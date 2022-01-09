https://tr.sputniknews.com/20220109/lise-ogrencisine-ogretmen-siddeti-goruntulendi-valilik-yasal-islem-baslatti-1052558167.html

Lise öğrencisine öğretmen şiddeti görüntülendi: Valilik yasal işlem başlattı

Lise öğrencisine öğretmen şiddeti görüntülendi: Valilik yasal işlem başlattı

Gaziantep'te bir lisede çekildiği öne sürülen görüntüler sosyal medyada yayınlandı. Öğrencisini acımadan, tekme tokat döven öğretmene ilişkin Gaziantep... 09.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-09T22:03+0300

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türkiye

gaziantep

öğretmen

şahinbey

öğrenci

darp

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Gaziantep’in Şahinbey ilçesindeki Bostancık Anadolu Lisesi’nde görevli bir öğretmen, ders sırasında öğrencisini tekme tokat dövdü. Öğretmenin öğrenciyi dövdüğü anları başka bir öğrenci ise telefon kamerasıyla kayda aldı.Görüntüler, öğretmenin öğrenciye birkaç defa tokat atmasının ardından sırasına geçmek için hareketlenen öğrenciye tekme atmasıyla son buldu.Öğrencinin darp edilme görüntüsüyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Gaziantep Valisi Davut Gül, görüntülere ilişkin yasal işlem başlatıldığını duyurdu.Vali Gül, “Bostancık Anadolu Lisemizdeki bir öğretmenimizin öğrencilere uyguladığı şiddet görüntüleri üzerine yasal işlemler başlatılmış olup, konu valiliğimizce takip edilecektir” ifadelerini kullandı.

türkiye

gaziantep

şahinbey

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gaziantep, öğretmen, şahinbey, öğrenci, darp