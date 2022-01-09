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İsveç Başbakanının evinde yasa dışı göçmen kadının çalıştığı ortaya çıktı
İsveç Başbakanının evinde yasa dışı göçmen kadının çalıştığı ortaya çıktı
İsveç Başbakanı Magdalena Andersson'un evinde oturum izni bulunmayan ve yasa dışı çalışan 25 yaşındaki bir kadının yakalandığı ortaya çıktı. 09.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-09T22:14+0300
2022-01-09T22:14+0300
dünya
isveç
göçmen
magdalena andersson
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Temizlik şirketinin güvenlik zilinin yanlış alarm vermesiyle 21 Aralık 2021'de Başbakan Andersson'un Stockholm'ün Nacka bölgesinde evine baskın yapan polisler, 25 yaşında oturma ve çalışma izni bulunmayan yasa dışı çalışan bir temizlikçi kadınla karşılaştı.Expressen gazetesinin haberine göre, kadın İsveç'e ilticasının Mart 2020'de reddedilmesiyle ülkede kaçak olarak yaşamaya başladı. Eylül 2020'de bir mağazada hırsızlık suçundan hüküm giyen kadının o tarihten beri de polis tarafından arandığı aktarıldı.Olay sonrası hizmet aldığı temizlik firmasına çok sert tepki gösteren Başbakan Andersson, aldatıldığını belirterek, söz konusu firma ile tüm ilişkilerini kestiğini duyurdu.Andersson, "Hizmet alırken de her şeyin doğru düzgün olmasına elimden geldiği kadar dikkat ediyorum. Buna rağmen düzgün hizmet almak isterken sahtekar firmalar tarafından kandırılmak, hilelerle mücadele için daha sıkı kanunlar çıkarmamızı gerektirecek" dedi.Muhalefet tepkiliOlayı "Temiz kapı skandalı" olarak değerlendiren muhalefetteki Ilımlı Muhafazakar Parti (Moderat) Grup Başkan Vekili Tobias Billström, Başbakan'ın düştüğü durumun kaygı verici olduğunu kaydetti.Devleti yöneten politikacıların evlerinde yasa dışı kişilerin çalışmasını endişe verici bulduğunu vurgulayan Billström, onlar aracılığıyla dış güçlerin ülkeye şantaj yapabileceğini söyledi.Güvenlikçi uzman SEPO'yu suçladıEski İsveç Ticareti Güvenlik Müdürü Dick Malmlund, olayın skandal olduğunu, baş sorumlusunun da İsveç İstihbarat ve Güvenlik Teşkilatı (SEPO) olduğunu söyledi.Ülkenin en fazla korunan kişilerinden olan Başbakan Andersson'un evine alınacak hizmetlilerin SEPO tarafından güvenlik soruşturmasından geçirilmesi gerektiğini belirten Malmlund, olayda SEPO'nun ağır kusurlu olduğunu ifade etti.
https://tr.sputniknews.com/20211124/isvecin-ilk-kadin-basbakani-andersson-goreve-geldikten-saatler-sonra-istifa-etti-1051118034.html
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isveç, göçmen, magdalena andersson

İsveç Başbakanının evinde yasa dışı göçmen kadının çalıştığı ortaya çıktı

22:14 09.01.2022
© REUTERSMagdalena Andersson, İsveç parlamentosu tarafından yeniden başbakan seçildi
Magdalena Andersson, İsveç parlamentosu tarafından yeniden başbakan seçildi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2022
© REUTERS
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İsveç Başbakanı Magdalena Andersson'un evinde oturum izni bulunmayan ve yasa dışı çalışan 25 yaşındaki bir kadının yakalandığı ortaya çıktı.
Temizlik şirketinin güvenlik zilinin yanlış alarm vermesiyle 21 Aralık 2021'de Başbakan Andersson'un Stockholm'ün Nacka bölgesinde evine baskın yapan polisler, 25 yaşında oturma ve çalışma izni bulunmayan yasa dışı çalışan bir temizlikçi kadınla karşılaştı.
Expressen gazetesinin haberine göre, kadın İsveç'e ilticasının Mart 2020'de reddedilmesiyle ülkede kaçak olarak yaşamaya başladı. Eylül 2020'de bir mağazada hırsızlık suçundan hüküm giyen kadının o tarihten beri de polis tarafından arandığı aktarıldı.
Olay sonrası hizmet aldığı temizlik firmasına çok sert tepki gösteren Başbakan Andersson, aldatıldığını belirterek, söz konusu firma ile tüm ilişkilerini kestiğini duyurdu.
Andersson, "Hizmet alırken de her şeyin doğru düzgün olmasına elimden geldiği kadar dikkat ediyorum. Buna rağmen düzgün hizmet almak isterken sahtekar firmalar tarafından kandırılmak, hilelerle mücadele için daha sıkı kanunlar çıkarmamızı gerektirecek" dedi.

Muhalefet tepkili

Olayı "Temiz kapı skandalı" olarak değerlendiren muhalefetteki Ilımlı Muhafazakar Parti (Moderat) Grup Başkan Vekili Tobias Billström, Başbakan'ın düştüğü durumun kaygı verici olduğunu kaydetti.
Devleti yöneten politikacıların evlerinde yasa dışı kişilerin çalışmasını endişe verici bulduğunu vurgulayan Billström, onlar aracılığıyla dış güçlerin ülkeye şantaj yapabileceğini söyledi.

Güvenlikçi uzman SEPO'yu suçladı

Eski İsveç Ticareti Güvenlik Müdürü Dick Malmlund, olayın skandal olduğunu, baş sorumlusunun da İsveç İstihbarat ve Güvenlik Teşkilatı (SEPO) olduğunu söyledi.
Ülkenin en fazla korunan kişilerinden olan Başbakan Andersson'un evine alınacak hizmetlilerin SEPO tarafından güvenlik soruşturmasından geçirilmesi gerektiğini belirten Malmlund, olayda SEPO'nun ağır kusurlu olduğunu ifade etti.
İsveç'te Magdalena Andersson ülkenin ilk kadın başbakanı olarak tarihe geçti - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2021
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İsveç'in ilk kadın başbakanı Andersson, göreve geldikten saatler sonra istifa etti
24 Kasım 2021, 20:13
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