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'G. Kıbrıs'ta Delta-Omicron bileşimi saptandı' iddiasına 'Deltacron yanlış alarmdan' ibaret itirazı
13:27 09.01.2022 (güncellendi: 13:51 09.01.2022)
Hindistan'da Delta ile Omicron’un Delmicron adı verilen bileşiminin ortaya çıktığı iddialarının yalanlanmasının ardından, bu kez Güney Kıbrıs'ta Delta ile Omicron’un Deltacron ismi verilen hibritinin saptandığı iddia edildi. Bazı bilim insanları iddiaya şüpheyle yaklaştı.
ABD merkezli haber sitesi Bloomberg, Kıbrıs Üniversitesi biyoloji profesörü Leondios Kostrikis'in Delta ile Omicron’un birleştiği yeni bir varyant saptadığını dünyaya duyurdu.
'25 Deltacron vakası saptandı'
Delta genomlarındaki Omicron benzeri genetik imza nedeniyle ekibin bunu Deltacron diye adlandırdığını aktaran habere göre 25 Deltacron vakası kayıtlara geçti.
'GISAID veri tabanıyla paylaşıldı'
Ekip, Deltacron bulgusunu, tüm influenza virüsleri ile Kovid-19'a neden olan koronavirüsle ilgili verilerin toplanılıp paylaşıldığı GISAID'in veri tabanına bildirdi.
Alleged Omicron-Delta hybrid gets sinister name https://t.co/W8SZxqQGaR— RT (@RT_com) January 9, 2022
'Omicron baskın çıkar' öngörüsü
Sigma TV'ye, bu suşun daha patolojik mi yoksa daha bulaşıcı mı olduğunu veya mevcut varyantlara daha baskın çıkıp çıkmayacağını izleyip göreceklerimi söyleyen Prof. Kostrikis, hibritin büyük olasılıkla zaten kitlesel dolaşımda olan Omicron varyantı tarafından etkisiz hale getirileceğini öngördü.
'Hibrit değil, analiz edilen numunelerin kontaminasyonu'
Ancak haberin çıkmasının ardından bazı uzmanlardan bunun medyanın okunmak için korkutma taktiği olduğu ve yanlış alarm verildiği itirazı geldi.
#Deltacron that was reported from Cyprus as a possible new variant having combination of Delta and Omicron has now been shown to be contamination of the samples analyzed hence the two genetic sequences. #Deltacron is not a new variant and doesn’t exist in real life. Phew 😮💨 https://t.co/CYRF52PKF6— Dr Ahmed Kalebi, 𝗢𝗚𝗪 (@DrAhmedKalebi) January 9, 2022
Bazı bilim insanları, Deltacron diye yeni bir varyantın gerçek hayatta olmadığı, analiz edilen numunelerin kontaminasyonunun sözkonusu olduğuna dair paylaşım yaptı. Virolog Tom Peacock, bilimsel bir açıklama eşliğinde "Bazı büyük medya kuruluşları tarafından bildirilen Kıbrıslı 'Deltacron' dizisi oldukça açık bir şekilde kontaminasyon gibi görünüyor" dedi.