Lugansk: Ukrayna güvenlik güçleri Donbass'a zırhlı araç konuşlandırmayı sürdürüyor

Lugansk Halk Milisi Sözcüsü'nün basın mensuplarına yaptığı açıklamaya göre Ukrayna ordusu, Donbass’ta Kiev’in kontrolündeki bölgede bulunan Novotoşkovskoe yerleşim birimine zırhlı araçlar konuşlandırdı.“Ukrayna Ordusu, Ek Önlemler Paketinin 3. maddesini ihlal ederek, Ukrayna’nın kontrolündeki yerleşim birimlerine silah ve askeri teçhizat sevketmeye devam ediyor” diyen Sözcü, BTR-2 zırhlı personel taşıyıcıların yanı sıra 2 adet zırhlı keşif ve devriye aracının saptandığını sözlerine ekledi.Daha önce, Lugansk Halk Milisi Ofisi, Ukrayna güvenlik güçlerinin Minsk anlaşmaları tarafından yasaklanan silahların konuşlandırılmasını gizlemek amacıyla, temas hattının yakınındaki AGİT Özel Gözlem Misyonuna ait dronların çalışmalarını engellemek için elektronik savaş araçları kullandığını duyurmuştu.
Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin Halk Milisi Ofisi, Ukrayna ordusunun Donbass'taki yerleşim birimlerine zırhlı araçlar konuşlandırdığını bildirdi.
Lugansk Halk Milisi Sözcüsü'nün basın mensuplarına yaptığı açıklamaya göre Ukrayna ordusu, Donbass’ta Kiev’in kontrolündeki bölgede bulunan Novotoşkovskoe yerleşim birimine zırhlı araçlar konuşlandırdı.
“Ukrayna Ordusu, Ek Önlemler Paketinin 3. maddesini ihlal ederek, Ukrayna’nın kontrolündeki yerleşim birimlerine silah ve askeri teçhizat sevketmeye devam ediyor” diyen Sözcü, BTR-2 zırhlı personel taşıyıcıların yanı sıra 2 adet zırhlı keşif ve devriye aracının saptandığını sözlerine ekledi.
Daha önce, Lugansk Halk Milisi Ofisi, Ukrayna güvenlik güçlerinin Minsk anlaşmaları tarafından yasaklanan silahların konuşlandırılmasını gizlemek amacıyla, temas hattının yakınındaki AGİT Özel Gözlem Misyonuna ait dronların çalışmalarını engellemek için elektronik savaş araçları kullandığını duyurmuştu.