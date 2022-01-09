https://tr.sputniknews.com/20220109/lisede-ataturk-posterine-zarar-verilmesine-sorusturma-1052549184.html
Lisede Atatürk posterine zarar verilmesine soruşturma
Lisede Atatürk posterine zarar verilmesine soruşturma
Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'nde bir grup öğrencinin, Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk posterine kesici aletle zarar... 09.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-09T14:04+0300
2022-01-09T14:04+0300
2022-01-09T14:04+0300
türkiye
türkiye
atatürk
meb
milli eğitim bakanlığı (meb)
bakanlık
soruşturma
hakaret
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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Dün sosyal medyaya yansıyan bir lisemizde yaşanan olayla ilgili ivedilikle Bakanlık müfettişi görevlendirilerek inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma süreci Bakanlığımızca yakinen takip edilmektedir. Cumhuriyetimizin kurucusu Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milli ve manevi şahsiyetlerimize yönelik saldırılara kimden ve nereden gelirse gelsin müsamaha gösterilmeyecektir" ifadelerine yer verdi.
https://tr.sputniknews.com/20220104/turkiye-ozel-okullar-dernegi-ozel-okul-ucretleri-tuik-oranlari-dikkate-alinarak-duzenlenecektir-1052402023.html
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türkiye, atatürk, meb, milli eğitim bakanlığı (meb), bakanlık, soruşturma, hakaret
Lisede Atatürk posterine zarar verilmesine soruşturma
Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'nde bir grup öğrencinin, Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk posterine kesici aletle zarar vermesine ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Dün sosyal medyaya yansıyan bir lisemizde yaşanan olayla ilgili ivedilikle Bakanlık müfettişi görevlendirilerek inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma süreci Bakanlığımızca yakinen takip edilmektedir. Cumhuriyetimizin kurucusu Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milli ve manevi şahsiyetlerimize yönelik saldırılara kimden ve nereden gelirse gelsin müsamaha gösterilmeyecektir" ifadelerine yer verdi.