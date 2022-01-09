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https://tr.sputniknews.com/20220109/galatasaray-kaptani-arda-turan-bunun-boyle-olmadigini-cok-calisarak-yeniden-hatirlatacagim-1052549933.html
Arda Turan'dan 'fazla kilo' tepkisi: Bunun böyle olmadığını çok çalışarak yeniden hatırlatacağım
Arda Turan'dan 'fazla kilo' tepkisi: Bunun böyle olmadığını çok çalışarak yeniden hatırlatacağım
Futbolcu Arda Turan, sosyal medyada çok kilo aldığına dair dolaşan bir fotoğrafına ilişkin olarak, "Aylarca gösterilen tüm fedakarlığın, birlikte çalıştığım... 09.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-09T14:36+0300
2022-01-09T14:39+0300
yaşam
fotoğraf
arda turan
instagram
galatasaray spor kulübü
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Galatasaray Futbol Takımı'nın uzun bir sakatlık döneminden çıkan kaptanı Arda Turan, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında dün 1-0 kaybettikleri GZT Giresunspor maçında çekilen ve kilolu olduğu nedeniyle eleştirilen fotoğrafla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Fit bir görüntüsünün olduğu fotoğrafını paylaşan Arda, son dönemdeki kötü sonuçlara değindi: "Alışık olmadığımız zor günler geçiriyoruz. Çok üzgün olmakla beraber birtakım şeyleri paylaşma zamanının da geldiğini düşünüyorum. Ben Galatasaray konusunda her zaman duygusal oldum ama bazı fikirleri değiştirmenin ne kadar zor olduğunu hala yaşayarak görüyorum. Geçen sezon takımımız liderken de ben bazı insanlara göre hep, 'el freni' olmuştum. Oysa tüm kariyeri, formasını giydiği takım fark etmeksizin, hemen her sezon şampiyonluk mücadelesi ile geçen biri olarak ben hep, büyük takımların topa hükmetme mantalitesini sahaya yansıtmaya çalışan bir oyuncu oldum. Biliyorum, bu fikirleri değiştirmek imkansız ama bunlardan sinip, kaçmayacak bir karaktere sahip olduğumu bir kez daha herkese hatırlatmak istiyorum.Ben Galatasaray için oynarken, rakibimi durdurmak adına yaptığım bir müdahalenin ardından sakatlandım. Kariyer sona erdirebilecek, geri dönüşü çok zor bir sakatlıktı. Ayağım alçıda geçirdiğim günler, ayağımın üzerine basmakta zorlandığım haftalar, düz koşu yapamadığım aylar oldu. Gece, gündüz geri dönebilmek için çok çalıştım. Ligde bu kadar arkada kalmış durumdayken, ağrılarımı tolere edebileceğimi düşündüğüm ilk anda, sağlık ekibimizden ve hocamdan izin alarak, takım arkadaşlarıma ve kulübüme yardım edebilmek için sahada oldum. Aylarca gösterilen tüm fedakarlığın, birlikte çalıştığım insanların gösterdiği büyük çabanın, emeğin sonucu; farklı bir açıdan çekilen bir fotoğraf neticesinde oluşturulan ucuz bir popülizm midir? Hayır. Bunun böyle olmadığını da herkese, tüm kariyerim boyunca yaptığım gibi çok çalışarak yeniden hatırlatacağım. Galatasaray için mücadele vermekten geri durmayacağım, bu genç takımın büyüme sürecinde bana ne zaman ihtiyaç duyulursa orada olacağım. Ve hiç vazgeçmeyeceğim."
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fotoğraf, arda turan, instagram, galatasaray spor kulübü, giresunspor

Arda Turan'dan 'fazla kilo' tepkisi: Bunun böyle olmadığını çok çalışarak yeniden hatırlatacağım

14:36 09.01.2022 (güncellendi: 14:39 09.01.2022)
© AA / Onur ÇobanArda Turan
Arda Turan - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2022
© AA / Onur Çoban
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Futbolcu Arda Turan, sosyal medyada çok kilo aldığına dair dolaşan bir fotoğrafına ilişkin olarak, "Aylarca gösterilen tüm fedakarlığın, birlikte çalıştığım insanların gösterdiği büyük çabanın, emeğin sonucu; farklı bir açıdan çekilen bir fotoğraf neticesinde oluşturulan ucuz bir popülizm midir? Hayır" açıklaması yaptı.
Galatasaray Futbol Takımı'nın uzun bir sakatlık döneminden çıkan kaptanı Arda Turan, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında dün 1-0 kaybettikleri GZT Giresunspor maçında çekilen ve kilolu olduğu nedeniyle eleştirilen fotoğrafla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
Fit bir görüntüsünün olduğu fotoğrafını paylaşan Arda, son dönemdeki kötü sonuçlara değindi: "Alışık olmadığımız zor günler geçiriyoruz. Çok üzgün olmakla beraber birtakım şeyleri paylaşma zamanının da geldiğini düşünüyorum. Ben Galatasaray konusunda her zaman duygusal oldum ama bazı fikirleri değiştirmenin ne kadar zor olduğunu hala yaşayarak görüyorum. Geçen sezon takımımız liderken de ben bazı insanlara göre hep, 'el freni' olmuştum. Oysa tüm kariyeri, formasını giydiği takım fark etmeksizin, hemen her sezon şampiyonluk mücadelesi ile geçen biri olarak ben hep, büyük takımların topa hükmetme mantalitesini sahaya yansıtmaya çalışan bir oyuncu oldum. Biliyorum, bu fikirleri değiştirmek imkansız ama bunlardan sinip, kaçmayacak bir karaktere sahip olduğumu bir kez daha herkese hatırlatmak istiyorum.
Ben Galatasaray için oynarken, rakibimi durdurmak adına yaptığım bir müdahalenin ardından sakatlandım. Kariyer sona erdirebilecek, geri dönüşü çok zor bir sakatlıktı. Ayağım alçıda geçirdiğim günler, ayağımın üzerine basmakta zorlandığım haftalar, düz koşu yapamadığım aylar oldu. Gece, gündüz geri dönebilmek için çok çalıştım. Ligde bu kadar arkada kalmış durumdayken, ağrılarımı tolere edebileceğimi düşündüğüm ilk anda, sağlık ekibimizden ve hocamdan izin alarak, takım arkadaşlarıma ve kulübüme yardım edebilmek için sahada oldum. Aylarca gösterilen tüm fedakarlığın, birlikte çalıştığım insanların gösterdiği büyük çabanın, emeğin sonucu; farklı bir açıdan çekilen bir fotoğraf neticesinde oluşturulan ucuz bir popülizm midir? Hayır. Bunun böyle olmadığını da herkese, tüm kariyerim boyunca yaptığım gibi çok çalışarak yeniden hatırlatacağım. Galatasaray için mücadele vermekten geri durmayacağım, bu genç takımın büyüme sürecinde bana ne zaman ihtiyaç duyulursa orada olacağım. Ve hiç vazgeçmeyeceğim."
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