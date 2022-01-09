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İstanbul'da babasından şiddet gören kız 4. kattan atladı
İstanbul'da babasından şiddet gören kız 4. kattan atladı
Sultangazi'de babasından şiddet gören 15 yaşındaki kız çocuğu, 4. kattaki evlerinin balkonundan atladı. Ağır yaralanan kız hastaneye kaldırılırken, babası... 09.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-09T15:50+0300
2022-01-09T15:55+0300
türkiye
istanbul
kadına şiddet
şiddet
baba
çocuğa şiddet
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İstanbul Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde iddiaya göre, Ayşegül Ş. ile babası H.Ş. arasında gece saat 01.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Baba H.Ş., darp ettiği kızı Ayşegül Ş.'nin boğazını sıkmaya başladı. Bunun üzerine Ayşegül Ş., 4. kattaki evlerinin balkonundan atladı. Atlayan kız park halindeki bir otomobilin üzerine ve ardından asfalt zemine düştü. Çocuğun annesi ve yakınları sinir krizi geçirirken, caddede bulunan vatandaşlar yardımına koştu. Ağır yaralanan kız, çevredeki vatandaşlar tarafından Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan kontrollerde belinde kırıklar olduğu belirlenen kız, Sarıyer'deki başka bir hastaneye sevk edildi. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan baba H.Ş. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Tutuklanan baba cezaevine gönderildi.
https://tr.sputniknews.com/20220106/is-arkadasini-takip-edip-evinin-girisinde-taciz-etti-1052458836.html
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istanbul, kadına şiddet, şiddet, baba, çocuğa şiddet

İstanbul'da babasından şiddet gören kız 4. kattan atladı

15:50 09.01.2022 (güncellendi: 15:55 09.01.2022)
© İHA / HASAN TİKİstanbul'da babasından şiddet gören kız 4'üncü kattan atladı
İstanbul'da babasından şiddet gören kız 4'üncü kattan atladı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2022
© İHA / HASAN TİK
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Sultangazi'de babasından şiddet gören 15 yaşındaki kız çocuğu, 4. kattaki evlerinin balkonundan atladı. Ağır yaralanan kız hastaneye kaldırılırken, babası tutuklandı.
İstanbul Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde iddiaya göre, Ayşegül Ş. ile babası H.Ş. arasında gece saat 01.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Baba H.Ş., darp ettiği kızı Ayşegül Ş.'nin boğazını sıkmaya başladı. Bunun üzerine Ayşegül Ş., 4. kattaki evlerinin balkonundan atladı.
Atlayan kız park halindeki bir otomobilin üzerine ve ardından asfalt zemine düştü. Çocuğun annesi ve yakınları sinir krizi geçirirken, caddede bulunan vatandaşlar yardımına koştu.
Ağır yaralanan kız, çevredeki vatandaşlar tarafından Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yapılan kontrollerde belinde kırıklar olduğu belirlenen kız, Sarıyer'deki başka bir hastaneye sevk edildi. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan baba H.Ş. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Tutuklanan baba cezaevine gönderildi.
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