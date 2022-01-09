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https://tr.sputniknews.com/20220109/kucagina-cocugunu-alip-esine-12-el-ates-eden-koca-tutuklandi-1052551938.html
Kucağına çocuğunu alıp eşine 12 el ateş eden koca tutuklandı
Kucağına çocuğunu alıp eşine 12 el ateş eden koca tutuklandı
Kağıthane’de taksi şoförlüğü yapan bir kişi, tartıştığı eşine kucağında çocuğuyla 12 el ateş ederek kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan genç kadın kapıyı kırarak... 09.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-09T15:56+0300
2022-01-09T15:56+0300
istanbul
kadına şiddet
kağıthane
çocuk
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İstanbul Kağıthane'de 1 ay önce akşam saatlerine meydana gelen olayda 4 çocuk annesi Büşra Y. ve taksi şoförlüğü yapan eşi Emre Y. arasında kıskançlık ve şiddetli geçimsizlik nedeniyle kavga çıktı. Bu süreçte devam eden kavgalar sonucunda 26 yaşındaki Büşra Y. birkaç kez evi terk etti. Ancak tekrar evine dönen genç kadın ile 31 yaşındaki eşi arasında tartışma ve kavgalar devam etti. Bu nedenle Emre Y. evi terk ederek başka yerde yaşamaya başladı. Boşanma sürecine giren çiftin arasında şiddetlenen kavgalar sonrasında olay günü Büşra Y.’yi arayan eşi Emre Y. çocuklara yemek götürmek için eve gelmek istediğini söyledi. Büşra Y.’nin kabul etmesi üzerine eve gelen Emre Y. yemeği bıraktıktan sonra çocuklardan evden çıkmalarını istedi. O esnada çıkan tartışmada 4 yaşındaki oğlu Y.A.Y.’yi kucağına alan Emre Y. koltukta oturan Büşra Y.’ye tabancayla 12 el ateş ederek kurşun yağdırdı. Bacak ve kollarına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan genç kadın bilincini kaybetti. Olayın ardından saldırgan Emre Y., çocukları Y.A.Y., K.S.Y. ve U.Ö.’yü alarak geldiği aracıyla olay yerinden ayrıldı. Çocukları önce annesi Nilifer Y.’ye bırakan Emre Y. ardından taksisiyle kaçmaya başladı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem aldıktan sonra Büşra Y.’nin komşularıyla birlikte evin kapısını kırarak içeriye girdi. Ağır yaralı olan genç kadın sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından bilinci kapalı şekilde ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hemen ameliyata alınan genç kadının vücudundan 9 adet kurşun çekirdeği çıkartıldı. Hastanede bir süre kalan Büşra Y. tedavisinin ardından taburcu edildi. Öte yandan olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, çevrede bulunan vatandaşların ifadelerine başvurdu. Yapılan çalışmalar sonucunda polis ekipleri, Emre Y.’nin taksiyle Beylikdüzü’ne doğru gittiğini tespit etti. Gözaltına alınarak emniyete götürülen Emre Y.‘nin çeşitli suçlardan 7 adet kaydı olduğu öğrenildi. Adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Emre Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Metris Cezaevi'ne gönderildi. 'Gözünü kırpmadan gözlerimin içine baka baka yaptı; hiçbir tereddüt, korku hissetmeden ateş etti'Büşra Y. eşiyle ilgili şunları anlattı: “Beni vurmadan önce zaten ayrılma yoluna girmiştik. Bizi bu sürece iten sebepler de alkol içip, vurup kırmasıydı. Beni çok fazla darp ediyordu. Daha önce de bıçaklama olayları olmuştu ve ben şikayetçi olmuştum. Uzaklaştırma gibi cezalar alsa da bir şekilde barışma, uzlaşma yoluna girmiştik ama bunlar hiçbir zaman son bulmadı. En son 1 ay önce ayrılmak istediğimi söyledim, o da gitti. Aslında anlaşmıştık, arada bir gelip çocuklarına yemek getiriyordu. O gece de eve yemek getirme bahanesi ile geldi. Kapıdan girdikten sonra benimle bir 5 dakika konuşmak istediğini söyledi. Ben de konuşmak istemediğimi, buradan gitmesi gerektiğini söylediğimde 3 çocuğumun gözünün önünde silahını çıkarıp ateş etmeye başladı. Tek hatırladığım şey çocuklarımın çok fazla korktuğu, bağırdığıydı. 4 yaşındaki oğlumu kucağına alıp o kucağındayken bana ateş etti. Ben bacağıma 3 tane kurşun girdiğini gördükten sonra çığlık atabildim, daha sonra zaten kendimden geçip bayılmışım. Gözümü açtığımda ambulansın taşıma torbalarının üstündeydim, daha sonra zaten hastaneye götürdüler. Hastanede birçok daldan doktorlar tedavim ile uğraştılar. Toplam 12 kurşun attı ama isabet eden, bacakta ve kolda olmak üzere giren çıkan 9 tane var. Bu olayın gerçekleştiği anda da zaten gözünü kırpmadan gözlerimin içine baka baka yaptı. Hiçbir tereddüt, korku hissetmeden ateş etti.” 'Tek isteğim cezaevinden çıkmaması'Hastane sürecinin zorlu geçtiğini anlatan Büşra Y. şöyle devam etti: "Ailem yok, çocuklarım evde yalnızdı. Ben de sadece onlara bir an önce kavuşmak için tedaviyi reddedip evime geldim. Şu anda sadece lavaboya gidebilecek durumdayım, mağduriyetim çok fazla. Tek istediğim onun içeriden çıkamamasıdır. Çünkü daha önce de böyle eylemleri olduğu için çıktığında devam edeceğini biliyorum. Alkol bağımlısı bir insan, sağlıklı düşünemeyip çocuklarımın önünde daha fazlasını yapabileceğini biliyorum. Dışarı çıkmasından korkuyorum. Ben o an ölebilirdim ama kendimi düşünemedim, düşünebildiğim tek şey çocuklarımdı.'Mektup gönderiyor, bir kez aradı, dalga geçer gibi şeyler söylüyor'İçeriden mektup gönderiyor. Arama hakkı olduğunda bir kez beni aradı. Aradığında sanki kendisi bunları yapmamış gibi bana çalışıp çalışmadığımı soruyor, ki ben zaten tam olarak ayağa kalkamıyorum şu an. O ise benle dalga geçer gibi 'Ne yaptın işe başladın mı?' gibi şeyler söylüyor. Ben çocuklarımı okula bile götüremiyorum, çocuklarım geri kaldı. Ama o yaşananlardan hiç pişman değil, hala rahat rahat konuşabiliyor. Bir arkadaşım vasıtasıyla öğrendim, ailesi avukat tutmuş. Onu içeriden çıkarmak için özel avukat tutmuşlar. Bir insan canını hiçe sayarak, kendimi geçiyorum çocuklarına yaşattıklarını hiçe sayarak bu adamı içeriden çıkarmaya çalışıyorlar."
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https://tr.sputniknews.com/20220103/bosanma-asamasindaki-esinden-siddet-goren-kadin-sosyal-medyadan-yardim-istedi-1052353616.html
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istanbul, kadına şiddet, kağıthane, çocuk

Kucağına çocuğunu alıp eşine 12 el ateş eden koca tutuklandı

15:56 09.01.2022
© Sputnik / Sertaç KayarŞiddetle Mücadele Ağı, kadın cinayetleri, eylem, protesto
Şiddetle Mücadele Ağı, kadın cinayetleri, eylem, protesto - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2022
© Sputnik / Sertaç Kayar
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Kağıthane’de taksi şoförlüğü yapan bir kişi, tartıştığı eşine kucağında çocuğuyla 12 el ateş ederek kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan genç kadın kapıyı kırarak içeriye giren komşuları ve polis ekipleri tarafından kurtarıldı. 3 çocuğunu da alarak taksisiyle kaçan ama yakalanan koca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul Kağıthane'de 1 ay önce akşam saatlerine meydana gelen olayda 4 çocuk annesi Büşra Y. ve taksi şoförlüğü yapan eşi Emre Y. arasında kıskançlık ve şiddetli geçimsizlik nedeniyle kavga çıktı.
Bu süreçte devam eden kavgalar sonucunda 26 yaşındaki Büşra Y. birkaç kez evi terk etti. Ancak tekrar evine dönen genç kadın ile 31 yaşındaki eşi arasında tartışma ve kavgalar devam etti. Bu nedenle Emre Y. evi terk ederek başka yerde yaşamaya başladı.
Boşanma sürecine giren çiftin arasında şiddetlenen kavgalar sonrasında olay günü Büşra Y.’yi arayan eşi Emre Y. çocuklara yemek götürmek için eve gelmek istediğini söyledi. Büşra Y.’nin kabul etmesi üzerine eve gelen Emre Y. yemeği bıraktıktan sonra çocuklardan evden çıkmalarını istedi. O esnada çıkan tartışmada 4 yaşındaki oğlu Y.A.Y.’yi kucağına alan Emre Y. koltukta oturan Büşra Y.’ye tabancayla 12 el ateş ederek kurşun yağdırdı. Bacak ve kollarına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan genç kadın bilincini kaybetti.
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Olayın ardından saldırgan Emre Y., çocukları Y.A.Y., K.S.Y. ve U.Ö.’yü alarak geldiği aracıyla olay yerinden ayrıldı. Çocukları önce annesi Nilifer Y.’ye bırakan Emre Y. ardından taksisiyle kaçmaya başladı.
Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem aldıktan sonra Büşra Y.’nin komşularıyla birlikte evin kapısını kırarak içeriye girdi. Ağır yaralı olan genç kadın sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından bilinci kapalı şekilde ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hemen ameliyata alınan genç kadının vücudundan 9 adet kurşun çekirdeği çıkartıldı. Hastanede bir süre kalan Büşra Y. tedavisinin ardından taburcu edildi.
Öte yandan olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, çevrede bulunan vatandaşların ifadelerine başvurdu. Yapılan çalışmalar sonucunda polis ekipleri, Emre Y.’nin taksiyle Beylikdüzü’ne doğru gittiğini tespit etti. Gözaltına alınarak emniyete götürülen Emre Y.‘nin çeşitli suçlardan 7 adet kaydı olduğu öğrenildi. Adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Emre Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Metris Cezaevi'ne gönderildi.
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'Gözünü kırpmadan gözlerimin içine baka baka yaptı; hiçbir tereddüt, korku hissetmeden ateş etti'

Büşra Y. eşiyle ilgili şunları anlattı: “Beni vurmadan önce zaten ayrılma yoluna girmiştik. Bizi bu sürece iten sebepler de alkol içip, vurup kırmasıydı. Beni çok fazla darp ediyordu. Daha önce de bıçaklama olayları olmuştu ve ben şikayetçi olmuştum. Uzaklaştırma gibi cezalar alsa da bir şekilde barışma, uzlaşma yoluna girmiştik ama bunlar hiçbir zaman son bulmadı. En son 1 ay önce ayrılmak istediğimi söyledim, o da gitti. Aslında anlaşmıştık, arada bir gelip çocuklarına yemek getiriyordu. O gece de eve yemek getirme bahanesi ile geldi. Kapıdan girdikten sonra benimle bir 5 dakika konuşmak istediğini söyledi. Ben de konuşmak istemediğimi, buradan gitmesi gerektiğini söylediğimde 3 çocuğumun gözünün önünde silahını çıkarıp ateş etmeye başladı. Tek hatırladığım şey çocuklarımın çok fazla korktuğu, bağırdığıydı. 4 yaşındaki oğlumu kucağına alıp o kucağındayken bana ateş etti.
Ben bacağıma 3 tane kurşun girdiğini gördükten sonra çığlık atabildim, daha sonra zaten kendimden geçip bayılmışım. Gözümü açtığımda ambulansın taşıma torbalarının üstündeydim, daha sonra zaten hastaneye götürdüler. Hastanede birçok daldan doktorlar tedavim ile uğraştılar. Toplam 12 kurşun attı ama isabet eden, bacakta ve kolda olmak üzere giren çıkan 9 tane var. Bu olayın gerçekleştiği anda da zaten gözünü kırpmadan gözlerimin içine baka baka yaptı. Hiçbir tereddüt, korku hissetmeden ateş etti.”
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'Tek isteğim cezaevinden çıkmaması'

Hastane sürecinin zorlu geçtiğini anlatan Büşra Y. şöyle devam etti: "Ailem yok, çocuklarım evde yalnızdı. Ben de sadece onlara bir an önce kavuşmak için tedaviyi reddedip evime geldim. Şu anda sadece lavaboya gidebilecek durumdayım, mağduriyetim çok fazla. Tek istediğim onun içeriden çıkamamasıdır. Çünkü daha önce de böyle eylemleri olduğu için çıktığında devam edeceğini biliyorum. Alkol bağımlısı bir insan, sağlıklı düşünemeyip çocuklarımın önünde daha fazlasını yapabileceğini biliyorum. Dışarı çıkmasından korkuyorum. Ben o an ölebilirdim ama kendimi düşünemedim, düşünebildiğim tek şey çocuklarımdı.

'Mektup gönderiyor, bir kez aradı, dalga geçer gibi şeyler söylüyor'

İçeriden mektup gönderiyor. Arama hakkı olduğunda bir kez beni aradı. Aradığında sanki kendisi bunları yapmamış gibi bana çalışıp çalışmadığımı soruyor, ki ben zaten tam olarak ayağa kalkamıyorum şu an. O ise benle dalga geçer gibi 'Ne yaptın işe başladın mı?' gibi şeyler söylüyor. Ben çocuklarımı okula bile götüremiyorum, çocuklarım geri kaldı. Ama o yaşananlardan hiç pişman değil, hala rahat rahat konuşabiliyor. Bir arkadaşım vasıtasıyla öğrendim, ailesi avukat tutmuş. Onu içeriden çıkarmak için özel avukat tutmuşlar. Bir insan canını hiçe sayarak, kendimi geçiyorum çocuklarına yaşattıklarını hiçe sayarak bu adamı içeriden çıkarmaya çalışıyorlar."
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