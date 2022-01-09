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Hidayet Türkoğlu: Kobe Bryant'a blok yaptığımda herkes çok şaşırmıştı
Hidayet Türkoğlu: Kobe Bryant'a blok yaptığımda herkes çok şaşırmıştı
Hidayet Türkoğlu, "Kobe Bryant’a blok yaptığımda herkes çok şaşırmıştı. Kobe Bryant’a blok yaptığım o pozisyonu unutamıyorum” dedi. 09.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-09T16:33+0300
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hidayet türkoğlu
spor
basketbol
kobe bryant
michael jordan
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Türkiye Basketbol Federasyon Başkanı (TBF) ve Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Hidayet Türkoğlu, Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin yayın organı ‘Samsun E-Dergi’ye verdiği röportajda Türk basketboluyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Türkoğlu, 15 sene süren NBA serüveni, Micheal Jordan’la karşılıklı oynadığı maç ile Kobe Bryant’a yaptığı bloğu da anlattı.Türkoğlu, Türk basketbolunun alt yapısı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu:‘NBA’de heyecandan ayaklarım yere değmiyordu’15 sene süren NBA serüvenini anlatan Türkoğlu, “NBA’de ilk dönemlerde inanılmaz bir heyecan yaşadım. İlk zamanlarda heyecandan ayaklarım yere bile değmiyordu. Ancak sonrasında oraya alıştım ve işimi de en iyi şekilde yapmaya çalıştım” şeklinde konuştu.‘O pozisyonu unutamıyorum’Kobe Bryant’a yaptığı bloğun hala dünyada en çok izlenen NBA videoları arasında olmasıyla ilgili bir soruya ise Türkoğlu şöyle yanıt verdi:‘Michael Jordan dünyanın en iyi oyuncusu’Micheal Jordan ile karşılıklı oynadığı basketbol maçında yaşadıklarını da paylaşan Türkoğlu, “Benim fikrime göre Michael Jordan dünyanın en iyi oyuncusu. Farklı nesillere göre elbette bu isimler değişebilir. Şimdiki jenerasyon Kobe, LeBron, Curry ve Durant gibi isimleri söyleyebilir. Ama ben hep Michael Jordan’ı öne koyarım. Onunla karşılıklı oynadığımda ciddi şekilde heyecanlanmıştım. Şunu da eklemem lazım ki, ben basketbolda hiç heyecanlanan bir oyuncu olmadım. Ama geçmişten bugüne takip edip hayranı olduğunuz, dünyanın en iyisi diye düşündüğünüz bir isimle karşı karşıya kalınca ister istemez duygularınız değişebiliyor. Hayatım boyunca unutamayacağım anlardan biri Jordan ile aynı parkede olmaktı” ifadelerini kullandı.
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hidayet türkoğlu, basketbol, kobe bryant, michael jordan

Hidayet Türkoğlu: Kobe Bryant'a blok yaptığımda herkes çok şaşırmıştı

16:33 09.01.2022 (güncellendi: 16:38 09.01.2022)
© AFP 2021Hidayet Türkoğlu, Kobe Bryant
Hidayet Türkoğlu, Kobe Bryant - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2022
© AFP 2021
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Hidayet Türkoğlu, "Kobe Bryant’a blok yaptığımda herkes çok şaşırmıştı. Kobe Bryant’a blok yaptığım o pozisyonu unutamıyorum” dedi.
Türkiye Basketbol Federasyon Başkanı (TBF) ve Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Hidayet Türkoğlu, Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin yayın organı ‘Samsun E-Dergi’ye verdiği röportajda Türk basketboluyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Türkoğlu, 15 sene süren NBA serüveni, Micheal Jordan’la karşılıklı oynadığı maç ile Kobe Bryant’a yaptığı bloğu da anlattı.
Türkoğlu, Türk basketbolunun alt yapısı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu:
“Bizim dönemimizde Türk basketbolunda bir jenerasyon değişikliği yaşandı. Bu süreçte bizler gençlerimize güvendik, onlara destek olup daha fazla süreler almasını sağladık. Milli takımlarımızda iyi bir jenerasyon oluşturmak için hem kulüplerimizle ortak çalışıyoruz hem de kendi içimizde organize ettiğimiz sistemli bir idari yapılanmamız var. Milli takımlarımızdaki yeni jenerasyonumuzun başarıları deneyimlerine paralel olarak önümüzdeki süreçte artacaktır. Yeni ve genç sporcularımızın kısa sürede elde ettiği başarılar da bunun kanıtı bence.”

‘NBA’de heyecandan ayaklarım yere değmiyordu’

15 sene süren NBA serüvenini anlatan Türkoğlu, “NBA’de ilk dönemlerde inanılmaz bir heyecan yaşadım. İlk zamanlarda heyecandan ayaklarım yere bile değmiyordu. Ancak sonrasında oraya alıştım ve işimi de en iyi şekilde yapmaya çalıştım” şeklinde konuştu.

‘O pozisyonu unutamıyorum’

Kobe Bryant’a yaptığı bloğun hala dünyada en çok izlenen NBA videoları arasında olmasıyla ilgili bir soruya ise Türkoğlu şöyle yanıt verdi:
“Üst seviyede basketbol oynayabildiğim için kendimi çok şanslı görüyorum. Play-off’ta Philadelphia ile oynadığımız maçı son saniyelerde kazandık ve o ivmeyle de finale yükseldik. Kobe Bryant’a blok yaptığımda herkes çok şaşırmıştı. Kobe Bryant’a blok yaptığım o pozisyonu unutamıyorum.”

‘Michael Jordan dünyanın en iyi oyuncusu’

Micheal Jordan ile karşılıklı oynadığı basketbol maçında yaşadıklarını da paylaşan Türkoğlu, “Benim fikrime göre Michael Jordan dünyanın en iyi oyuncusu. Farklı nesillere göre elbette bu isimler değişebilir. Şimdiki jenerasyon Kobe, LeBron, Curry ve Durant gibi isimleri söyleyebilir. Ama ben hep Michael Jordan’ı öne koyarım. Onunla karşılıklı oynadığımda ciddi şekilde heyecanlanmıştım. Şunu da eklemem lazım ki, ben basketbolda hiç heyecanlanan bir oyuncu olmadım. Ama geçmişten bugüne takip edip hayranı olduğunuz, dünyanın en iyisi diye düşündüğünüz bir isimle karşı karşıya kalınca ister istemez duygularınız değişebiliyor. Hayatım boyunca unutamayacağım anlardan biri Jordan ile aynı parkede olmaktı” ifadelerini kullandı.
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