaşık 2 dakika süren hortum oluştu. O anlar kameraya da yansıdı.
Fethiye'de akşam saatlerinde sağanak sonrası Kızılada'nın yarım mil kadar açıklarında oluşan
hortum
meydana geldi.
Hortumun görüldüğü anda bölgeden geçenler, o anları cep telefonu ile görüntüledi. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler ilgi gördü.