https://tr.sputniknews.com/20220109/hidayet-turkoglu-kobe-bryanta-blok-yaptigimda-herkes-cok-sasirmisti-1052552985.html

Hidayet Türkoğlu: Kobe Bryant'a blok yaptığımda herkes çok şaşırmıştı

Hidayet Türkoğlu: Kobe Bryant'a blok yaptığımda herkes çok şaşırmıştı

Hidayet Türkoğlu, "Kobe Bryant’a blok yaptığımda herkes çok şaşırmıştı. Kobe Bryant’a blok yaptığım o pozisyonu unutamıyorum” dedi. 09.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-09T16:33+0300

2022-01-09T16:33+0300

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hidayet türkoğlu

spor

basketbol

kobe bryant

michael jordan

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Türkiye Basketbol Federasyon Başkanı (TBF) ve Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Hidayet Türkoğlu, Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin yayın organı ‘Samsun E-Dergi’ye verdiği röportajda Türk basketboluyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Türkoğlu, 15 sene süren NBA serüveni, Micheal Jordan’la karşılıklı oynadığı maç ile Kobe Bryant’a yaptığı bloğu da anlattı.Türkoğlu, Türk basketbolunun alt yapısı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu:‘NBA’de heyecandan ayaklarım yere değmiyordu’15 sene süren NBA serüvenini anlatan Türkoğlu, “NBA’de ilk dönemlerde inanılmaz bir heyecan yaşadım. İlk zamanlarda heyecandan ayaklarım yere bile değmiyordu. Ancak sonrasında oraya alıştım ve işimi de en iyi şekilde yapmaya çalıştım” şeklinde konuştu.‘O pozisyonu unutamıyorum’Kobe Bryant’a yaptığı bloğun hala dünyada en çok izlenen NBA videoları arasında olmasıyla ilgili bir soruya ise Türkoğlu şöyle yanıt verdi:‘Michael Jordan dünyanın en iyi oyuncusu’Micheal Jordan ile karşılıklı oynadığı basketbol maçında yaşadıklarını da paylaşan Türkoğlu, “Benim fikrime göre Michael Jordan dünyanın en iyi oyuncusu. Farklı nesillere göre elbette bu isimler değişebilir. Şimdiki jenerasyon Kobe, LeBron, Curry ve Durant gibi isimleri söyleyebilir. Ama ben hep Michael Jordan’ı öne koyarım. Onunla karşılıklı oynadığımda ciddi şekilde heyecanlanmıştım. Şunu da eklemem lazım ki, ben basketbolda hiç heyecanlanan bir oyuncu olmadım. Ama geçmişten bugüne takip edip hayranı olduğunuz, dünyanın en iyisi diye düşündüğünüz bir isimle karşı karşıya kalınca ister istemez duygularınız değişebiliyor. Hayatım boyunca unutamayacağım anlardan biri Jordan ile aynı parkede olmaktı” ifadelerini kullandı.

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hidayet türkoğlu, basketbol, kobe bryant, michael jordan