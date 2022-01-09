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https://tr.sputniknews.com/20220109/irakta-yeni-meclisin-ilk-oturumu-olayli-gecti-vekiller-birbirine-girdi-1052557729.html
Irak'ta yeni meclisin ilk oturumu olaylı geçti: Vekiller birbirine girdi
Irak'ta yeni meclisin ilk oturumu olaylı geçti: Vekiller birbirine girdi
Irak’ta yeni meclisin ilk oturumu olaylı geçti. Sadr Grubu ile Koordinasyon Grubu milletvekilleri arasında tartışma çıkarken, Meclis Başkanı seçilen Mahmut... 09.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-09T21:26+0300
2022-01-09T21:27+0300
dünya
irak
parlamento
kavga
milletvekilleri
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Irak’ta yeni meclisin ilk oturumu olaylı geçti. Sadr Grubu ile Koordinasyon Grubu milletvekilleri arasında tartışma çıkarken, Meclis Başkanı seçilen Mahmut Meşhedani hastaneye kaldırıldı.Geçtiğimiz yıl ekim ayında yapılan erken genel seçimlerin ardından ilk kez toplanan Irak’ın yeni meclisinde olaylar çıktı. İlk oturum meclisin en yaşlı üyesi Mahmut Meşhedani’nin başkanlığında gerçekleştirilirken, seçimlerin galibi Şii Sadr Grubu dışındaki tüm Şii tarafların bir araya geldiği Koordinasyon Grubu'nun 88 milletvekilinden oluşan listeyi Meşhedani’ye vermesinin ardından iki taraf arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın ardından oturuma ara veren Meclis Başkanı Meşhedani, sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine başkent Bağdat’taki korunaklı Yeşil Bölge’de bulunan İbn-i Sina Hastanesi’ne kaldırıldı.Sadr Grubu milletvekilleri meclise kefenle geldiMecliste yapılacak ilk oturum öncesi Sadr Grubu milletvekillerinin mecliste kefen giydiği görüldü. İmtidad ve Yeni Nesil Hareketi’nden milletvekilleri ise, meclisin bulunduğu Yeşil Bölge’ye 2019 yılı ekim ayında patlak veren protestolarda ambulansların giremediği yerlere girerek yaralıları çıkaran Tuk-Tuk araçları ile geldi.Meclisin 30 gün içinde yeni cumhurbaşkanını seçmesi bekleniyorIrak’ın 329 sandalyeli meclisinin ilk oturumun ardından 30 gün içerisinde yeni cumhurbaşkanını seçmesi gerekiyor. Seçilen yeni cumhurbaşkanı, seçimlerin galibini 30 gün içerisinde yeni hükümetini kurarak güvenoyu alması için görevlendirecek.Irak’ta makamları paylaşmak konusunda anayasada bir madde olmamasına rağmen 2003 yılından bu yana cumhurbaşkanlığı Kürtler, başbakanlık Şiiler, Meclis Başkanlığı görevi ise Sünnilere veriliyor. Irak’ta geçtiğimiz sene ekim ayında yapılan erken seçimlerde Şii Sadr Grubu 73 sandalye ile birinci, Sünni Takaddüm Koalisyonu 37 sandalye ile ikinci, Şii Hukuk Devleti Koalisyonu 33 sandalye ile üçüncü sırada yer almıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220102/irak-2022de-modern-bir-hava-savunma-sistemi-hizmete-girecek-1052330336.html
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irak, parlamento, kavga, milletvekilleri

Irak'ta yeni meclisin ilk oturumu olaylı geçti: Vekiller birbirine girdi

21:26 09.01.2022 (güncellendi: 21:27 09.01.2022)
© İHA / ABDULKADİR HACIOĞLUIrak’ta yeni meclisin ilk oturumu olaylı geçti. Sadr Grubu ile Koordinasyon Grubu milletvekilleri arasında tartışma çıkarken, Meclis Başkanı seçilen Mahmut Meşhedani hastaneye kaldırıldı.
Irak’ta yeni meclisin ilk oturumu olaylı geçti. Sadr Grubu ile Koordinasyon Grubu milletvekilleri arasında tartışma çıkarken, Meclis Başkanı seçilen Mahmut Meşhedani hastaneye kaldırıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2022
© İHA / ABDULKADİR HACIOĞLU
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Irak’ta yeni meclisin ilk oturumu olaylı geçti. Sadr Grubu ile Koordinasyon Grubu milletvekilleri arasında tartışma çıkarken, Meclis Başkanı seçilen Mahmut Meşhedani hastaneye kaldırıldı.
Irak’ta yeni meclisin ilk oturumu olaylı geçti. Sadr Grubu ile Koordinasyon Grubu milletvekilleri arasında tartışma çıkarken, Meclis Başkanı seçilen Mahmut Meşhedani hastaneye kaldırıldı.
Geçtiğimiz yıl ekim ayında yapılan erken genel seçimlerin ardından ilk kez toplanan Irak’ın yeni meclisinde olaylar çıktı. İlk oturum meclisin en yaşlı üyesi Mahmut Meşhedani’nin başkanlığında gerçekleştirilirken, seçimlerin galibi Şii Sadr Grubu dışındaki tüm Şii tarafların bir araya geldiği Koordinasyon Grubu'nun 88 milletvekilinden oluşan listeyi Meşhedani’ye vermesinin ardından iki taraf arasında tartışma çıktı.
Çıkan tartışmanın ardından oturuma ara veren Meclis Başkanı Meşhedani, sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine başkent Bağdat’taki korunaklı Yeşil Bölge’de bulunan İbn-i Sina Hastanesi’ne kaldırıldı.

Sadr Grubu milletvekilleri meclise kefenle geldi

Mecliste yapılacak ilk oturum öncesi Sadr Grubu milletvekillerinin mecliste kefen giydiği görüldü. İmtidad ve Yeni Nesil Hareketi’nden milletvekilleri ise, meclisin bulunduğu Yeşil Bölge’ye 2019 yılı ekim ayında patlak veren protestolarda ambulansların giremediği yerlere girerek yaralıları çıkaran Tuk-Tuk araçları ile geldi.

Meclisin 30 gün içinde yeni cumhurbaşkanını seçmesi bekleniyor

Irak’ın 329 sandalyeli meclisinin ilk oturumun ardından 30 gün içerisinde yeni cumhurbaşkanını seçmesi gerekiyor. Seçilen yeni cumhurbaşkanı, seçimlerin galibini 30 gün içerisinde yeni hükümetini kurarak güvenoyu alması için görevlendirecek.
Irak’ta makamları paylaşmak konusunda anayasada bir madde olmamasına rağmen 2003 yılından bu yana cumhurbaşkanlığı Kürtler, başbakanlık Şiiler, Meclis Başkanlığı görevi ise Sünnilere veriliyor. Irak’ta geçtiğimiz sene ekim ayında yapılan erken seçimlerde Şii Sadr Grubu 73 sandalye ile birinci, Sünni Takaddüm Koalisyonu 37 sandalye ile ikinci, Şii Hukuk Devleti Koalisyonu 33 sandalye ile üçüncü sırada yer almıştı.
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