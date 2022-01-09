Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Bu kadar kişiyi araya sokmana gerek yok, çekinme ara

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk TV canlı yayınında Fatih Altaylı'nın konuğu olduğu programdan video paylaştı.Twitter hesabından mesaj yayınlayan Kılıçdaroğlu, katıldığı programa Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun telefonla bağlanmasına ilişkin olarak, "Biliyorsunuz dün Teke Tek’teydim, arayan arayana… Aratanı da biliyoruz. Bu kadar kişiyi araya sokmana gerek yok Erdoğan, çekinme ara" ifadesini kullandı.
CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun katıldığı programa Meclis Başkanı Şentop ile Bakan Karaismailoğlu telefonla bağlandı. Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a seslenerek, "Bu kadar kişiyi araya sokmana gerek yok" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk TV canlı yayınında Fatih Altaylı'nın konuğu olduğu programdan video paylaştı.
Twitter hesabından mesaj yayınlayan Kılıçdaroğlu, katıldığı programa Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun telefonla bağlanmasına ilişkin olarak, "Biliyorsunuz dün Teke Tek’teydim, arayan arayana… Aratanı da biliyoruz. Bu kadar kişiyi araya sokmana gerek yok Erdoğan, çekinme ara" ifadesini kullandı.
Biliyorsunuz dün Teke Tek’teydim, arayan arayana… Aratanı da biliyoruz. Bu kadar kişiyi araya sokmana gerek yok Erdoğan, çekinme ara😀 pic.twitter.com/Ah60a4SpIO