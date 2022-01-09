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https://tr.sputniknews.com/20220109/mac-oncesi-statta-asi-cadiri-kurdular-kayserispor-musabakaya-da-turkovac-yazili-formayla-cikacak-1052551491.html
Maç öncesi statta aşı çadırı kurdular: Kayserispor müsabakaya da TURKOVAC yazılı formayla çıkacak
Maç öncesi statta aşı çadırı kurdular: Kayserispor müsabakaya da TURKOVAC yazılı formayla çıkacak
Spor Toto Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor, bugün oynayacağı Altay maçına Turkovac yazılı forma ile çıkacak. 09.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-09T15:36+0300
2022-01-09T15:45+0300
turkovac
spor
erciyes üniversitesi
koronavirüs aşısı
kayserispor
maç
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Yukatel Kayserispor, Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilen ve ilk yerli koronavirüs aşısı olma özelliği taşıyan Turkovac'ı formasında taşımaya hazırlanıyor.Sarı kırmızılılar, Altay ile evinde karşılaşacağı müsabakaya göğüs reklamının üzerinde Turkovac yazan forma ile çıkacak. Formanın kollarında ise 'Aşını ol' yazıyor.Konu ile ilgili açıklama yapan Kayserispor Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı, "Pandeminin 2 yıllık sürecinde hemen hepimiz bir akrabamızı, dostumuz, arkadaşımızı kaybettik. Aşı şüphesiz daha fazla acıları önledi. Bu aşamada ülkemiz için, insanlık için çok önemli olan yerli aşının Kayserimizden Erciyes Üniversitesi'nden çıkmasının gururunu yaşıyoruz. Altay maçına Turkovac göğüs, sırt, şort bandı ve 'Aşını ol' kol bandı ile çıkarak Yukatel Kayserispor olarak bu gururu yaşayacağız. Bu aşamada sponsorlarımıza özellikle teşekkür ediyorum. Maç öncesi İl Sağlık Müdürlüğümüz stat çevresinde çadır kurarak aşıyı taraftarlarımızın ayağına getirecek. Lütfen kendimiz için sevdiklerimiz için aşıyı ihmal etmeyin" ifadelerini kullandı.Öte yandan, Kayserispor Kulübü'nün, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında konuk edeceği Altay maçı öncesi, 3. doz aşısını yaptıramayan taraftarlar için stadyum yerleşkesinde Kovid-19 aşı çadırları kuracağı bildirilmişti.Kulüpten yapılan açıklamada, son aşısının üzerinden 180 gün geçmiş ve henüz hatırlatma aşısını olmayan kişilerin, stadyumlarda müsabakaları izleyemeyecekleri hatırlatılmıştı.Açıklamada, Kayserispor Kulübü ile İl Sağlık Müdürlüğü arasında yapılan protokolle, 9 Ocak Pazar günü 11.00 ile 15.30 saatleri arasında Kadir Has Stadyumunun kuzey kale arkası otoparkında aşı çadırları kurulacağı belirtilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220103/prof-dr-calis-acikladi-turkovac-varyantlara-karsi-ne-kadar-etkili-1052361849.html
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turkovac, erciyes üniversitesi, koronavirüs aşısı, kayserispor, maç

Maç öncesi statta aşı çadırı kurdular: Kayserispor müsabakaya da TURKOVAC yazılı formayla çıkacak

15:36 09.01.2022 (güncellendi: 15:45 09.01.2022)
© DHAKayserispor forması, TURKOVAC
Kayserispor forması, TURKOVAC - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2022
© DHA
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Spor Toto Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor, bugün oynayacağı Altay maçına Turkovac yazılı forma ile çıkacak.
Yukatel Kayserispor, Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilen ve ilk yerli koronavirüs aşısı olma özelliği taşıyan Turkovac'ı formasında taşımaya hazırlanıyor.
Sarı kırmızılılar, Altay ile evinde karşılaşacağı müsabakaya göğüs reklamının üzerinde Turkovac yazan forma ile çıkacak. Formanın kollarında ise 'Aşını ol' yazıyor.
Konu ile ilgili açıklama yapan Kayserispor Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı, "Pandeminin 2 yıllık sürecinde hemen hepimiz bir akrabamızı, dostumuz, arkadaşımızı kaybettik. Aşı şüphesiz daha fazla acıları önledi. Bu aşamada ülkemiz için, insanlık için çok önemli olan yerli aşının Kayserimizden Erciyes Üniversitesi'nden çıkmasının gururunu yaşıyoruz. Altay maçına Turkovac göğüs, sırt, şort bandı ve 'Aşını ol' kol bandı ile çıkarak Yukatel Kayserispor olarak bu gururu yaşayacağız. Bu aşamada sponsorlarımıza özellikle teşekkür ediyorum. Maç öncesi İl Sağlık Müdürlüğümüz stat çevresinde çadır kurarak aşıyı taraftarlarımızın ayağına getirecek. Lütfen kendimiz için sevdiklerimiz için aşıyı ihmal etmeyin" ifadelerini kullandı.
Öte yandan, Kayserispor Kulübü'nün, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında konuk edeceği Altay maçı öncesi, 3. doz aşısını yaptıramayan taraftarlar için stadyum yerleşkesinde Kovid-19 aşı çadırları kuracağı bildirilmişti.
Kulüpten yapılan açıklamada, son aşısının üzerinden 180 gün geçmiş ve henüz hatırlatma aşısını olmayan kişilerin, stadyumlarda müsabakaları izleyemeyecekleri hatırlatılmıştı.
Açıklamada, Kayserispor Kulübü ile İl Sağlık Müdürlüğü arasında yapılan protokolle, 9 Ocak Pazar günü 11.00 ile 15.30 saatleri arasında Kadir Has Stadyumunun kuzey kale arkası otoparkında aşı çadırları kurulacağı belirtilmişti.
TURKOVAC - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2022
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