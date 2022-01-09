https://tr.sputniknews.com/20220109/hakaret-davasinda-karar-rasim-ozan-kutahyali-chpli-tanala-tazminati-faiziyle-odeyecek-1052553813.html
Hakaret davasında karar: Rasim Ozan Kütahyalı, CHP'li Tanal'a tazminatı faiziyle ödeyecek
Hakaret davasında karar: Rasim Ozan Kütahyalı, CHP'li Tanal'a tazminatı faiziyle ödeyecek
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, Beyaz TV yayınında CHP'li Tanal'a hakaret ettiği gerekçesiyle Rasim Ozan Kütahyalı'nın mahkûm edildiği tazminat kararını... 09.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-09T16:56+0300
2022-01-09T16:56+0300
2022-01-09T17:01+0300
rasim ozan kütahyalı
türkiye
mahmut tanal
hakaret davası
tazminat
faiz
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CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın açtığı hakaret davasında İstanbul Anadolu 25. Asliye Hukuk Mahkemesi Beyaz TV'de Tanal'a yönelik sözleri nedeniyle Rasim Ozan Kütahyalı'nın 6 bin TL tazminat ödemesini kararlaştırmasının ardından Kütahyalı’nın istinaf başvurusunu değerlendiren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin iki yıl önce verdiği kararını onadı.Kütahyalı’nın 6 bin TL’yi iki yıldır işleyen yasal faizini ilave ederek Tanal’ın hesabına yatırması gerekecek.ANKA’nın aktardığına göre Kütahyalı’nın avukatı, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi’nin kararında yer verilen savunmasında, müvekkilinin kasten suç işlemediğini öne sürdü. Kütahyalı’nın avukatı, Tanal’ın herhangi bir manevi zararının bulunmadığını, suç teşkil eden herhangi bir fiilin de bulunmadığını iddia etti. İstenen tazminat miktarının fazla olduğunu savunan Kütahyalı’nın avukatı, ‘müvekkili Kütahyalı’nın dava tarihinde çalıştığını ancak şu anda çalışmadığını, koşulların değiştiğini’ belirterek davanın reddini talep etti.İstanbul Anadolu 25. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin gerekçeli kararında, Kütahyalı’nın CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın kişilik haklarına saldırıda bulunduğu belirtilerek, “Davalı’nın, Beyaz TV’de canlı olarak yayınlanan ‘Dinamit’ isimli programda, davacıya karşı kullanmış olduğu ifadeler içeriği itibariyle eleştiri sınırlarını aşan, hakaret içeren ve küçük düşürücüsü niteliktedir. Bu nedenle söz konusu ifadelerin kişilik haklarına saldırı niteliğinde bulunduğu anlaşılmaktadır” denilmişti.Gerekçenin devamında, “Öte yandan yapılan konuşmanın haber değeri taşıma, güncellik ve kamu yararı gibi unsurları barındırmaması nedeniyle hukuka uygunluk nedenlerinin varlığından da söz edilemez” denilmesi de dikkat çekmişti.
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rasim ozan kütahyalı, mahmut tanal, hakaret davası, tazminat, faiz
Hakaret davasında karar: Rasim Ozan Kütahyalı, CHP'li Tanal'a tazminatı faiziyle ödeyecek
16:56 09.01.2022 (güncellendi: 17:01 09.01.2022)
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, Beyaz TV yayınında CHP'li Tanal'a hakaret ettiği gerekçesiyle Rasim Ozan Kütahyalı'nın mahkûm edildiği tazminat kararını onayladı. İki yıldır işleyen faizi hariç olmak üzere 6 bin TL manevi tazminat ödemesi gereken Kütahyalı; daha önce de aynı yayın için 14 bin TL adli para cezasına çarptırılmıştı.
CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın açtığı hakaret davasında İstanbul Anadolu 25. Asliye Hukuk Mahkemesi Beyaz TV'de Tanal'a yönelik sözleri nedeniyle Rasim Ozan Kütahyalı'nın 6 bin TL tazminat ödemesini kararlaştırmasının ardından Kütahyalı’nın istinaf başvurusunu değerlendiren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin iki yıl önce verdiği kararını onadı.
Kütahyalı’nın 6 bin TL’yi iki yıldır işleyen yasal faizini ilave ederek Tanal’ın hesabına yatırması gerekecek.
ANKA’nın aktardığına göre Kütahyalı’nın avukatı, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi’nin kararında yer verilen savunmasında, müvekkilinin kasten suç işlemediğini öne sürdü. Kütahyalı’nın avukatı, Tanal’ın herhangi bir manevi zararının bulunmadığını, suç teşkil eden herhangi bir fiilin de bulunmadığını iddia etti. İstenen tazminat miktarının fazla olduğunu savunan Kütahyalı’nın avukatı, ‘müvekkili Kütahyalı’nın dava tarihinde çalıştığını ancak şu anda çalışmadığını, koşulların değiştiğini’ belirterek davanın reddini talep etti.
İstanbul Anadolu 25. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin gerekçeli kararında, Kütahyalı’nın CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın kişilik haklarına saldırıda bulunduğu belirtilerek, “Davalı’nın, Beyaz TV’de canlı olarak yayınlanan ‘Dinamit’ isimli programda, davacıya karşı kullanmış olduğu ifadeler içeriği itibariyle eleştiri sınırlarını aşan, hakaret içeren ve küçük düşürücüsü niteliktedir. Bu nedenle söz konusu ifadelerin kişilik haklarına saldırı niteliğinde bulunduğu anlaşılmaktadır” denilmişti.
Gerekçenin devamında, “Öte yandan yapılan konuşmanın haber değeri taşıma, güncellik ve kamu yararı gibi unsurları barındırmaması nedeniyle hukuka uygunluk nedenlerinin varlığından da söz edilemez” denilmesi de dikkat çekmişti.