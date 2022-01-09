Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20220109/hdp-es-genel-baskani-buldan-yeni-bir-yasami-turkiye-halklariyla-birlikte-kuracagiz-1052554326.html
HDP Eş Genel Başkanı Buldan: Yeni bir yaşamı Türkiye halklarıyla birlikte kuracağız
HDP Eş Genel Başkanı Buldan: Yeni bir yaşamı Türkiye halklarıyla birlikte kuracağız
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "yeni bir yaşamı, ortak geleceği mutlaka Türkiye halklarıyla birlikte kuracaklarını" belirtti. 09.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-09T17:29+0300
2022-01-09T17:46+0300
politika
hdp
türkiye
pervin buldan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/09/1052554454_0:111:800:561_1920x0_80_0_0_3697883f673cc9d72d8e9f5ede604221.jpg
Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Mevlana Kapalı Pazar Alanı'nda düzenlenen mitingde konuşan Buldan, haklarında ne kadar soruşturma başlatılsa da haktan yana taviz vermeyeceklerini ve boyun eğmeyeceklerini söyledi.HDP hakkında Kobani ve parti kapatma davalarının başlatıldığını anımsatan Buldan, suçlarının, mazlumun yanında yer almaları olduğunu dile getirdi.Buldan, "Şunu ifade etmek isterim ki biz HDP kapatma davasının savunmasını onlara değil, sizlere vereceğiz, alanlarda, meydanlarda vereceğiz. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. HDP, öyle kolay yutulacak bir lokma değildir. HDP, kolay kapatılacak bir parti değildir" diye konuştu.HDP'nin, ülkenin yüz akı olduğunu dile getiren Buldan, barışı isteyen, demokrasiyi, adaleti, hakkı savunan yegane parti olduklarını kaydetti.Buldan, vatandaşların, sandıkların kurulacağı günü beklediğini belirterek, "Yeni bir yaşamı, ortak geleceği mutlaka Türkiye halklarıyla birlikte kuracağız" dedi.HDP'nin iktidara aday parti olduğunu, sandıklarına sahip çıkacaklarını, şimdiden bunun çalışmasını yaptıklarını vurgulayan Buldan, erken seçim çağrısını yaparken, TBMM'ye ortak önergeyle gitmeyi düşündüklerini, bu önergenin muhalefet partilerinin tamamının ortak önergesi olacağını dile getirdi.Miting, verilen konserin ardından sona erdi.
https://tr.sputniknews.com/20220106/eski-hdp-milletvekili-zeydan-tahliye-oldu-1052483463.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/09/1052554454_0:36:800:636_1920x0_80_0_0_679a5553d8f8e6b1a7f9fc374cc43eaa.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
hdp, türkiye, pervin buldan

HDP Eş Genel Başkanı Buldan: Yeni bir yaşamı Türkiye halklarıyla birlikte kuracağız

17:29 09.01.2022 (güncellendi: 17:46 09.01.2022)
© AA / Tahir Turan EroğluHDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2022
© AA / Tahir Turan Eroğlu
Abone ol
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "yeni bir yaşamı, ortak geleceği mutlaka Türkiye halklarıyla birlikte kuracaklarını" belirtti.
Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Mevlana Kapalı Pazar Alanı'nda düzenlenen mitingde konuşan Buldan, haklarında ne kadar soruşturma başlatılsa da haktan yana taviz vermeyeceklerini ve boyun eğmeyeceklerini söyledi.
HDP hakkında Kobani ve parti kapatma davalarının başlatıldığını anımsatan Buldan, suçlarının, mazlumun yanında yer almaları olduğunu dile getirdi.
Buldan, "Şunu ifade etmek isterim ki biz HDP kapatma davasının savunmasını onlara değil, sizlere vereceğiz, alanlarda, meydanlarda vereceğiz. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. HDP, öyle kolay yutulacak bir lokma değildir. HDP, kolay kapatılacak bir parti değildir" diye konuştu.
HDP'nin, ülkenin yüz akı olduğunu dile getiren Buldan, barışı isteyen, demokrasiyi, adaleti, hakkı savunan yegane parti olduklarını kaydetti.
Buldan, vatandaşların, sandıkların kurulacağı günü beklediğini belirterek, "Yeni bir yaşamı, ortak geleceği mutlaka Türkiye halklarıyla birlikte kuracağız" dedi.
HDP'nin iktidara aday parti olduğunu, sandıklarına sahip çıkacaklarını, şimdiden bunun çalışmasını yaptıklarını vurgulayan Buldan, erken seçim çağrısını yaparken, TBMM'ye ortak önergeyle gitmeyi düşündüklerini, bu önergenin muhalefet partilerinin tamamının ortak önergesi olacağını dile getirdi.
Miting, verilen konserin ardından sona erdi.
Selahattin Demirtaş - Abdullah Zeydan - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2022
TÜRKİYE
Eski HDP Milletvekili Zeydan tahliye oldu
6 Ocak, 23:17
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
17:33Törenden önce öğrencilere şarkı söyleyen öğretmen, müdüre yakalandı
17:29HDP Eş Genel Başkanı Buldan: Yeni bir yaşamı Türkiye halklarıyla birlikte kuracağız
17:07Kimliğe e-imza yükleme işlemleri 50 ilde başlıyor
16:56Hakaret davasında karar: Rasim Ozan Kütahyalı, CHP'li Tanal'a tazminatı faiziyle ödeyecek
16:49Kıbrıs'ın güneyinde cumhurbaşkanlığı yarışı: Hristodulidis dışişleri bakanlığından istifa etti
16:46Bakan Karaismailoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na 250 bin TL'lik manevi tazminat davası
16:43Kuyumcu kendini soydurmak için hırsız kiraladı
16:35Suudi Arabistan'da 3 yıldır tutuklu bulunan Prenses Besme serbest bırakıldı
16:33Hidayet Türkoğlu: Kobe Bryant'a blok yaptığımda herkes çok şaşırmıştı
16:31Hayvanseverler Kadıköy'de sokak hayvanları için toplandı
16:16Pakistan'da yoğun kar yağışı: 23 kişi donarak öldü
16:15Hazine, yarın iki tahvil ihalesi düzenleyecek
16:06Yarınki KGAÖ zirvesine Putin de katılacak
16:00'Mıknatıs adam' sadece metal değil ağacı da çekiyor: 'Tıp bunu açıklasın'
15:56Kucağına çocuğunu alıp eşine 12 el ateş eden koca tutuklandı
15:50İstanbul'da babasından şiddet gören kız 4. kattan atladı
15:36Maç öncesi statta aşı çadırı kurdular: Kayserispor müsabakaya da TURKOVAC yazılı formayla çıkacak
15:27Sanayi ihracatı 2021'de 170 milyar doları aştı
15:2540 yaşına basan Cambridge Düşesi Middleton'dan yeni fotoğraflar
15:15Afganistan'dan tahliye kaosu sırasında kaybolan bebek, ailesine kavuşuyor