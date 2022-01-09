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'G. Kıbrıs'ta Delta-Omicron bileşimi saptandı' iddiasına 'Deltacron yanlış alarmdan' ibaret itirazı
'G. Kıbrıs'ta Delta-Omicron bileşimi saptandı' iddiasına 'Deltacron yanlış alarmdan' ibaret itirazı
Hindistan'da Delta ile Omicron’un Delmicron adı verilen bileşiminin ortaya çıktığı iddialarının yalanlanmasının ardından, bu kez Güney Kıbrıs'ta Delta ile... 09.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-09T13:27+0300
2022-01-09T13:51+0300
koronavirüs
güney kıbrıs
delta
omicron
birleşme
hibrit
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ABD merkezli haber sitesi Bloomberg, Kıbrıs Üniversitesi biyoloji profesörü Leondios Kostrikis'in Delta ile Omicron’un birleştiği yeni bir varyant saptadığını dünyaya duyurdu.'25 Deltacron vakası saptandı'Delta genomlarındaki Omicron benzeri genetik imza nedeniyle ekibin bunu Deltacron diye adlandırdığını aktaran habere göre 25 Deltacron vakası kayıtlara geçti. 'GISAID veri tabanıyla paylaşıldı'Ekip, Deltacron bulgusunu, tüm influenza virüsleri ile Kovid-19'a neden olan koronavirüsle ilgili verilerin toplanılıp paylaşıldığı GISAID'in veri tabanına bildirdi. 'Omicron baskın çıkar' öngörüsüSigma TV'ye, bu suşun daha patolojik mi yoksa daha bulaşıcı mı olduğunu veya mevcut varyantlara daha baskın çıkıp çıkmayacağını izleyip göreceklerimi söyleyen Prof. Kostrikis, hibritin büyük olasılıkla zaten kitlesel dolaşımda olan Omicron varyantı tarafından etkisiz hale getirileceğini öngördü. 'Hibrit değil, analiz edilen numunelerin kontaminasyonu'Ancak haberin çıkmasının ardından bazı uzmanlardan bunun medyanın okunmak için korkutma taktiği olduğu ve yanlış alarm verildiği itirazı geldi. Bazı bilim insanları, Deltacron diye yeni bir varyantın gerçek hayatta olmadığı, analiz edilen numunelerin kontaminasyonunun sözkonusu olduğuna dair paylaşım yaptı. Virolog Tom Peacock, bilimsel bir açıklama eşliğinde "Bazı büyük medya kuruluşları tarafından bildirilen Kıbrıslı 'Deltacron' dizisi oldukça açık bir şekilde kontaminasyon gibi görünüyor" dedi.
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güney kıbrıs, delta, omicron, birleşme, hibrit

'G. Kıbrıs'ta Delta-Omicron bileşimi saptandı' iddiasına 'Deltacron yanlış alarmdan' ibaret itirazı

13:27 09.01.2022 (güncellendi: 13:51 09.01.2022)
© REUTERS / DADO RUVICOmicron varyantı
Omicron varyantı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2022
© REUTERS / DADO RUVIC
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Hindistan'da Delta ile Omicron’un Delmicron adı verilen bileşiminin ortaya çıktığı iddialarının yalanlanmasının ardından, bu kez Güney Kıbrıs'ta Delta ile Omicron’un Deltacron ismi verilen hibritinin saptandığı iddia edildi. Bazı bilim insanları iddiaya şüpheyle yaklaştı.
ABD merkezli haber sitesi Bloomberg, Kıbrıs Üniversitesi biyoloji profesörü Leondios Kostrikis'in Delta ile Omicron’un birleştiği yeni bir varyant saptadığını dünyaya duyurdu.

'25 Deltacron vakası saptandı'

Delta genomlarındaki Omicron benzeri genetik imza nedeniyle ekibin bunu Deltacron diye adlandırdığını aktaran habere göre 25 Deltacron vakası kayıtlara geçti.

'GISAID veri tabanıyla paylaşıldı'

Ekip, Deltacron bulgusunu, tüm influenza virüsleri ile Kovid-19'a neden olan koronavirüsle ilgili verilerin toplanılıp paylaşıldığı GISAID'in veri tabanına bildirdi.

'Omicron baskın çıkar' öngörüsü

Sigma TV'ye, bu suşun daha patolojik mi yoksa daha bulaşıcı mı olduğunu veya mevcut varyantlara daha baskın çıkıp çıkmayacağını izleyip göreceklerimi söyleyen Prof. Kostrikis, hibritin büyük olasılıkla zaten kitlesel dolaşımda olan Omicron varyantı tarafından etkisiz hale getirileceğini öngördü.

'Hibrit değil, analiz edilen numunelerin kontaminasyonu'

Ancak haberin çıkmasının ardından bazı uzmanlardan bunun medyanın okunmak için korkutma taktiği olduğu ve yanlış alarm verildiği itirazı geldi.
Bazı bilim insanları, Deltacron diye yeni bir varyantın gerçek hayatta olmadığı, analiz edilen numunelerin kontaminasyonunun sözkonusu olduğuna dair paylaşım yaptı. Virolog Tom Peacock, bilimsel bir açıklama eşliğinde "Bazı büyük medya kuruluşları tarafından bildirilen Kıbrıslı 'Deltacron' dizisi oldukça açık bir şekilde kontaminasyon gibi görünüyor" dedi.
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