https://tr.sputniknews.com/20220109/lisede-ataturk-posterine-zarar-verilmesine-sorusturma-1052549184.html

Lisede Atatürk posterine zarar verilmesine soruşturma

Lisede Atatürk posterine zarar verilmesine soruşturma

Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'nde bir grup öğrencinin, Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk posterine kesici aletle zarar... 09.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-09T14:04+0300

2022-01-09T14:04+0300

2022-01-09T14:04+0300

türkiye

türkiye

atatürk

meb

milli eğitim bakanlığı (meb)

bakanlık

soruşturma

hakaret

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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Dün sosyal medyaya yansıyan bir lisemizde yaşanan olayla ilgili ivedilikle Bakanlık müfettişi görevlendirilerek inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma süreci Bakanlığımızca yakinen takip edilmektedir. Cumhuriyetimizin kurucusu Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milli ve manevi şahsiyetlerimize yönelik saldırılara kimden ve nereden gelirse gelsin müsamaha gösterilmeyecektir" ifadelerine yer verdi.

https://tr.sputniknews.com/20220104/turkiye-ozel-okullar-dernegi-ozel-okul-ucretleri-tuik-oranlari-dikkate-alinarak-duzenlenecektir-1052402023.html

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türkiye, atatürk, meb, milli eğitim bakanlığı (meb), bakanlık, soruşturma, hakaret