https://tr.sputniknews.com/20220109/kirklarelinde-balkan-gelenegi-koleda-kutlandi--1052541509.html

Kırklareli'nde 1000 yıllık gelenek 'Koleda' kutlandı

Kırklareli'nde 1000 yıllık gelenek 'Koleda' kutlandı

Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra beldesinde bin yıllık Balkan geleneği olan 'Koleda', kutlandı. Yüzlerini boyayarak çarşaf ve giydikleri... 09.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-09T03:43+0300

2022-01-09T03:43+0300

2022-01-09T03:49+0300

kırklareli

gelenek

balkan

yaşam

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Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde Balkan geleneği olan 'Koleda' etkinliği düzenlendi.Büyükmandıra Belediyesi ve Atatürk İlkokulu ile Cumhuriyet Ortaokulu okul aile birliklerince organize edilen etkinliğe katılmak için pek çok kişi beldeye geldi. Belediye binası önünde toplananlar yüzlerini boyayıp, çarşaflara sarınarak birbirlerini korkuttu. Anadolu Ajansı'nın haberine göre belediye hoparlörlerinden korkuyu çağrıştıran sesleri çalındı. Grup, daha sonra yürüyüş yaparak korkutucu sesler çıkardı. Bazı kişiler evlere ve işletmelere giderek vatandaşları korkuttu.Kültür Park'a kadar yürüyen katılımcılar burada yakılan ateşlerin etrafında toplandı. Daha sonra belde sakinlerinin yaptığı kabak tatlısı, tepsilerde konuklara ikram edildi. İkramların ardından müzik eşliğinde eğlenildi.Büyükmandıra Belediye Başkanı Ersan Çölgeçen, gazetecilere yaptığı açıklamada, 1000 yıllık geleneklerine sahip çıkmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Etkinliğe katılanlara teşekkür eden Çölgeçen, katılımcıların vatandaşları korkutarak eğlendiklerini kaydetti.Etkinliğe İstanbul'dan 5 aylık bebeği ile katılan Şebnem Toklu ise bu gece herkesi korkuttuklarını anlatarak "Bebeğimiz de 5 aylık. Onunla birlikte bu geleneği uzun yıllarca sürdürmek istiyoruz. Bebeğimizi de çocukları da yaşlıları da korkuttuk" dedi.

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kırklareli, gelenek, balkan