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https://tr.sputniknews.com/20220109/la-ligada-real-madrid-kazandi-barcelona-berabere-kaldi-1052541058.html
La Liga'da Real Madrid kazandı, Barcelona berabere kaldı
La Liga'da Real Madrid kazandı, Barcelona berabere kaldı
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 20. haftasında Real Madrid sahasında oynadığı maçta Valencia'yı 4-1 mağlup ederken, Barcelona ise Granada deplasmanında... 09.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-09T02:49+0300
2022-01-09T02:49+0300
2022-01-09T02:56+0300
real madrid
spor
la liga
barcelona
valencia
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Lider Real Madrid'in gollerini Karim Benzema (Dk. 43-penaltıdan, Dk. 88) ve Vinicius (Dk. 52, Dk. 61) kaydetti.Valencia'nın tek golü ise Gonçalo Guedes'den (Dk. 76) geldi.Ligde zor bir sezon geçiren Barcelona ise Granada deplasmanından 1-1 sonuçla ayrıldı.Katalan takımının golünü 57. dakikada Luuk de Jong atarken, ev sahibi Granada 89. dakikada Antonio Puertas ile beraberliği yakaladı.Barcelona'da Pablo Martin Gaviria 79. dakikada kırmızı kart gördü.La Liga'da bir maç fazlası olan Real Madrid 49 puanla liderliğini korurken, iki maç eksiği olan Sevilla'nın 41 puanı bulunuyor.Barcelona ise 32 puanla 6. sırada yer alıyor.
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real madrid, la liga, barcelona, valencia
La Liga'da Real Madrid kazandı, Barcelona berabere kaldı 02:49 09.01.2022 (güncellendi: 02:56 09.01.2022)
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 20. haftasında Real Madrid sahasında oynadığı maçta Valencia'yı 4-1 mağlup ederken, Barcelona ise Granada deplasmanında 1-1 berabere kaldı.
Lider Real Madrid'in gollerini
Karim Benzema (Dk. 43-penaltıdan, Dk. 88) ve Vinicius (Dk. 52, Dk. 61) kaydetti.
Valencia'nın tek golü ise Gonçalo Guedes'den (Dk. 76) geldi.
Ligde zor bir sezon geçiren Barcelona ise Granada deplasmanından 1-1 sonuçla ayrıldı.
Katalan takımının golünü 57. dakikada Luuk de Jong atarken, ev sahibi Granada 89. dakikada Antonio Puertas ile beraberliği yakaladı.
Barcelona'da Pablo Martin Gaviria 79. dakikada kırmızı kart gördü.
La Liga'da bir maç fazlası olan Real Madrid 49 puanla liderliğini korurken, iki maç eksiği olan Sevilla'nın 41 puanı bulunuyor.
Barcelona ise 32 puanla 6. sırada yer alıyor.