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Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2022
Kazakistan’da hükümet karşıtı protestolar
Kazakistan'da doğalgaz zammının ardından başlayan protesto gösterileri, kısa sürede şiddet ve yağma eylemlerine dönüştü. Kazakistan yönetimi, eylemleri 'terör faaliyeti' olarak nitelendirirken, Kolektif Güvenlik Anlaşma Örgütü (KGAÖ) de ülkeye barış gücü konuşlandırma kararı aldı.
https://tr.sputniknews.com/20220109/kazakistanin-atirau-bolgesinde-durum-istikrara-kavustu-tarazdaki-durum-istikrara-kavusuyor-1052559736.html
Kazakistan'ın Atırau bölgesinde durum kontrol altına alındı, Taraz’daki durum istikrara kavuşuyor
Kazakistan'ın Atırau bölgesinde durum kontrol altına alındı, Taraz’daki durum istikrara kavuşuyor
Atırau yerel yönetimi, bölgedeki durumun istikrara kavuştuğunu, terörle mücadele operasyonu kapsamında 197 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. 09.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-09T23:41+0300
2022-01-09T23:44+0300
kazakistan’da hükümet karşıtı protestolar
kazakistan
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Bölge idaresinden yapılan açıklamada, “Bölgedeki durum, yetkili makamlar tarafından tamamen kontrol altına alındı. Terörle mücadele operasyonunun başından bu yana Atırau’da 197 kişi gözaltına alındı” ifadelerine yer verildi.Bölgedeki sağlık kuruluşları, kreşler ve marketler olağan düzende çalışmaya devam ediyor, Atırau kentinde daha önce göstericilerin toplandığı meydan ise boş.Daha önde bölgedeki kargaşa sırasında bir kişinin hayatını kaybettiği, 36’sı polis en az 49 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.‘Taraz’daki durum istikrara kavuşuyor, yeniden yapım çalışmaları başladı’Ülkenin güneyindeki Taraz’da da durumun istikrara kavuşmaya başladığı, bölgede yeterli miktarda gıda olduğunu, yeniden yapım çalışmalarının başladığı aktarıldı.Habar 24 televizyonunun haberinde, “Taraz'da durum istikrara kavuşuyor. Yerel yönetimin aktardığı üzere bölgede yeterli miktarda gıda mevcut, marketler çalışıyor, kamu hizmet servisleri de olağan düzende çalışıyor. Kentte yıkılan tesislerde yeniden yapım çalışmaları başladı” denildi.Bankalardaki döviz büroları geçici olarak kapatılıyorKazakistan Ulusal Bankası’ndan yapılan açıklamada ise bankalar bünyesinde çalışan döviz bürolarının güvenlik gerekçesi ile geçici olarak kapatıldığı duyuruldu.Açıklamada, “İkinci kademe bankaların ve yetkili kuruluşların döviz bürolarının faaliyetleri, mekanların, çalışanlarının ve müşterilerinin güvenliği ve muhafazası bakımından geçici olarak durduruldu” ifadeleri yer aldı.Kazakistan Devlet Başkanı ülkedeki durumu kontrol altında tutuyorBir diğer açıklama ise Kazakistan Devlet Başkanı Sözcüsü Berik Uali’den geldi.Uali, Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev’in ülkedeki durumu tamamen kontrol altında tuttuğunu ve aralıksız olarak çalıştığını duyurdu.Sözcü, “Başkan aralıksız olarak çalışıyor, ülkedeki durumu tamamen kontrol altında tuttuğu söylenebilir. Zaten bunu siz de biliyorsunuz. Durum kritik bir dönemece ulaştığında Başkan, ülkedeki durumu istikrara kavuşturmak için vakitlice cesur kararlar aldı, canlı yayınlara çıkarak Kazakistan halkına seslendi” ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220109/rus-disisleri-bin-422-kisi-almatidan-rusyaya-dogru-yola-cikti-1052557896.html
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Kazakistan'ın Atırau bölgesinde durum kontrol altına alındı, Taraz’daki durum istikrara kavuşuyor

23:41 09.01.2022 (güncellendi: 23:44 09.01.2022)
© REUTERS / PAVEL MIKHEYEVKazakistan
Kazakistan - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2022
© REUTERS / PAVEL MIKHEYEV
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Atırau yerel yönetimi, bölgedeki durumun istikrara kavuştuğunu, terörle mücadele operasyonu kapsamında 197 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
Bölge idaresinden yapılan açıklamada, “Bölgedeki durum, yetkili makamlar tarafından tamamen kontrol altına alındı. Terörle mücadele operasyonunun başından bu yana Atırau’da 197 kişi gözaltına alındı” ifadelerine yer verildi.
Bölgedeki sağlık kuruluşları, kreşler ve marketler olağan düzende çalışmaya devam ediyor, Atırau kentinde daha önce göstericilerin toplandığı meydan ise boş.
Daha önde bölgedeki kargaşa sırasında bir kişinin hayatını kaybettiği, 36’sı polis en az 49 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

‘Taraz’daki durum istikrara kavuşuyor, yeniden yapım çalışmaları başladı’

Ülkenin güneyindeki Taraz’da da durumun istikrara kavuşmaya başladığı, bölgede yeterli miktarda gıda olduğunu, yeniden yapım çalışmalarının başladığı aktarıldı.
Habar 24 televizyonunun haberinde, “Taraz'da durum istikrara kavuşuyor. Yerel yönetimin aktardığı üzere bölgede yeterli miktarda gıda mevcut, marketler çalışıyor, kamu hizmet servisleri de olağan düzende çalışıyor. Kentte yıkılan tesislerde yeniden yapım çalışmaları başladı” denildi.

Bankalardaki döviz büroları geçici olarak kapatılıyor

Kazakistan Ulusal Bankası’ndan yapılan açıklamada ise bankalar bünyesinde çalışan döviz bürolarının güvenlik gerekçesi ile geçici olarak kapatıldığı duyuruldu.
Açıklamada, “İkinci kademe bankaların ve yetkili kuruluşların döviz bürolarının faaliyetleri, mekanların, çalışanlarının ve müşterilerinin güvenliği ve muhafazası bakımından geçici olarak durduruldu” ifadeleri yer aldı.
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Kazakistan Devlet Başkanı ülkedeki durumu kontrol altında tutuyor

Bir diğer açıklama ise Kazakistan Devlet Başkanı Sözcüsü Berik Uali’den geldi.
Uali, Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev’in ülkedeki durumu tamamen kontrol altında tuttuğunu ve aralıksız olarak çalıştığını duyurdu.
Sözcü, “Başkan aralıksız olarak çalışıyor, ülkedeki durumu tamamen kontrol altında tuttuğu söylenebilir. Zaten bunu siz de biliyorsunuz. Durum kritik bir dönemece ulaştığında Başkan, ülkedeki durumu istikrara kavuşturmak için vakitlice cesur kararlar aldı, canlı yayınlara çıkarak Kazakistan halkına seslendi” ifadelerini kullandı.
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