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İtalya Serie A'da statlara ocak ayı sonuna kadar en fazla 5 bin kişi alınacak
İtalya Serie A'da statlara ocak ayı sonuna kadar en fazla 5 bin kişi alınacak
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) düzenleyicisi Serie A Yönetimi'nin, ülkede artan Kovid-19 vakaları sebebiyle statlardaki izleyici kapasitesini ocak... 09.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-09T01:32+0300
2022-01-09T01:33+0300
italya
serie a
spor
stat
seyirci
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İtalyan ANSA ajansının haberine göre, toplantıda Serie A Yönetimi, 16 Ocak'ta oynanacak olan 22. hafta müsabakaları ile 23 Ocak'taki 23. hafta mücadelelerinde statlara en fazla 5 bin seyirci alınmasını kararlaştırdı.Bu süre boyunca ayrıca deplasman tribününe de seyirci alınmayacağı belirtildi.Ligde yarın oynanacak olan 21. hafta müsabakaları ve 12 Ocak'taki İtalya Süper Kupası Finali'nde ise yine stat kapasitelerinin yüzde 50 oranında seyirciyle karşılaşmaların yapılacağı kaydedildi.Bu kararın, Başbakan Mario Draghi’nin dün İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Başkanı Gabriele Gravina’yı arayarak vakalardaki artış sebebiyle yayılmayı önlemek için ligin bir süreliğine durdurulması ya da müsabakaların seyircisiz şekilde yapılmasının değerlendirilmesini istemesinden sonra geldiği ifade edildi.Ülke genelinde ve Serie A takımlarında son haftalarda Kovid-19 vakalarının artması, ligi de etkilemeye başlamıştı.Son olarak ligin 20. haftasında 6 Ocak Perşembe günü yapılması gereken Bologna-Inter, Atalanta-Torino, Salernitana-Venezia ve Fiorentina-Udinese müsabakaları, yerel sağlık makamlarının, takımlardaki Kovid-19 vakalarının çokluğunu gerekçe gösterip maça çıkmalarına izin vermemesi nedeniyle oynanamamıştı.
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italya, serie a, stat, seyirci

İtalya Serie A'da statlara ocak ayı sonuna kadar en fazla 5 bin kişi alınacak

01:32 09.01.2022 (güncellendi: 01:33 09.01.2022)
© REUTERS / Massimo PincaJuventus, Milan
Juventus, Milan - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2022
© REUTERS / Massimo Pinca
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İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) düzenleyicisi Serie A Yönetimi'nin, ülkede artan Kovid-19 vakaları sebebiyle statlardaki izleyici kapasitesini ocak ayı sonuna kadar 5 bin kişiyle sınırlandırdığı bildirildi.
İtalyan ANSA ajansının haberine göre, toplantıda Serie A Yönetimi, 16 Ocak'ta oynanacak olan 22. hafta müsabakaları ile 23 Ocak'taki 23. hafta mücadelelerinde statlara en fazla 5 bin seyirci alınmasını kararlaştırdı.
Bu süre boyunca ayrıca deplasman tribününe de seyirci alınmayacağı belirtildi.
Ligde yarın oynanacak olan 21. hafta müsabakaları ve 12 Ocak'taki İtalya Süper Kupası Finali'nde ise yine stat kapasitelerinin yüzde 50 oranında seyirciyle karşılaşmaların yapılacağı kaydedildi.
Bu kararın, Başbakan Mario Draghi’nin dün İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Başkanı Gabriele Gravina’yı arayarak vakalardaki artış sebebiyle yayılmayı önlemek için ligin bir süreliğine durdurulması ya da müsabakaların seyircisiz şekilde yapılmasının değerlendirilmesini istemesinden sonra geldiği ifade edildi.
Ülke genelinde ve Serie A takımlarında son haftalarda Kovid-19 vakalarının artması, ligi de etkilemeye başlamıştı.
Son olarak ligin 20. haftasında 6 Ocak Perşembe günü yapılması gereken Bologna-Inter, Atalanta-Torino, Salernitana-Venezia ve Fiorentina-Udinese müsabakaları, yerel sağlık makamlarının, takımlardaki Kovid-19 vakalarının çokluğunu gerekçe gösterip maça çıkmalarına izin vermemesi nedeniyle oynanamamıştı.
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