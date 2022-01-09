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https://tr.sputniknews.com/20220109/hazine-yarin-iki-tahvil-ihalesi-duzenleyecek-1052552452.html
Hazine, yarın iki tahvil ihalesi düzenleyecek
Hazine, yarın iki tahvil ihalesi düzenleyecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 2 devlet tahvili ihalesi yapacak. 09.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-09T16:15+0300
2022-01-09T16:15+0300
2022-01-09T16:15+0300
türkiye
ihale
hazine ve maliye bakanlığı
hazine ve maliye bakanı
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Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, yarın gerçekleştirilecek ilk ihalede, 12 ay (378 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirilecek.Aynı gün düzenlenecek ikinci ihalede 5 yıl (1694 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.
https://tr.sputniknews.com/20220105/kur-korumali-mevduatta-sureci-cumhurbaskaninin-yonetmesi-teklif-edildi-1052423244.html
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ihale, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı
Hazine, yarın iki tahvil ihalesi düzenleyecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 2 devlet tahvili ihalesi yapacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı
iç borç ihraç takvimine göre, yarın gerçekleştirilecek ilk ihalede, 12 ay (378 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirilecek.
Aynı gün düzenlenecek ikinci ihalede 5 yıl (1694 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.