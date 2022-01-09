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Kovid-19 geçiren Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu hastaneye yatırıldı
Kovid-19 geçiren Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu hastaneye yatırıldı
Kovid-19 geçiren Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun, tedbir ve tedavi amacıyla hastaneye yatırıldığı bildirildi. 09.01.2022, Sputnik Türkiye
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koronavirüs
saadet partisi
temel karamollaoğlu
korona
koronavirüs
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Temel Karamollaoğlu'nun, tedbir ve tedavi amacıyla hastaneye yatırıldı.Partiden yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Temel Karamollaoğlu'nun bugün kontrol amaçlı gittiği Ankara Şehir Hastanesine, doktorlarının tavsiyesi üzerine tedbir ve tedavi amacıyla yatışı gerçekleştirilmiştir. Tedavisine bir süre burada devam edilecek olan Genel Başkanımızın sağlık durumu iyidir" bilgisi paylaşıldı.Karamollaoğlu'nun Kovid-19 testi, 4 Ocak'ta pozitif çıkmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220104/saadet-partisi-lideri-karamollaoglunun-kovid-19-testi-pozitif-cikti-1052405305.html
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saadet partisi, temel karamollaoğlu, korona, koronavirüs, koronavirüs aşısı

Kovid-19 geçiren Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu hastaneye yatırıldı

13:13 09.01.2022 (güncellendi: 13:18 09.01.2022)
© AATemel Karamollaoğlu
Temel Karamollaoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2022
© AA
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Kovid-19 geçiren Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun, tedbir ve tedavi amacıyla hastaneye yatırıldığı bildirildi.
Temel Karamollaoğlu'nun, tedbir ve tedavi amacıyla hastaneye yatırıldı.
Partiden yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Temel Karamollaoğlu'nun bugün kontrol amaçlı gittiği Ankara Şehir Hastanesine, doktorlarının tavsiyesi üzerine tedbir ve tedavi amacıyla yatışı gerçekleştirilmiştir. Tedavisine bir süre burada devam edilecek olan Genel Başkanımızın sağlık durumu iyidir" bilgisi paylaşıldı.
Karamollaoğlu'nun Kovid-19 testi, 4 Ocak'ta pozitif çıkmıştı.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemi değerlendirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2022
KORONAVİRÜS
Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı
4 Ocak, 22:23
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