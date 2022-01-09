https://tr.sputniknews.com/20220109/istanbulda-babasindan-siddet-goren-kiz-4uncu-kattan-atladi-1052551785.html

İstanbul'da babasından şiddet gören kız 4. kattan atladı

İstanbul'da babasından şiddet gören kız 4. kattan atladı

Sultangazi'de babasından şiddet gören 15 yaşındaki kız çocuğu, 4. kattaki evlerinin balkonundan atladı. Ağır yaralanan kız hastaneye kaldırılırken, babası... 09.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-09T15:50+0300

2022-01-09T15:50+0300

2022-01-09T15:55+0300

türkiye

istanbul

kadına şiddet

şiddet

baba

çocuğa şiddet

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İstanbul Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde iddiaya göre, Ayşegül Ş. ile babası H.Ş. arasında gece saat 01.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Baba H.Ş., darp ettiği kızı Ayşegül Ş.'nin boğazını sıkmaya başladı. Bunun üzerine Ayşegül Ş., 4. kattaki evlerinin balkonundan atladı. Atlayan kız park halindeki bir otomobilin üzerine ve ardından asfalt zemine düştü. Çocuğun annesi ve yakınları sinir krizi geçirirken, caddede bulunan vatandaşlar yardımına koştu. Ağır yaralanan kız, çevredeki vatandaşlar tarafından Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan kontrollerde belinde kırıklar olduğu belirlenen kız, Sarıyer'deki başka bir hastaneye sevk edildi. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan baba H.Ş. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Tutuklanan baba cezaevine gönderildi.

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istanbul, kadına şiddet, şiddet, baba, çocuğa şiddet