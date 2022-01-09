Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220109/izmirde-bulunmustu-500-yillik-tsantsalarin-dudaklarindaki-iplerin-sirri-cozuldu-1052547436.html
İzmir'de bulunmuştu: 500 yıllık tsantsaların dudaklarındaki iplerin sırrı çözüldü
İzmir'de bulunmuştu: 500 yıllık tsantsaların dudaklarındaki iplerin sırrı çözüldü
Tsantsa olarak adlandırılan 4 kesik insan başının dudaklarındaki iplerin sırrı çözüldü. Tsantsaların dudaklarının, kötü ruhların dışarı çıkmaması için... 09.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-09T13:10+0300
2022-01-09T13:16+0300
kafatası
yaşam
izmir
ip
dudak
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/09/1052547182_0:160:770:593_1920x0_80_0_0_39720fc2902dfb3aa81cab55c7d25dfe.jpg
İzmir'de operasyonla ele geçirilen tsantsaların dudak kısmında bulunan iplerin gizemi çözüldü.Kesik başların düşmanlara ait olmasından ötürü kötülük barındıran ruhlarını hala içlerinde taşıdıkları ve bu kötü ruhların dışarı çıkmaması için tsantsaların dudaklarını iple diktikleri öğrenildi.Tsantsaların yerlilerinin öldürdükleri düşmanlarının başlarını kesip, içini boşaltarak portakal büyüklüğüne getirip boyunlarına asarak kahramanlık gösterisinde bulundukları ve bunun kendilerini koruyacağına, iyi şans getirdiğine inandıkları belirtildi.Biri sahte çıktıEle geçirilen tarihi eserler İzmir Müze Müdürlüğü, yağlı boya tablolar ise İzmir Resim, Heykel Müzesi ve Galerisi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, tsantsalara burada makroskobik inceleme yapıldı. İzmir Müze Müdürlüğü'nün talebi üzerine, Ankara'dan gelen bir arkeoloji profesörü tarafından, tsantsalar üzerinde makroskobik inceleme yapıldı.Ele geçirilen 4 tsantsadan 1'inin sahte olduğu anlaşılırken, diğer 3'ünün orjinal olduğu belirlendi. İlerleyen süreçte, insan başlarının hangi kabileye ait olduğunun belirlenmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın koordinesinde DNA çalışması yapılacağı öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20211220/izmirde-bulunan-jivaro-kabilesine-ait--kucultulmus-kafataslari-incelemede-calismalar-1-yil-surecek-1051932105.html
izmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/09/1052547182_0:15:770:593_1920x0_80_0_0_d75cbf421d38a0fca211ea0bedc0bef4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kafatası, izmir, ip, dudak

İzmir'de bulunmuştu: 500 yıllık tsantsaların dudaklarındaki iplerin sırrı çözüldü

13:10 09.01.2022 (güncellendi: 13:16 09.01.2022)
© DHAİzmir'de bulunan tsantsalar
İzmir'de bulunan tsantsalar - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2022
© DHA
Abone ol
Tsantsa olarak adlandırılan 4 kesik insan başının dudaklarındaki iplerin sırrı çözüldü. Tsantsaların dudaklarının, kötü ruhların dışarı çıkmaması için dikildiği öğrenildi.
İzmir'de operasyonla ele geçirilen tsantsaların dudak kısmında bulunan iplerin gizemi çözüldü.
Kesik başların düşmanlara ait olmasından ötürü kötülük barındıran ruhlarını hala içlerinde taşıdıkları ve bu kötü ruhların dışarı çıkmaması için tsantsaların dudaklarını iple diktikleri öğrenildi.
Tsantsaların yerlilerinin öldürdükleri düşmanlarının başlarını kesip, içini boşaltarak portakal büyüklüğüne getirip boyunlarına asarak kahramanlık gösterisinde bulundukları ve bunun kendilerini koruyacağına, iyi şans getirdiğine inandıkları belirtildi.

Biri sahte çıktı

Ele geçirilen tarihi eserler İzmir Müze Müdürlüğü, yağlı boya tablolar ise İzmir Resim, Heykel Müzesi ve Galerisi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, tsantsalara burada makroskobik inceleme yapıldı. İzmir Müze Müdürlüğü'nün talebi üzerine, Ankara'dan gelen bir arkeoloji profesörü tarafından, tsantsalar üzerinde makroskobik inceleme yapıldı.
Ele geçirilen 4 tsantsadan 1'inin sahte olduğu anlaşılırken, diğer 3'ünün orjinal olduğu belirlendi. İlerleyen süreçte, insan başlarının hangi kabileye ait olduğunun belirlenmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın koordinesinde DNA çalışması yapılacağı öğrenildi.
İzmir'de bulunan Jivaro kabilesine ait küçültülmüş kafatasları inceleniyor - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2021
MULTİMEDYA
İzmir'de bulunan Jivaro kabilesine ait küçültülmüş kafatasları incelemede: Çalışmalar 1 yıl sürecek
20 Aralık 2021, 12:45
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
14:04Lisede Atatürk posterine zarar verilmesine soruşturma
13:56Basın danışmanından açıklama: Nazarbayev, Güvenlik Konseyi Başkanlığı'nı kendisi devretti
13:49Tunceli'de Kovid-19 nedeniyle eylem ve etkinlikler 15 gün yasaklandı
13:38Sürücü kendini araçtan attı, geri geri kayan otomobil markete girdi
13:33Yaslandığı merdiven boşluğuna kafası sıkıştı
13:28Bakan Akar: Cezalandırma operasyonları devam ediyor, 12 terörist etkisiz hale getirildi
13:27'G. Kıbrıs'ta Delta-Omicron bileşimi saptandı' iddiasına 'Deltacron yanlış alarmdan' ibaret itirazı
13:23Çavuşoğlu: Temennimiz bir an önce Kazakistan'ın istikrara, huzura, barışa kavuşmasıdır
13:22Konyaspor'da maça saatler kala 3 koronavirüs vakası tespit edildi
13:13Kovid-19 geçiren Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu hastaneye yatırıldı
13:10İzmir'de bulunmuştu: 500 yıllık tsantsaların dudaklarındaki iplerin sırrı çözüldü
13:10Nijerya'daki saldırılarda ölü sayısı 200'ü aştı
13:09CHP’den emekli zamlarının eşitlenmesi için kanun teklifi
12:46Rusya: Kazakistan’da yaşananları ABD ile konuşmayacağız, bu konu onları ilgilendirmiyor
12:32Kovid-19 salgınıyla hayvan aşılarında yurt dışından tedarik yavaşladı
12:26'40 yıllık ilişkinin' ardından: ABD'li kadın, pembe rengiyle 'evlendi'
12:06Batman'da yakıt alan otomobil alev aldı
11:58İstanbul'da taksici trafikte tartıştığı sürücüye beyzbol sopasıyla saldırdı
11:51Bilim Kurulu üyesi İlhan: Omicron'da kuluçka süresi 3 gün
11:38Telefonu için arama emri çıkarılan Alec Baldwin: Telefonunuza girip neyiniz varsa inceleyemezler