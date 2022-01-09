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Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Bu kadar kişiyi araya sokmana gerek yok, çekinme ara
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Bu kadar kişiyi araya sokmana gerek yok, çekinme ara
CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun katıldığı programa Meclis Başkanı Şentop ile Bakan Karaismailoğlu telefonla bağlandı. Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a seslenerek, "Bu kadar... 09.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-09T14:40+0300
2022-01-09T14:53+0300
kemal kılıçdaroğlu
politika
recep tayyip erdoğan
fatih altaylı
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk TV canlı yayınında Fatih Altaylı'nın konuğu olduğu programdan video paylaştı.Twitter hesabından mesaj yayınlayan Kılıçdaroğlu, katıldığı programa Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun telefonla bağlanmasına ilişkin olarak, "Biliyorsunuz dün Teke Tek’teydim, arayan arayana… Aratanı da biliyoruz. Bu kadar kişiyi araya sokmana gerek yok Erdoğan, çekinme ara" ifadesini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220105/kilicdaroglu-erdoganin-enflasyonun-kopugunu-almasi-icin-zamlari-da-geri-almasi-lazim-1052428370.html
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kemal kılıçdaroğlu, recep tayyip erdoğan, fatih altaylı

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Bu kadar kişiyi araya sokmana gerek yok, çekinme ara

14:40 09.01.2022 (güncellendi: 14:53 09.01.2022)
© AATBMM Genel Kurulu’nda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerine başlandı. Görüşmelere katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, konuşma yaptı.
TBMM Genel Kurulu’nda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerine başlandı. Görüşmelere katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2022
© AA
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CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun katıldığı programa Meclis Başkanı Şentop ile Bakan Karaismailoğlu telefonla bağlandı. Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a seslenerek, "Bu kadar kişiyi araya sokmana gerek yok" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk TV canlı yayınında Fatih Altaylı'nın konuğu olduğu programdan video paylaştı.
Twitter hesabından mesaj yayınlayan Kılıçdaroğlu, katıldığı programa Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun telefonla bağlanmasına ilişkin olarak, "Biliyorsunuz dün Teke Tek’teydim, arayan arayana… Aratanı da biliyoruz. Bu kadar kişiyi araya sokmana gerek yok Erdoğan, çekinme ara" ifadesini kullandı.
Kılıçdaroğlu: Erdoğan'ın enflasyonun köpüğünü alması için zamları da geri alması lazım - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2022
POLİTİKA
Kılıçdaroğlu: Erdoğan'ın enflasyonun köpüğünü alması için zamları da geri alması lazım
5 Ocak, 13:45
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