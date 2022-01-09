Lise öğrencisine öğretmen şiddeti görüntülendi: Valilik yasal işlem başlattı

Gaziantep’in Şahinbey ilçesindeki Bostancık Anadolu Lisesi’nde görevli bir öğretmen, ders sırasında öğrencisini tekme tokat dövdü. Öğretmenin öğrenciyi dövdüğü anları başka bir öğrenci ise telefon kamerasıyla kayda aldı.Görüntüler, öğretmenin öğrenciye birkaç defa tokat atmasının ardından sırasına geçmek için hareketlenen öğrenciye tekme atmasıyla son buldu.Öğrencinin darp edilme görüntüsüyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Gaziantep Valisi Davut Gül, görüntülere ilişkin yasal işlem başlatıldığını duyurdu.Vali Gül, “Bostancık Anadolu Lisemizdeki bir öğretmenimizin öğrencilere uyguladığı şiddet görüntüleri üzerine yasal işlemler başlatılmış olup, konu valiliğimizce takip edilecektir” ifadelerini kullandı.
Gaziantep'te bir lisede çekildiği öne sürülen görüntüler sosyal medyada yayınlandı. Öğrencisini acımadan, tekme tokat döven öğretmene ilişkin Gaziantep Valiliği yasal işlem başlattı.
Gaziantep’in Şahinbey ilçesindeki Bostancık Anadolu Lisesi’nde görevli bir öğretmen, ders sırasında öğrencisini tekme tokat dövdü. Öğretmenin öğrenciyi dövdüğü anları başka bir öğrenci ise telefon kamerasıyla kayda aldı.
Görüntüler, öğretmenin öğrenciye birkaç defa tokat atmasının ardından sırasına geçmek için hareketlenen öğrenciye tekme atmasıyla son buldu.
Öğrencinin darp edilme görüntüsüyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Gaziantep Valisi Davut Gül, görüntülere ilişkin yasal işlem başlatıldığını duyurdu.
Vali Gül, “Bostancık Anadolu Lisemizdeki bir öğretmenimizin öğrencilere uyguladığı şiddet görüntüleri üzerine yasal işlemler başlatılmış olup, konu valiliğimizce takip edilecektir” ifadelerini kullandı.