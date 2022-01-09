https://tr.sputniknews.com/20220109/kilicdaroglundan-erdogana-bu-kadar-kisiyi-araya-sokmana-gerek-yok-cekinme-ara-1052550129.html

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Bu kadar kişiyi araya sokmana gerek yok, çekinme ara

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Bu kadar kişiyi araya sokmana gerek yok, çekinme ara

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun katıldığı programa Meclis Başkanı Şentop ile Bakan Karaismailoğlu telefonla bağlandı. Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a seslenerek, "Bu kadar... 09.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-09T14:40+0300

2022-01-09T14:40+0300

2022-01-09T14:53+0300

kemal kılıçdaroğlu

politika

recep tayyip erdoğan

fatih altaylı

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk TV canlı yayınında Fatih Altaylı'nın konuğu olduğu programdan video paylaştı.Twitter hesabından mesaj yayınlayan Kılıçdaroğlu, katıldığı programa Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun telefonla bağlanmasına ilişkin olarak, "Biliyorsunuz dün Teke Tek’teydim, arayan arayana… Aratanı da biliyoruz. Bu kadar kişiyi araya sokmana gerek yok Erdoğan, çekinme ara" ifadesini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220105/kilicdaroglu-erdoganin-enflasyonun-kopugunu-almasi-icin-zamlari-da-geri-almasi-lazim-1052428370.html

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kemal kılıçdaroğlu, recep tayyip erdoğan, fatih altaylı