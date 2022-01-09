https://tr.sputniknews.com/20220109/kovid-19-geciren-saadet-partisi-genel-baskani-karamollaoglu-hastaneye-yatirildi-1052547557.html

Kovid-19 geçiren Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu hastaneye yatırıldı

Kovid-19 geçiren Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu hastaneye yatırıldı

Kovid-19 geçiren Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun, tedbir ve tedavi amacıyla hastaneye yatırıldığı bildirildi. 09.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-09T13:13+0300

2022-01-09T13:13+0300

2022-01-09T13:18+0300

koronavirüs

saadet partisi

temel karamollaoğlu

korona

koronavirüs

koronavirüs aşısı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/09/1042812573_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_e1e1f8c9f9499a99deecc2639e17bcb6.jpg

Temel Karamollaoğlu'nun, tedbir ve tedavi amacıyla hastaneye yatırıldı.Partiden yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Temel Karamollaoğlu'nun bugün kontrol amaçlı gittiği Ankara Şehir Hastanesine, doktorlarının tavsiyesi üzerine tedbir ve tedavi amacıyla yatışı gerçekleştirilmiştir. Tedavisine bir süre burada devam edilecek olan Genel Başkanımızın sağlık durumu iyidir" bilgisi paylaşıldı.Karamollaoğlu'nun Kovid-19 testi, 4 Ocak'ta pozitif çıkmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220104/saadet-partisi-lideri-karamollaoglunun-kovid-19-testi-pozitif-cikti-1052405305.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

saadet partisi, temel karamollaoğlu, korona, koronavirüs, koronavirüs aşısı