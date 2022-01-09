https://tr.sputniknews.com/20220109/izmirde-bulunmustu-500-yillik-tsantsalarin-dudaklarindaki-iplerin-sirri-cozuldu-1052547436.html

İzmir'de bulunmuştu: 500 yıllık tsantsaların dudaklarındaki iplerin sırrı çözüldü

İzmir'de bulunmuştu: 500 yıllık tsantsaların dudaklarındaki iplerin sırrı çözüldü

Tsantsa olarak adlandırılan 4 kesik insan başının dudaklarındaki iplerin sırrı çözüldü. Tsantsaların dudaklarının, kötü ruhların dışarı çıkmaması için... 09.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-09T13:10+0300

2022-01-09T13:10+0300

2022-01-09T13:16+0300

kafatası

yaşam

izmir

ip

dudak

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İzmir'de operasyonla ele geçirilen tsantsaların dudak kısmında bulunan iplerin gizemi çözüldü.Kesik başların düşmanlara ait olmasından ötürü kötülük barındıran ruhlarını hala içlerinde taşıdıkları ve bu kötü ruhların dışarı çıkmaması için tsantsaların dudaklarını iple diktikleri öğrenildi.Tsantsaların yerlilerinin öldürdükleri düşmanlarının başlarını kesip, içini boşaltarak portakal büyüklüğüne getirip boyunlarına asarak kahramanlık gösterisinde bulundukları ve bunun kendilerini koruyacağına, iyi şans getirdiğine inandıkları belirtildi.Biri sahte çıktıEle geçirilen tarihi eserler İzmir Müze Müdürlüğü, yağlı boya tablolar ise İzmir Resim, Heykel Müzesi ve Galerisi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, tsantsalara burada makroskobik inceleme yapıldı. İzmir Müze Müdürlüğü'nün talebi üzerine, Ankara'dan gelen bir arkeoloji profesörü tarafından, tsantsalar üzerinde makroskobik inceleme yapıldı.Ele geçirilen 4 tsantsadan 1'inin sahte olduğu anlaşılırken, diğer 3'ünün orjinal olduğu belirlendi. İlerleyen süreçte, insan başlarının hangi kabileye ait olduğunun belirlenmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın koordinesinde DNA çalışması yapılacağı öğrenildi.

https://tr.sputniknews.com/20211220/izmirde-bulunan-jivaro-kabilesine-ait--kucultulmus-kafataslari-incelemede-calismalar-1-yil-surecek-1051932105.html

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kafatası, izmir, ip, dudak